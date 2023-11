[キンドリルジャパン株式会社]

米国ニューヨーク - 2023年10月30日(現地時間)発 - 世界最大級のITインフラストラクチャーサービスプロバイダーであるキンドリル(以下 キンドリル)は本日、Kyndryl Experience Management as a Serviceを発表しました。これは、お客様がテクノロジーサービスを効果的に計画、導入し、そこから具体的なビジネス成果を生み出せるようにサポートするエンドツーエンドのデジタルワークプレイス機能を提供します。





キンドリルの新しいExperience Managementサービスは、Kyndryl Vital ( https://www.kyndryl.com/jp/ja/services/vital ) のデザイン主導のコラボレーション、Kyndryl Consult ( https://www.kyndryl.com/jp/ja/consulting ) のノウハウと専門知識、Kyndryl Bridge ( https://www.kyndryl.com/jp/ja/services/platform ) の統合AIOpsと自動化を活用して、テクノロジー環境の構想、デザイン、導入、管理、継続的な最適化に対するシームレスなアプローチを提供します。





キンドリルのグローバル・デジタルワークプレイスサービス担当のバイスプレジデントであるイバン・ドプレ(Ivan Dopple)は、次のように述べています。「お客様のデジタルワークプレイス・エクスペリエンスを管理・測定する際に、画一的なアプローチでは現在の複雑で変化の絶えないデジタルビジネスのニーズに対応できません。お客様は要件に合わせた柔軟なアプローチを求めており、ビジネス目標を達成するためのテクノロジーサービスを管理、測定し、そこから価値を生み出す能力を向上させたいと考えています」



キンドリルのさまざまな用途に対応するExperience Management as a Serviceのアプローチは、標準化された競合製品ではなく、柔軟性の高い差別化されたモデルを採用しています。その理由は、あらかじめパッケージ化されたソリューションにお客様を固定するのではなく、モジュール化された実装モデルによってお客様に幅広い選択肢を提供するためです。



IDC Future of Work担当リサーチディレクターであるエイミー・ルーミス(Amy Loomis)氏は、次のように述べています。「企業がクラウドやAIを活用した新たなワークプレイス機能の流れに対応する中、多くの企業は先進的なソリューションを導入する際に、どのように最大の価値を引き出し、実証すればよいのか迷っています。デジタル従業員体験の測定とモニタリングに対するキンドリルのアプローチによって、新しいテクノロジーが生産性、従業員エンゲージメント、収益成長をどのように向上させるかについて、企業は直接的に理解できるようになります」



この新しいExperience Managementはキンドリルのデジタルワークプレイスの専門家によって、グローバルなお客様との多くの成功した変革プロジェクトから得た学びとノウハウをもとに考案され、作成されました。それには、従業員のエクスペリエンスを向上させて強化するためにキンドリルを選択した、マーケティングデータおよびアナリティクスのリーディングカンパニーであるKantar ( https://www.kyndryl.com/gb/en/about-us/news/2022/12/kantar-chooses-kyndryl-for-digital-workplace-information-technology-transformation ) とのプロジェクトも含まれています。



キンドリルは、お客様のデジタル・オブザーバビリティへの道のりにいつでも対応できる状態にあり、テクノロジーサービスが企業のビジネス目標にどのような影響を及ぼすかについて理解を深めることができるExperience Level Agreements(XLA)を実装することによって、それぞれの要求に対処できます。



Kyndryl VitalとKyndryl Consultの専門家が、お客様固有の要件に合わせたサービスを選択し、ビジネスに最適な設計とアーキテクチャの開発を支援し、変化する要件に基づく新機能を、迅速に評価、再調整し、導入できるようにします。



Kyndryl Experience Management as a Serviceについて詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

https://www.kyndryl.com/us/en/services/digital-workplace/experience-management-as-a-service



以上



キンドリル(Kyndryl Holdings, Inc.)について

キンドリル(NYSE: KD)は、60カ国以上で数千にのぼる企業のお客様にサービスを提供する世界最大級のITインフラストラクチャーサービスプロバイダーであり、世界中の企業が日々の業務で利用する複雑かつミッションクリティカルな情報システムを設計、構築、管理、モダナイズしています。詳細については、 www.kyndryl.com または www.kyndryl.com/jp/ja をご覧ください。





当プレスリリースは、2023年10月30日(現地時間)にKyndrylが発表したプレスリリースの抄訳です。原文は下記URLを参照してください。https://investors.kyndryl.com/news-releases/news-release-details/kyndryl-introduces-experience-management-service-help-customers



