[株式会社on the bakery]

SNS・インフルエンサーマーケティングを支援する株式会社on the bakery(本社:神奈川県横浜市 代表取締役:井戸 裕哉)は、ショート動画の素材制作をアウトソーシングされたい企業様向けに「SNS動画制作キャンペーン」を実施いたします。











キャンペーン概要







今回「ショート動画の素材制作をアウトソーシングしたい」という企業様に向けて、プロのカメラマンと編集クリエイターを起用した安価な「SNSの動画制作ご支援メニュー」を期間限定で展開いたします。



実際にプロのカメラマンが貴社(または指定の撮影場所等)にお伺いして、撮影させていただきます。



動画撮影後は、編集を加えショート動画として納品させていただくサービスとなります。

(※撮影は都内以外は、別途交通費が発生します。)



キャンペーン価格のご依頼は年内限定の特別プランでございます。



ご提供背景







弊社は、企業SNS運用の支援をご提供しており、多くの企業様のご相談をお受けしております。



その中で、企業様の「SNSのショート動画活用」に関するご相談が非常に増加しております。



具体的にいただくお悩み・ご依頼としては、下記のようなものです。



・すでに自社でSNS運用に取り組む企業様から

「ショート動画の制作だけプロのカメラマンや編集クリエイターにアウトソーシングしたい」



・これから自社SNSアカウントでショート動画活用を検討している企業様から

「SNSのショート動画の拡散性をトライアルするために試しに制作してもらえないか」



上記のようなお悩みや課題を解消するべく、本キャンペーンを実施いたします。



ぜひこの機会にキャンペーンをお試しくださいませ。



キャンペーン価格







【5本】プロの撮影&編集パッケージ:125,000円



【10本】プロの撮影&編集パッケージ:200,000円



※税別の表記でございます。



お申し込み方法







お申し込みについて、まずは無料のご相談会をオンライン会議にてお受けいたします。

下記のメールアドレスにご連絡いただくか、弊社HPよりお問い合わせくださいませ。



カスタマー担当:佐藤 奈々 satou@onthebakery.co.jp

弊社HP:https://www.onthebakery.co.jp/



企業と顧客の接点を創出する「クロワッサン」について









▼ クロワッサンの詳細はこちら



https://www.lp.croissant.buzz/



クロワッサンは、診断コンテンツ・オンラインガチャでリード獲得率をアップするWebアプリです。



・SNSやメディアでリーチ数が増えても見込み顧客が増えていなくて困っている

・公式LINEのお友達登録数を増やしたい

・SNSのフォロワー向上を図りたい



というご企業のご担当者様向けに、ノーコードで、診断コンテンツ・オンラインガチャ作成アプリを提供しています。



診断コンテンツ・オンラインガチャの途中に「LINE友達追加」や「SNSのフォローページ」へ遷移させるステップを挟むため、自然に自社の公式LINEの友達追加等を促すことができます。



無料トライアル利用も可能でございますので、ぜひお問い合わせくださいませ。



株式会社on the bakeryについて







当社は、SNS・インフルエンサーのマーケティングを支援してきたノウハウをもとに「COCO PARK」・「インフルエンサーフォース」・「クロワッサン」を開発・提供しております。



また、SNSマーケティング全般のご支援も行なっておりますので、ぜひご相談くださいませ。



<会社情報>



会社名 :株式会社on the bakery(株式会社オンザベーカリー)

代表者 :代表取締役 井戸 裕哉(イド ヒロヤ)

所在地 :神奈川県横浜市中区常盤町3丁目30番1 SOLACUBE横濱関内3・4階

事業内容:プラットフォーム「COCO PARK」と「インフルエンサーフォース」の開発・運営

URL :https://www.onthebakery.co.jp/



<本件に関するお問い合わせ>



株式会社on the bakery

カスタマーサポート:佐藤 奈々(サトウ ナナ)

お問い合わせ先 : satou@onthebakery.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/14-21:40)