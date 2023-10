[株式会社マークスインターナショナル]

『BON TON TOYS miffy collection PRESENT CAMPAIGN』実施中



“日常をより豊かにする” ビジョンを掲げ、インテリア・キッチン・ライフスタイル商品の卸売及び販売を行う株式会社マークスインターナショナル(本社:東京都渋谷区恵比寿西2-21-1、代表取締役:名取至)は、同社が輸入販売を行う世界的人気キャラクター「ミッフィー」のぬいぐるみで有名なオランダ発『BON TON TOYS(ボントントイズ|https://bontontoys.jp)』の対象商品(Miffy 23cmサイズ)を2個購入すると、対象商品に被せることができる『おばけ 23cm』がもらえる『BON TON TOYS miffy collection PRESENT CAMPAIGN』を、2023年10月2日(月)から全国のインテリア・ライフスタイルショップ及び、マークスインターナショナルが展開するECサイト(marcs STORE 本店|https://marcs.shop/ 、楽天市場店 | https://www.rakuten.co.jp/marcsstore/)にて開始したことをお知らせいたします。







BON TON TOYSは、子どものしあわせと未来をまもることを大切にしたものづくりをしている、オランダで1933年に設立されたぬいぐるみメーカー。今回のキャンペーンは、これからはじまるハロウィンをミッフィーファンの皆様により楽んでいただきたいという想いを込めて企画いたしました。

ミッフィー23cmサイズの商品(Corduroyシリーズ、Denimシリーズ、Organic Cottonシリーズ、Recycle Teddyシリーズ、Checkシリーズ、Terryシリーズ)を対象とし、2個ご購入いただいた皆様にミッフィー23cmサイズに被せて「おばけミッフィー」に変身させることができる『おばけ 23cm』をプレゼントいたします。気分や季節に合わせて「おばけミッフィー」と「ミッフィー」を両方楽しめます。お手持ちの23cmサイズの「ミッフィー」にかぶせて、お楽しみいただくことも可能です。



■ おばけミッフィーとは

2001年に発売された絵本『Miffy the Ghost』の登場以降、大人気のシーツをかぶったミッフィー「おばけミッフィー」。『おばけ23cm』は、BON TON TOYSのぬいぐるみのあたまから、シーツをイメージした布をすっぽりかぶせることができるので、絵本のなかからそのままでてきたようなミッフィーを再現できます。





■『BON TON TOYS miffy collection PRESENT CAMPAIGN』概要

名称:BON TON TOYS miffy collection PRESENT CAMPAIGN

キャンペーン期間:2023年10月2日(月)~ ノベルティ「おばけ23cm」がなくなり次第終了

対象商品:BON TON TOYS | Miffy Corduroy 23cm、Miffy Denim 23cm、Miffy Organic Cotton 23cm、Miffy Recycle Teddy 23cm、Miffy Check 23cm、Miffy Terry 23cm

対象店舗:全国のインテリア・ライフスタイルショップ及び、

マークスインターナショナルが展開するECサイトmarcs STORE(本店|https://marcs.shop/ 、楽天市場店 | https://www.rakuten.co.jp/marcsstore/)

プレゼント商品:おばけ23cm





■BON TON TOYSについて

世界中の子どもたちへ

「しあわせ」を願い、「未来をまもる」想いをこめて



1933年にオランダで設立されたBON TON TOYS(ボントントイズ)は、歴史あるぬいぐるみのメーカー。ぬいぐるみを作ってきた長きに渡るヒストリーと、子どもたちにもっと幸せになってほしいという想いの中から誕生したのが「miffy collection」です。

ものづくりにおいて、第一に子どものしあわせと未来をまもることを大切にしているBON TON TOYSは、ぬいぐるみを触ったり持った時の幸福感だけではなく、今と未来の子どもたちが住まう地球環境までを見据えて、メーカーとしての責任をはたしています。

例えば、自然にさまざまな配慮をしながら、長持ちするこだわりの素材を使うことで捨てられてしまうのを最小限にしたり、リサイクル素材を使用して環境にやさしいぬいぐるみを作る活動なども実現。こうしたものづくりにおける配慮は、未来の子どもちたがしあわせな環境で過ごすことに繋がると信じています。

選ぶのに迷ってしまうほどカラーバリエーションが豊富な「Corduroy」シリーズや、もふもふな触りごこちに癒される「Recycle Teddy」シリーズ、繊細に編み込まれた「Organic Cotton」シリーズなど、素材や品質にもこだわったmiffyとその仲間たち。バリエーションゆたかな「miffy collection」は、今も世界中で愛され続け、これからもすばらしい未来をもつすべての子どもたちの「しあわせ」のために、特別な想いをこめて…

どんなときも、あたたかく寄り添ってくれるあなただけの特別なミッフィーが見つかるよう、願っています。

https://bontontoys.jp





■marcs International co., ltd について

日常をより豊かにする。

日々の生活の中で我々はあらゆる“もの”に囲まれて暮らしています。

我々のなにげない生活の中で毎日使うもの、毎日目にするものが、

なんとなく気に入っていたり、好きなデザインであることが、

日々の暮らしを、少し豊かに感じる手伝いをしてくれているのだと思っています。

そんな想いから、世の中の誰かに素敵だな、と感じていただけるようなプロダクトを

みなさまにご紹介していくのが、我々の使命です。





■会社概要

社名:株式会社マークスインターナショナル

所在地:〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西2-21-1

電話:03-6861-4511

設立:平成9年1月6日

代表者:名取至

資本金:2,000万円

取扱商品:インテリア商材、ファニチュア、キッチン&テーブルウェア

URL:https://www.marcs.co.jp





■商品に関するお問い合わせ先

株式会社マークスインターナショナル:brand@marcs.co.jp

marcs STORE(同社ECサイト):store@marcs.co.jp



