東急不動産ホールディングス Breaking World M…
［ＲＫＢ毎日放送株式会社］
公益社団法人日本ダンススポーツ連盟
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、来る2月24日（土）に、福岡県福岡市のマリンメッセ福岡B館にて「Breaking World Match 2024（主催：Breaking World Match 2024大会実行委員会＜公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 / 福岡県 / 公益財団法人福岡県スポーツ推進基金 / RKB毎日放送株式会社＞）」の開催が決定しました。また本大会のタイトルスポンサーに東急不動産ホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区 / 代表取締役社長：西川弘典）が決定しました。
本大会は、パリ2024オリンピックまで残り半年となるタイミングで行われる、オリジナルフォーマットの大会です。日本とアメリカ合衆国の世界ランキングポイント上位のBboy・Bgirlを招聘し、個人戦・団体戦を組み合わせたバトルを行います。日本からは、先のアジア大会で金メダルを獲得し、パリ2024に出場が内定しているShigekixをはじめ、Issin、Ami、Ayumiら４選手の出場が決定しています。
大会概要は次項の通りとなります。今後、決定次第発表される情報が多くございますが、ご了承のほどお願いいたします。パリ2024に向けて、いよいよ本番モードに突入するこの時期に、ブレイキン発祥国アメリカと、世界のブレイキンシーンを沸かしている日本が激突。メダルの行方を占うスペシャルな世界戦の開催にご注目をいただき、ぜひ貴社媒体での紹介ご掲載をご検討いただきますよう、お願いいたします。なお、本大会の取材のご案内は大会１ヶ月前頃を予定いたしておりますので、今しばらくお待ちください。どうぞよろしくお願い申し上げます。
[大会概要]
大会名：東急不動産ホールディングス Breaking World Match 2024
（トウキュウフドウサンホールディングス ブレイキン ワールドマッチ ニセンニジュウヨン）
主催：Breaking World Match 2024大会実行委員会
（公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 / 福岡県 / 公益財団法人福岡県スポーツ推進基金 /
RKB毎日放送株式会社）
主管：公益社団法人日本ダンススポーツ連盟（JDSF）
特別協賛：東急不動産ホールディングス株式会社
日程：2024年2月24日（土）※開場・開始・終了時間など詳細は調整中
会場：マリンメッセ福岡B館（福岡県福岡市博多区沖浜町2-1）
観戦チケット情報：調整中 ※2023年12月下旬決定次第発表
放送：2024年2月24日（土）午後3時30分（予定）TBS系列全国28局ネット（製作著作 RKB毎日放送）
オフィシャルウェブサイト：https://rkb.jp/breaking2024/
お問合せ先：イベントに関するお問合せ 株式会社エスト 092-738-3833（平日10:00～17:00）
チケットに関するお問合せ 株式会社スリーオクロック 092-732-1688（平日10:00～18:30)
[出場決定選手]
＜日本＞
Bboy
Shigekix（半井 重幸）
WDSF BREAKING ワールドランキング B-BOYS １位
（パリ2024出場内定選手）
Issin（菱川 一心）
WDSF BREAKING ワールドランキング B-BOYS 16位
Bgirl
Ami（湯浅 亜実）
WDSF BREAKING ワールドランキング B-GIRLS ３位
Ayumi（福島 あゆみ）
WDSF BREAKING ワールドランキング B-GIRLS ４位
＜アメリカ合衆国＞
Bboy
Gravity WDSF BREAKING ワールドランキング B-BOYS 10位
Jeffro WDSF BREAKING ワールドランキング B-BOYS ３位
Victor WDSF BREAKING ワールドランキング B-BOYS ９位（パリ2024出場内定選手）
Bgirl
Logistix WDSF BREAKING ワールドランキング B-GIRLS 12位
Pebblez Luv WDSF BREAKING ワールドランキング B-GIRLS 64位
Pep-C WDSF BREAKING ワールドランキング B-GIRLS 44位
Youth
KidBreak アメリカナショナルランキング2022 Teen １位
※2023年12月15日時点出場決定選手。
※WDSFワールドランキングは、2023年12月15日時点の情報をもとに掲載。
※今後諸般の事情により変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/15-17:17）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
2023年12月25日(月)より『【推しの子】Dress Up Blooming プライズキャンペーン 第2弾』が開催決定！(12/15 17:46)
「2024年の自動車業界はこうなる」と題して、スズキマンジ事務所 代表 株式会社デンソー 技術企画部 CX 鈴木 万治氏によるセミナーを2024年1月24日（水）に開催!!(12/15 17:46)
『Tokimeki Records Guest：大和田慧、RUNG HYANG』～ビルボードライブ初登場を記念してオリジナルグッズを発売！～(12/15 17:46)
野田阪神駅徒歩2分“ココロとカラダに健康を” 「わがまちサウナ 大阪野田」2024年2月下旬に開業予定！ ティザーサイト公開！LINE会員の事前登録も受付中です(12/15 17:46)
【新横浜プリンスホテル】お子さまの将来の夢を探すきっかけをお手伝い ホテルのパティシエ お仕事体験イベントを開催(12/15 17:46)
U-NEXTが米Paramount Global Content Distributionとのライセンス契約を強化。100シーズン以上の大幅なコンテンツを拡充。(12/15 17:46)
「オリエンタルホテルズ＆リゾーツ」のメンバーシップ入会金・年会費無料！会員特典満載！どなたでもご参加いただける“CLUB ORIENTAL”メンバー限定のお年玉キャンペーン(12/15 17:46)
『TSUTAYA BOOKSTORE 武漢江漢路店』12月16日（土）OPEN(12/15 17:46)
中小機構中国本部「ハンズオン支援事業大会」2月20日に開催！(12/15 17:46)
自治体もクラウドでタスク管理。Jootoが「moconavi LGWANクラウドゲートウェイサービス」と連携開始(12/15 17:46)
チャンネル登録者数151万人超の虹色侍ずまが総合格闘技「RIZIN」に書き下ろした新曲をリリース！（本人コメントあり）(12/15 17:46)
地産品の最適な保存方法確立に向けた研究成果報告および鮮度保持コンサルティングサービスの開始～地産品に応じた保存レシピのコンサルティングにより生鮮品流通の課題を解決、コールドチェーンの価値向上を実現～(12/15 17:46)
【パーソル・データから見るはたらく実態調査】ChatGPT、Well-beingなど、経営トレンド6テーマについて調査実施(12/15 17:46)
「TOKYO AUTO SALON 2024」にJAFブースを出展！(12/15 17:46)
社員の交際費、月平均1万8千円 全国トップは「大阪府」 関西企業で月２万円超え目立つ(12/15 17:46)
【期間限定】アウトレット商品が全品50％オフのセール開催(12/15 17:46)
中小企業360社に聞いた「冬季賞与」実態調査2023(12/15 17:46)
生誕140周年を迎える「三ツ矢」ブランドの周年記念第1弾商品『三ツ矢PREMIUM SWEET』2024年1月23日発売(12/15 17:46)
『カルピスソーダ 夜を愉しむぶどう』12月26日発売(12/15 17:46)
TVアニメ『マッシュル-MASHLE-』ポップアップショップ開催決定！(12/15 17:46)
ESG投資指標「Dow Jones Sustainability Index （DJSI）」における「World Index」の構成銘柄に初選定(12/15 17:46)
【TikTokの祭典で3年連続受賞の快挙！】ベストセラー『おとな六法』の著者・岡野タケシ弁護士が「Tiktokクリエイターアワード2023」教育部門の最優秀賞に選ばれました！(12/15 17:46)
オムニチャネル・スペシャリティシフトが進む製薬業界において処方変更の決め手となる情報源が明らかに(12/15 17:46)
経営企画・事業戦略担当者、新規事業担当者向けの無料ウェビナー「新規事業を成功させる5つのポイント」を1月に再開催(12/15 17:46)
“節分”を盛り上げる期間限定パッケージ登場！「とんがりコーン」節分パッケージ発売(12/15 17:46)
「ホクリクの本気 ほくぎん×イナガキヤスト」新ポスター登場(12/15 17:46)
いわきFC、大東稅務高校 ジュ・ヒョンジン選手、2024年シーズンより加入内定のお知らせ(12/15 17:46)
ソルフェジオ周波数963Hz。穏やかな夜を彩る癒しの旋律で、心地よい眠りに導く！(12/15 17:46)
コロナ明けで子育て家庭の外食利用もアップ 回転ずしチェーン利用の決め手は「好き」「手軽さ」「子ども」(12/15 17:46)
アスナとキリトが揃って登場！Cutie1 Plus『ソードアート・オンライン』シリーズ予約開始(12/15 17:46)