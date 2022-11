[FastLabel株式会社]

AI開発に必要不可欠なデータプラットフォームを開発・提供するFastLabel株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役CEO:上田 英介、以下「FastLabel」)の開発統括 恋塚 大が、株式会社ニューズピックス(所在地:東京都千代田区、代表者:稲垣 裕介/佐久間 衡、英称:NewsPicks, Inc.、以下NewsPicks)が主催する「Startup CTO of the year2022 powered by AWS」において、ファイナリストとしてピッチコンテストに登壇いたします。







「Startup CTO of the year2022 powered by AWS」

あらゆる産業や生活の場にソフトウェアが溶け込む時代において、企業の成長や日本のデジタル化の未来を左右する重要な存在であるCTOの挑戦を讃え、さらなるチャレンジを後押しできる場を提供するという趣旨のもと、2022年12月20日(火)、NewsPicksはアマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社、株式会社はてな、Qiita株式会社とともに、1年で最も輝いたスタートアップCTO(最高技術責任者)の挑戦を讃える「Startup CTO of the year2022 powered by AWS」が開催されます。当日は、ファイナリストとして選ばれた6社からStartup CTO of the year2022が決定されます。



■イベント特設サイト:https://np2022.startup-coy.com/

■開催概要:

・開催日時:12月20日(火) 16:00~19:30

・主催:株式会社ニューズピックス

・協賛:アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社、株式会社はてな、Qiita株式会社



恋塚 大 コメント

CEOなどビジネスサイドと比べ、技術サイドの挑戦をアピールする場は少ない印象です。AI革命のインフラを目指す弊社のようなテック企業が、「テクノロジーによって、事業スケールという経営課題をどのように解決したか」を分かりやすく伝え、技術サイドの可能性を示す一助になれればと思っています。



恋塚 大 略歴

早稲田大学商学部を首席で卒業。在学中にプログラミングに興味をもち、株式会社ワークスアプリケーションズに新卒入社。HR・SCM新サービスの要件定義からクラウドアーキテクチャ設計・開発まで幅広く携わる。AI R&D部門で自然言語AIアプリ開発を経験後、FastLabelにTechLeadとして参画。



FastLabel株式会社 企業情報

FastLabelは、アノテーションツール、教師データ作成代行、MLOps構築を包括したAIデータプラットフォーム『FastLabel』を開発・提供しています。教師データの作成と改善を高速かつ正確に行うためのアノテーションツールと、高度人材によるきめ細かいアノテーションサービスにより、高品質な教師データを素早く提供できることが特徴です。



社名:FastLabel株式会社

代表者:代表取締役CEO 上田 英介

本社所在地:東京都品川区北品川5-5-27 201号

会社URL:https://fastlabel.ai/



FastLabel株式会社 採用情報

FastLabelは、AIインフラを創造し日本を「世界レベル」へ、をパーパスとし、AIによる変革の時代で次の10年を作る最初の100人を募集しています。2022年8月10日にシリーズAで4.6億円の資金調達を実施したことに伴い、「コンサルタント職」や「エンジニア職」をはじめとしたあらゆる職種において積極採用中です。ご興味をお持ちの方は以下よりエントリーをお待ちしています。

採用ページ:https://fastlabel.ai/career



本プレスリリースに関するお問い合わせ

FastLabel株式会社 広報担当

メール:info@fastlabel.ai



