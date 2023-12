[株式会社エニトグループ]

「自分に自信がない部分」と「相手が自分に求めている部分」の違いを理解することが恋愛を始める第一歩



株式会社エニトグループの下で、20代中心に価値観重視の出会いを提供しているマッチングアプリ『with』を手掛ける株式会社with(東京都渋谷区、代表取締役CEO五十嵐昭人)は、全国の20代男女1,000名に「20代の恋愛に関する調査」を実施しました。クリスマスが近づき、マッチングアプリ需要が高まる中、20代の恋愛に対する価値観や本音について実態調査を通して知り、良縁に繋がるヒントを模索してまいります。





総括:”恋愛控え“状態の20代が恋愛を始めるための第一歩は、「自分に自信がない部分」と「相手が自分に求めている部分」の違いを理解することがカギ。令和の恋活は「価値観マッチング」が最適!?





今回の調査から、20代は「恋愛をしたくない」、「興味がない」という意味での恋愛離れをしているわけではなく、むしろ本心では価値観の合う、自身を理解してくれるパートナーがいれば恋愛をしたいと考えている一方、外見などの理由から自分に自信がなく積極的な恋活ができない"恋愛控え"状態の20代が多数存在することが判明しました。



また、自身の外見に対する懸念とは裏腹に、恋愛において最も重視されるのは「価値観の一致」という結果となっており、「自分に自信を持てない理由」と「相手が求めていること」にギャップが生じていることが明らかに。つまり、“恋愛控え”状態の20代が恋愛を始めるための第一歩は、「その違い」を理解することがカギになることがわかりました。

価値観マッチングを提唱する『with』は、自分と同じ価値観を持つお相手が見つかる「好みカード」機能や深層心理や価値観が分かる「心理テスト」機能で、”恋愛控え“状態の20代の恋愛を後押ししてまいります。2024年に向けて、『with』が提唱する「価値観マッチング」を試してみてはいかがでしょうか?



【調査結果の詳細】

結果1.:恋愛パートナーがいない20代の半数は「恋愛をしたい」と感じているものの、そのうちの約8割は積極的に恋活せず。”恋愛控え“状態の20代が多数に







恋愛パートナーがいない20代の48.9%は「恋愛をしたい」と回答。しかし、恋愛意向のある人の中で、積極的に恋活をしている人はわずか23.3%と約8割は恋活を積極的にして(できて)いないことが判明しました。つまり、恋愛意向はあるものの、何かしらの理由で積極的な恋活ができていない”恋愛控え“状態の20代が多数存在することが判明しました。

※上記調査はスクリーニング調査の結果



結果2.:恋活に積極的になれない一番の理由は「自分に自信がない」。”恋愛控え“の原因に







20代が恋愛に積極的になれない原因で最も多いのは52.1%で「自分に自信がないから」という結果となりました。つまり、結果1.で明らかとなった”恋愛控え“状態の20代が多数存在することの原因の多くが「自分に自信がないから」ということが判明しました。



結果3.:「自分に自信がない」人のうち、特に「外見」に自信がない人が多い。一方、8割近くが「価値観の一致」を最重視。外見を最も重視する人はわずか1割











恋愛において、自分に「自信がある」、「どちらかというと自信がある」と回答した人はわずか12.2%となっており、87.8%の方が「自信がない」、「どちらかというと自信がない」という結果となりました。また、自分に自信が持てない人の理由として、43.1%で「顔や身長などの外見」が最多となり、それこそが”恋愛控え“の最も大きな原因と考えられます。





一方、75.5%が、パートナー選びで最も重視することは「価値観の一致」と回答。「顔や身長などの外見」と回答した人はわずか11.8%にとどまりました。また、『with』が全国の20代マッチングアプリユーザーの男女1,000名に行った「20代マッチングアプリユーザーの実態調査」でも、マッチングアプリ経験者がパートナー選びで最も重視するのは「価値観の一致」と、同様の結果となりました。マッチングアプリユーザーに限らず、20代のパートナー選びにおいて、最も重視していることが「価値観の一致」であることがわかります。つまり、20代の中で「自分に自信がない部分」と「相手が自分に求めている部分」の違いが生じていることが明らかとなりました。



結果4.:6割以上が恋愛より優先度の高い趣味があると回答した一方、9割以上が趣味を理解してくれるパートナーがいれば欲しいと回答。







恋愛以上に優先度が高い趣味がある人は62.9%。そのうち、「自身の趣味を理解(許容)してくれるパートナーがいれば欲しいと思う」と回答した人は96.0%と、多くの人が趣味を理解してくれるパートナーであれば一緒にいたいと思う傾向にあるようです。

つまり、20代で「趣味に時間を使いたいから」という理由で恋愛を敬遠している方も、趣味を許容してくれる人に対する恋愛意向は高いと言えます。



■20代中心に価値観重視の出会いを提供するマッチングアプリ『with』とは

マッチングアプリ『with』は2015年9月にサービスを開始した、主に20代の方に真面目な出会いの場としてご利用いただいている、価値観でマッチング可能な恋活・婚活マッチングアプリです。統計学×心理学により自身に合った最適なパートナーを探せるサービスをめざしており、自分と同じ価値観を持つお相手が見つかる「好みカード」機能や「心理テスト」で深層心理までを含めたマッチングを可能としています。

また「一般社団法人結婚・婚活応援プロジェクト(MSPJ)」に参画し、業界全体の活性化にも取り組んでいます。



■withの安心・安全のための取り組み

withでは安心・安全のために、公的身分証明書による本人確認・年齢確認や、24時間365日のオペレーターによる監視パトロールの実施、AIによる不正ユーザーの早期検知などの取り組みを実施しております。

またすべてのご利用者にwithをより安心に使っていただくための情報を掲載したセーフティセンターの設置も行っております。

セーフティセンターURL: https://with.is/safety_center/top







※Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。

※iTunes及びApp Store、Apple IDは、米国及びその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。



