2023年中に台湾向け日の丸ウイスキー限定ボトル発売、茨城空港を起点とするインバウンド向けバス運行は2024年から



木内酒造株式会社(茨城県那珂市)は、2023年11月30日に、台湾市内のイベントスペースレストラン「老優雅」にて、木内酒造200周年を記念した台湾向けイベント「木内酒造200周年記念イベント in 台湾 + 新商品発表会」(主催:美樂啤酒(MILLENIA COMMERCIAL CO., LTD.))を開催しました。2023年12月に、日の丸ウイスキー台湾限定エディションを本数限定で発売するほか、2024年2月以降に、台湾からのインバウンド向けに茨城空港を起点とするバスツアーを計画していることが発表されました。











台湾市内のレストラン老優雅にて開催された商品発表イベントでは、台湾の動画クリエイターで日本・台湾の文化や旅行を発信しているKen氏(YouTubeチャンネル「工頭堅。旅行長」)が司会進行をする形で、台湾向けシングルモルト日の丸ウイスキー「日之丸 The 1st Edition Taiwan Exculusive(日之丸 台灣限定版第一版 日本單一麥芽威士忌)」がお披露目され、イベントに参加した現地メディア記者の皆さまに振舞われました。同商品は、2023年12月より、常陸野ネストビールを取り扱う全聯福利中心 (Px mart) 、家樂福 カルフール Carrefour、大潤發(darùnfā)など台北・台中・台南など各都市の大型スーパーにて本数限定で発売開始予定です。







また、2024年2月以降には、茨城空港を起点とした台湾からのインバウンド向けバスツアーを運行することが発表されました。現在、茨城空港と台湾桃園国際空港との間には国際線が就航中(タイガーエア台湾)で、同路線を利用した台湾から弊社八郷蒸溜所への見学観光が今後より身近なものになります。





