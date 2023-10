[株式会社メディカルネット]

株式会社メディカルネット(本社:東京都渋谷区、代表取締役会長CEO:平川大、以下「当社」)は、歯科衛生士の皆さまへのサポートとして、転居の際に当社が仲介した賃貸不動産契約時の仲介手数料を0円とさせていただく「住まいサポート by coe」を開始いたしましたので、お知らせいたします。







■内容

「歯科衛生士のcoe」は、約13,000名の勉強熱心な歯科衛生士が登録している当社が運営する会員制の歯科衛生士向けのコミュニティサイトです。歯科衛生士の生活、仕事に役立つ様々なコンテンツをお届けする一方で、求人サイトとして、歯科衛生士の皆さまの転職を支援するサービスを提供しております。

この度、本気で歯科衛生士のキャリアをご支援するため、転居の際に当社が仲介した賃貸不動産契約時の仲介手数料を0円とするサービス「住まいサポート by coe」を開始いたしました。



■「住まいサポート by coe」の対象条件

「歯科衛生士のcoe」に掲載されている求人情報から応募いただき、入職された方が対象となります。

転居先の対象範囲は、1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)となります。

※対象範囲は、順次拡大してまいります。



■求人情報の掲載について

「歯科衛生士のcoe」では、歯科衛生士の皆さまのキャリアを本格的に支援するため、求人情報の掲載を開始いたしました。

歯科衛生士の就業状況は多様で、資格者数(28万3,032人※1)と就労数(14万2,760人※2)のギャップ、地域格差、待遇の問題など、多くの課題が存在しております。

そのような状況を改善すべく、「歯科衛生士のcoe」は求人情報の提供に留まらず、無料のキャリア相談やライフスタイルのサポートを通じて、衛生士として長く働ける環境を提供してまいります。

※1 平成30年度事業報告書 一般財団法人歯科医療振興財団

※2 令和2年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況-厚生労働省



■「歯科衛生士のcoe」会員登録で利用できる機能

1.アンケート記事やコラム、ニュース等の幅広いコンテンツを無料でご覧いただけます。

2.様々なジャンルのオンラインセミナーにお申込みいただけます。

3.メールマガジンを受け取れます。

4.Amazonギフト券に交換可能なポイントが貯まります。

5.求人情報へ応募が出来ます。



■株式会社メディカルネットについて

「インターネットを活用し 健康と生活の質を向上させることにより 笑顔を増やします。」をミッションに掲げ、インターネットを活用した医療・生活関連情報サービスを提供。特に歯科医療分野においては、生活者への歯科医療情報サービスの提供、歯科医療従事者への情報サービスの提供、歯科医療機関の経営支援事業、歯科関連企業のマーケティング支援事業など歯科医療の総合ビジネス(プラットフォームビジネス)を展開。



