商品にはimperfectがガーナでカカオの森の保全及び女性の就労をサポートする活動を推進しながら生産したチョコレートを使用。







世界の食と農を取り巻く社会課題の解決にお客様と一緒に取り組む「Do well by doing good.」(=いいことをして、世界と社会をよくしていこう)活動を展開するウェルフードマーケット&カフェ「imperfect(インパーフェクト)」は、アミューズ所属の若手俳優が参加する「チーム・ハンサム!」とのコラボレーション商品を2022年12月6日(火)よりimperfect表参道店舗及びECサイトにて発売致します。

【「imperfect」公式サイトはこちら】http://www.imperfect-store.com/

【「imperfect」ECサイトはこちら】https://imperfect-online.com/



また商品の発売に合わせて、imperfect表参道店舗でチーム・ハンサム!のポップアップを2022年12月6日(火)から28日(水)の期間に行います。





チーム・ハンサム!とは



アミューズ所属の普段、役者として活動している若手俳優たちが歌、ダンス、ミュージカル、フィルムなど俳優ならではのエンターテインメントを追究し、これまで数々のスターを輩出してまいりました。

参加するメンバーやコンセプトは年によって変わりますが、スタートから一貫して変わらないのは、「ファンに直接感謝を伝える」ということです。同じ事務所の仲間であり、ライバルでもある彼らが一堂に会し、自分をより多くの人に知ってもらう場であり、日ごろの想いをありったけの言葉と全力のパフォーマンスで伝える・・・それがチーム・ハンサム!です!





コラボレーション商品概要



imperfect株式会社が提唱するDo well by doing good.(いいことをして、世界と社会をよくしていこう)並びに、ご来店のお客様と一緒に食と農を取り巻く社会課題の解決を目指す弊社の考えにチーム・ハンサム!のメンバーに共感いただき、今回のコラボレーションが実現いたしました。チーム・ハンサム!とimperfectのコラボレーションは2021年2月に続き、第2弾となります。

本コラボレーションでは、imperfectが大切にしている農家の自立や環境保全の取り組みを推進しながら生産されたガーナ産カカオを使用した商品をメンバーと一緒に開発。メンバーのこだわりが詰まった商品ができあがりました。



今回のコラボレーションでは2種類の商品を販売致します。



<商品1.>

商品名:Team HANDSOME!×imperfect ROCK YOU! Macaron

(チーム・ハンサム!×インパーフェクト ロックユー! マカロン)

内容 :4種類のマカロン入り

販売価格:2,200円(税込)

サクサクしたクッキーマカロンの生地で、マシュマロとチョコレートを挟んでいます。





●カカオ:カカオマカロンでスイートチョコレートガナッシュを挟み込み、ホワイトチョコレートで仕上げた音符が可愛いトッピング。

●バニラキャラメル:バニラのクッキーマカロンをカリッと甘いキャラメルソースでコーティング。

●オレンジ:オレンジの香りが爽やかなマカロンと、ダークチョコレートとバニラマシュマロの組み合わせ。

●ピスタチオ:ピスタチオの風味とホワイトチョコレートのしっとりとしたガナッシュがマシュマロと合わさってコクのある甘さに。



<商品2.>

商品名:Team HANDSOME!×imperfect ROCK ME!! Brownie

(チーム・ハンサム!×インパーフェクト ロックミー!! ブラウニー)

内容 :4種類のブラウニー入り

販売価格:2,200円(税込)

チョコレートの甘さが心地よいしっとりブラウニーに仕上げました。





●オリジナル:しっとりとチョコレートの甘さが引き立つシンプルなブラウニー

●ブラック&ホワイト:ホワイトチョコレートとダークチョコレートの編みがけがパリッと甘い組み合わせ。

●パイ:ナッツの入った生地にダークチョコレートとパイを散らしたケーキの様なブラウニー

●ホワイト:ホワイトチョコレートのガナッシュに爽やかなストロベリーフレークがアクセントに。



<パッケージ>

パッケージデザインにもメンバーの想いがたくさん込められています。

チーム・ハンサム!がファンへの感謝祭として12月29日(木)・30日(金)の2日間で開催するハンサムライブのテーマである「ROCK YOU! ROCK ME!!」の文字が大きく入り、imperfectのロゴの欠けた部分をチーム・ハンサム!のキャラクターであるジミーが入ったピースが埋めるモチーフがデザインされています。

箱を開けると、箱の内側にもメンバーのこだわりが詰まっていますので、お楽しみにご覧ください。



<メンバーの想い>

(兵頭 功海さん コメント)





前回のコラボから一年半くらい経ち、2度目のコラボ、とても嬉しいです。

初めてお店にお邪魔した際に聞いたお話が凄く心に残っていました。



今回更にパワーアップしたお話を聞かせて頂き、imperfect(不完全)という意味ですが、一歩ずつ理想の完成に近づいてきている事に感動しました。

imperfectさんの素敵な活動にハンサムらしさを、という意味を込めて、どちらもしっかり主張できるようなデザインの箱、マカロン、ブラウニーを作らせて頂きました。

お店に行けば、活動内容も知る事が出来るので、是非、お店に行ってみて下さい!!

そして、ライブ当日は、ライブと甘いスイーツをお楽しみください!





<プロフィール>

1998年4月15日、福岡県生まれ。2018年第1回「NEW CINEMA PROJECT」の「出演者」部門でグランプリを受賞。そのプロジェクトの作品映画「五億円のじんせい」で俳優デビュー、「騎士竜戦隊リュウソウジャー」にカナロ/リュウソウゴールド役で注目を集めた。その後も作品は続き、来年公開予定の映画「消せない記憶」では映画初主演を務める。





(新原 泰佑さん コメント)

imperfectさんの活動を拝見してとても感銘を受けお力になりたいと思いました!

今年のSUPER HADSOME LIVE 2022 “ROCK YOU! ROCK ME!!” にちなんだデザインのBOXや、ガーナ産のカカオを使ったチョコレートに合うデザインやトッピングを3人でたくさん試行錯誤しながら作りました。

今回はマカロンとブラウニーという事でどちらも飽きずに美味しく召し上がっていただけるように工夫し、目でも味も楽しめる「宝箱」を目指しました。

是非、ご賞味ください!







<プロフィール>

2000年10月7日、埼玉県生まれ。

4歳からダンスを習い始め、HIPHOPやJAZZ DANCEなど、様々なジャンルを学ぶ。

2018年「男子高生ミスターコン」にてグランプリを受賞。

最近の出演作は、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」(NHK)、ドラマ「永遠の昨日」(MBS)、音楽劇「クラウディア」等。

ドラマ・舞台・ミュージカルとマルチに活躍の場所を広げている。





(福崎 那由他さん コメント)

箱の素材から始まり、デザイン、味やトッピングまで、他のメンバーやimperfectさんと意見を交わし、完成しました。imperfectさんの想いと僕たちの想いがつまったブラウニーとマカロンが、沢山の方の手に届いてくれたら嬉しいです。





<プロフィール>

2001年11月5日、茨城県生まれ。2012年、テレビドラマ「遺留捜査」で俳優デビュー。その後、映画「るろうに剣心 伝説の最期編」、「光」や連続テレビ小説「スカーレット」など話題作に出演。今後は主演舞台「GOOD BOYS」(2023年1月18日~)の公演が控えている。







imperfectの原材料に係る取組み



カカオの主要産地の一つであるガーナ。私たちimperfectは、ガーナでの持続可能なカカオ生産を目指した取り組みを推進しています。



1つ目はカカオが育つ森林の保全。カカオの木は直射日光や風に非常に弱い植物で、日差しが当たり続けてしまうと通常50~80年あるといわれる寿命が25~30年と短くなり、安定的にカカオを生産することができなくなります。しかし、カカオ農家は知らないうちにカカオの栽培のために森林を伐採し、森林減少が進むだけでなく、結果的にカカオの収穫に影響が出てしまいます。

そこで1つ目のプロジェクトでは、シュードツリー(日陰樹)と呼ばれるカカオの木に日陰を作る木の苗木を植林し、カカオの森を守る活動を行っています。また植林と同時に、無理な森林伐採ではカカオ豆の生産は伸びず、森と共存しながら計画的にカカオの木を増やすことが、カカオの生産や生産者の収入増につながることを伝える活動を行っています。













2つ目は、社会進出を希望する女性の就労のサポートです。西アフリカのカカオの生産工程では、文化的な背景から、女性が農園主である男性のサポート役とされる場合が多く、経済的に自立する機会が限られている現状があります。社会で活躍する機会を得たい、経済的に自立したい・家族をサポートしたいと願うカカオ農園の女性たちが生き生きと活躍する機会の創出をサポートしています。



具体的には、キャッサバの栽培と販売による収入の獲得をサポートしています。キャッサバはタピオカの原料である芋の一種。ガーナの主食の1つでもあり、生産量は世界第4位を誇ります(2019年)。

キャッサバの種子を提供するだけでなく、栽培に関する農学トレーニングを実施することで効率的に栽培する方法を学ぶ機会を提供。更に、粒上にしてもち米の様にしたアチェケや、粗挽きの粉にして食べるガリなど、現地で食べやすいように加工し、付加価値を付けて販売できるような加工器具を提供する活動も行うことで、安定して収入を得ることに繋がることを応援しています。















imperfectでは売上の一部を活用し、この様な活動を農業現場で実行しており、今回のチーム・ハンサム!とのコラボレーション商品の売上も本活動費用に充当致します。











The world is imperfect, so do well by doing good.

世界の食と農を取り巻く社会課題に対しお客様と一緒に取り組む



imperfectは、「The world is imperfect, so do well by doing good. 不完全なこの世界。 だから、いいことをして世界と社会をよくしていこう。」をブランド・ミッションに掲げ、この考えをとても大切にしています。世界の食と農を取り巻く社会課題に対して、自分に出来ることから少しでも世界と社会をよくしていこう、という想いのもと、ただ「おいしい」だけではなく、社会課題の解決を目指す「Do well by doing good.」活動に、お客様に楽しくご参加頂く機会をご提供しております。



「imperfect表参道」





店舗概要



名称 :imperfect表参道

所在地 :〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-12-10表参道ヒルズ同潤館1階

営業時間 :11:00~20:00

TEL :03-6721-0766

URL :https://www.imperfect-store.com/

ECサイト:https://imperfect-online.com/









会社概要



名称 :imperfect株式会社

設立 :2019年3月18日

代表者 :代表取締役社長 佐伯美紗子

所在地 :〒100-8086 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

事業内容:飲料・食品・酒類の製造販売/日用雑貨・衣類の製造販売/飲食店の経営/飲料・食品・日用雑貨・衣類の輸出入

URL :https://www.imperfect-dowell.com/





ライブ概要



◆タイトル「Amuse Presents SUPER HANDSOME LIVE 2022 “ROCK YOU! ROCK ME!!”」

◆会場:LINE CUBE SHIBUYA 〒150ー0042 東京都渋谷区宇田川町1-1

◆開催日時:

2022年12月29日(木) 1.17:00開場・18:00開演

2022年12月30日(金) 2.11:30開場・12:30開演 3.17:00開場・18:00開演

※公演スケジュールは変更となる可能性がございます。

◆出演者

青柳塁斗(30日のみ)、青山凌大、石賀和輝、猪塚健太、岩崎友泰、植原卓也、太田将熙、甲斐翔真(30日のみ)、小関裕太、桜田通(29日のみ)、富田健太郎、新原泰佑、東島 京、兵頭功海、平間壮一(30日のみ)、福崎那由他、細田佳央太、松島庄汰、水田航生(30日のみ)、溝口琢矢、山崎 光

(五十音順)



楽曲詳細



◆タイトル:ハンサムサンバ

◆アーティスト:チーム・ハンサム!

◆参加アーティスト:青柳塁斗 / 青山凌大 / 石賀和輝 / 猪塚健太 / 岩崎友泰 / 太田将熙 / 甲斐翔真 / 小関裕太 / 富田健太郎 / 新原泰佑 / 東島 京 / 兵頭功海 / 平間壮一 / 福崎那由他 / 細田佳央太 / 松島庄汰 / 水田航生 / 溝口琢矢 / 山崎 光

(五十音順)

◆配信開始:12月14日(水)

◆配信サイト一覧:https://amuse-inc.lnk.to/HandsomeSamba



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/06-13:46)