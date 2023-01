[Level Infinite]

Level Infiniteは、PC・モバイル向けオープンワールドRPG『Tower of Fantasy(幻塔)』において、1月12日(木)より、最新バージョン.2.2「鏡花月影」に新キャラクター『アナベラ』とSSR武器「クローバークロス」が登場することをお知らせします。



謎に満ちた超可愛いメイドさんが「クロスファイア」であなたのハートを狙い撃ち! ご主人様、ご命令を!



また、火属性の人気キャラクター『コバルト』とSSR武器「フレイムリボルバー」の復刻ピックアップガチャも同日開催します。



なお、より快適なゲーム体験をお届けするために、サーバー変更機能をリリースいたします。2023年1月10日(火)までに登録したユーザーにはサーバー変更券を1枚無料で進呈いたします。ぜひご活用ください。



■新キャラクター『アナベラ』(CV:黒沢ともよ)が最新バージョン.2.2「鏡花月影」に登場!スナイパーライフルで高火力の遠距離狙撃が得意なメイドさん参上!



1月12日(木)より、最新バージョン2.2「鏡花月影」に、新キャラクター『アナベラ』とSSR武器「クローバークロス」が登場します。



「クローバークロス」は火属性の武器で、2つのモードを切り替えることができます。敵に対して燃焼効果を付与して範囲攻撃で大ダメージを与えることができ、大幅な火力アップが見込めます。さらに、スナイパーモードに切り替えることで、超遠距離からの狙撃も可能です。



また、ほかの火属性の武器とあわせて装着すると、共鳴効果で火属性のダメージと耐性がアップします。多様な戦い方を実践できるキャラクターとして、ぜひ獲得して華麗なバトルを体感してください!



▼新キャラクター『アナベラ』の紹介PV







▼新キャラクター『アナベラ』のプロフィール

落ち着きと凛とした優雅さを漂わせ、どんな緊急事態にも適切に対処し、教科書通りの笑みを絶やさない、これぞまさにメイドの鏡…。



些細なことでも常にインカムの向こう側の「ご主人様」に指示を仰ぎ、命令に従って行動し、経過や成果を逐一報告するのが彼女の習慣だ。



だが自分で物事を決断できないという致命的な弱点があり、実生活ではいつもワンテンポ遅れという微妙な状況が生じる。



また、普段は礼儀正しいものの、時おりそのうやうやしい口調で悪態をつくことがある。



ミラポリスの匿名掲示板に流布する七大都市伝説の1つ——ダウンタウンの街角をさまよう深紅のメイド吸血鬼。



調査の結果、その正体は毎日いくつもの仕事を忙しく掛け持ちする少女だと判明した。個人向けの護衛まで引き受けてしまう気さくな点以外、特に変わったところはなさそうだ。そのため、伝説はネットユーザーのデタラメな書き込みによって作り上げられたものだと判断した。



自分は言われるがまま業務をこなし、次々に命令を出す「ご主人様」に尽くすメイドに過ぎないと彼女は言い張る。だがその「ご主人様」が何者かは、今もって不明だ。



彼女には確かに吸血鬼っぽいオーラがある。だがその本質は…シューティングゲームが得意で、ちょっと変わった話し方をする一般人だ。多分、そうに違いない…



■人気キャラクター『コバルト』の復刻ピックアップガチャを、1日12日(木)より期間限定で開催!火属性共鳴で、短時間で高いダメージを出せる



人気キャラクター『コバルト』とSSR武器「フレイムリボルバー」のピックアップガチャが1月12日(木)より、期間限定で復刻開催します。



『コバルト』とSSR武器「フレイムリボルバー」は火属性で、火の元素共鳴を持っています。ほかの火属性武器をあわせて装着することで、火属性ダメージと耐性が上昇します。さらに、特定のスキルや火属性の武器エナジー値がMAXになった時に、敵に燃焼効果を付与し、持続ダメージを与えます。華麗で爽快感あふれるバトルを楽しめます。ぜひこの機会に『コバルト』とSSR武器「フレイムリボルバー」をゲットしてください。



■『Tower of Fantasy(幻塔)』とは



本作は、アニメ調の美しいグラフィックスで彩られた広大な世界を旅するオープンワールドRPGです。広大なフィールドを自由に動き回ることができ、臨場感があふれるバトルを体験できます。謎とワクワクに満ちたストーリー、荘厳なBGM、そして多数の個性溢れるキャラクターたちが織りなす物語の中、謎を解きながら冒険に繰り出します。2022年8月11日に正式リリースされました。



◆ ゲーム概要

タイトル:『Tower of Fantasy(幻塔)』

ジャンル:オープンワールドRPG

対応プラットフォーム:iOS/Android/PC

価格:基本無料(一部ゲーム内課金あり)

配信日:2022年8月11日(iOS/Android/PC)

対応言語:日本語のほか、全8ヶ国語に対応(英語、ドイツ語、フランス語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語、インドネシア語)

(C)Level Infinite

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/05-10:46)