2023年「TOEICの日」に発売する「公式TOEIC(R) Listening & Reading 問題集 10」もラインナップ!



株式会社バンダイ ベンダー事業部は、日本でTOEIC(R) Programを実施・運営する国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)が販売している公式TOEIC(R) Listening & Reading 問題集シリーズをミニチュアにした、「豆ガシャ本「TOEIC(R)公式教材」」(1回500円・税10%込、全4種)を2023年10月第3週から順次、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたカプセルトイ自販機にて発売いたします。





■商品特長

本商品は日本でTOEIC(R) Programを実施・運営する国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)が販売している

公式TOEIC(R) Listening & Reading 問題集シリーズをミニチュア化した豆ガシャ本です。

実際の問題集と一緒に並べて飾りたくなるような全長約5cmの手のひらサイズとなります。





それぞれの問題集の中身のページもそのまま再現しており、1ページ1ページ、実際の問題集同様、ページの内容が異なり、全128ページのガシャポン(R)オリジナル編集版となっています。



ラインナップは「公式TOEIC(R) Listening & Reading 800+」、「TOEIC(R) Listening & Reading 公式ボキャブラリーブック」、「公式TOEIC(R) Listening & Reading 問題集 1」、そして2023年10月19日より発売開始の「公式TOEIC(R) Listening & Reading 問題集 10」も含んだ全4種となります。





































































■商品概要

・商品名 :豆ガシャ本「TOEIC(R)公式教材」

・発売日 :2023年10月第3週から順次発売予定

・価格 :1回500円(税込)

・対象年齢 :15才以上

・種類数 :4種

・ラインナップ:

1.公式TOEIC(R) Listening & Reading 800+

2.TOEIC(R) Listening & Reading 公式ボキャブラリーブック

3.公式TOEIC(R) Listening & Reading 問題集 1

4.公式TOEIC(R) Listening & Reading 問題集 10

・サイズ :全長約5cm

・生産エリア:日本

・販売ルート:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたカプセルトイ自販機

・発売元 :株式会社バンダイ



ETS, the ETS logo, PROPELL, TOEIC and TOEIC BRIDGE are registered trademarks of

ETS, Princeton, New Jersey, USA, and used in Japan under license.

Portions are copyrighted by ETS and used with permission.



















































■「TOEIC(R) Listening & Reading Test」とは

日常生活やグローバルビジネスにおける活きたコミュニケーションに必要な“英語で聞く・読む能力”を測定するテスト。

スコアで評価される特長を活かし、多くの企業における海外赴任者選抜や昇進・昇格基準、学校における単位認定基準の指標として活用されているほか、英語研修や授業の効果測定、自己啓発の目安にも利用されている。1979年のテスト開始以来、累計5000万人以上が受験。

https://www.iibc-global.org/toeic/



■「ガシャどこ?PLUS」で気になるアイテムや取り扱い店舗をチェック!

「ガシャどこ?PLUS」を使えば、商品名や店舗名で販売状況を確認することが可能です。気になるアイテムを売っているお店や近くのお店の販売状況を簡単検索!ぜひご活用ください。

ガシャどこ?PLUS:https://gashapon.jp/shop/gplus_list.php



■ガシャポンバンダイオフィシャルショップとは

「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」とは、バンダイのガシャポン(R)新商品をすべて取り揃えている専門店です。

バンダイナムコアミューズメントが運営する公式通販サイト「ガシャポンバンダイオフィシャルショップオンライン店」にてご購入された商品を店頭で受け取ることもできます。

ガシャポンバンダイオフィシャルショップ公式ページ:

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/



■バンダイのカプセルトイ事業「ガシャポン(R)」について

1977 年、バンダイは、当時20円の自販機が主流だったカプセルトイ市場に、異例の100円機で参入しました。

ハンドルを「ガシャ」っと回すと玩具が入ったカプセルが「ポン」と出ることから自社のカプセルトイを「ガシャポン」と名付けました。

多彩なキャラクターと時代のトレンドに合わせた豊富なラインアップを商品化し、発売以来、幅広いお客さまのニーズに「答え」続けています。

現在では、電子マネー対応自販機「スマートガシャポン」やインターネットでの商品購入が可能な「ガシャポンオンライン」も展開。

これからもバンダイ「ガシャポン(R)」は、カプセルトイ市場をリードしていきます。



