［ＲＫＢ毎日放送株式会社］

公益社団法人日本ダンススポーツ連盟







時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、来る2月24日（土）に、福岡県福岡市のマリンメッセ福岡B館にて「Breaking World Match 2024（主催：Breaking World Match 2024大会実行委員会＜公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 / 福岡県 / 公益財団法人福岡県スポーツ推進基金 / RKB毎日放送株式会社＞）」の開催が決定しました。また本大会のタイトルスポンサーに東急不動産ホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区 / 代表取締役社長：西川弘典）が決定しました。

本大会は、パリ2024オリンピックまで残り半年となるタイミングで行われる、オリジナルフォーマットの大会です。日本とアメリカ合衆国の世界ランキングポイント上位のBboy・Bgirlを招聘し、個人戦・団体戦を組み合わせたバトルを行います。日本からは、先のアジア大会で金メダルを獲得し、パリ2024に出場が内定しているShigekixをはじめ、Issin、Ami、Ayumiら４選手の出場が決定しています。

大会概要は次項の通りとなります。今後、決定次第発表される情報が多くございますが、ご了承のほどお願いいたします。パリ2024に向けて、いよいよ本番モードに突入するこの時期に、ブレイキン発祥国アメリカと、世界のブレイキンシーンを沸かしている日本が激突。メダルの行方を占うスペシャルな世界戦の開催にご注目をいただき、ぜひ貴社媒体での紹介ご掲載をご検討いただきますよう、お願いいたします。なお、本大会の取材のご案内は大会１ヶ月前頃を予定いたしておりますので、今しばらくお待ちください。どうぞよろしくお願い申し上げます。



[大会概要]

大会名：東急不動産ホールディングス Breaking World Match 2024

（トウキュウフドウサンホールディングス ブレイキン ワールドマッチ ニセンニジュウヨン）

主催：Breaking World Match 2024大会実行委員会

（公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 / 福岡県 / 公益財団法人福岡県スポーツ推進基金 /

RKB毎日放送株式会社）

主管：公益社団法人日本ダンススポーツ連盟（JDSF）

特別協賛：東急不動産ホールディングス株式会社



日程：2024年2月24日（土）※開場・開始・終了時間など詳細は調整中

会場：マリンメッセ福岡B館（福岡県福岡市博多区沖浜町2-1）

観戦チケット情報：調整中 ※2023年12月下旬決定次第発表

放送：2024年2月24日（土）午後3時30分（予定）TBS系列全国28局ネット（製作著作 RKB毎日放送）



オフィシャルウェブサイト：https://rkb.jp/breaking2024/

お問合せ先：イベントに関するお問合せ 株式会社エスト 092-738-3833（平日10:00～17:00）

チケットに関するお問合せ 株式会社スリーオクロック 092-732-1688（平日10:00～18:30)



[出場決定選手]

＜日本＞

Bboy

Shigekix（半井 重幸）

WDSF BREAKING ワールドランキング B-BOYS １位

（パリ2024出場内定選手）





Issin（菱川 一心）

WDSF BREAKING ワールドランキング B-BOYS 16位







Bgirl

Ami（湯浅 亜実）

WDSF BREAKING ワールドランキング B-GIRLS ３位





Ayumi（福島 あゆみ）

WDSF BREAKING ワールドランキング B-GIRLS ４位





＜アメリカ合衆国＞

Bboy

Gravity WDSF BREAKING ワールドランキング B-BOYS 10位

Jeffro WDSF BREAKING ワールドランキング B-BOYS ３位

Victor WDSF BREAKING ワールドランキング B-BOYS ９位（パリ2024出場内定選手）



Bgirl

Logistix WDSF BREAKING ワールドランキング B-GIRLS 12位

Pebblez Luv WDSF BREAKING ワールドランキング B-GIRLS 64位

Pep-C WDSF BREAKING ワールドランキング B-GIRLS 44位



Youth

KidBreak アメリカナショナルランキング2022 Teen １位



※2023年12月15日時点出場決定選手。

※WDSFワールドランキングは、2023年12月15日時点の情報をもとに掲載。

※今後諸般の事情により変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。



企業プレスリリース詳細へ （2023/12/15-17:17）