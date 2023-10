[株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント]

マンガ家・イラストレーター・アニメーターらが好きな曲を一枚の絵に描くYouTubeチャンネル「EGAKU -draw the song-」開設2周年を記念し、展覧会開催を決定しました。



「EGAKU -draw the song-」は、マンガ家・イラストレーター・アニメーターなど絵のプロフェッショナルたちが、お気に入りの一曲を一枚のイラストに描き出す様子を、その楽曲とともにお届けするYouTubeチャンネル。この10月末でチャンネル開設2周年を迎えるEGAKUが初の展覧会(『EGAKU -draw the song-』展)を開催することが決定し、マンガ家・白浜鴎(『とんがり帽子のアトリエ』など)による展覧会キービジュアルが公開された。





会期は2023年11月18日~26日で、新宿マルイ本館8階の期間限定イベントスペースにて開催される。これまで動画のために描き下ろされたイラストの原画やアートプリントの展示に加え、動画では未公開のラフスケッチ、作家陣がEGAKU展に寄せた色紙などの展示やオリジナルグッズの販売も行う。展覧会チケットはイープラスにて販売中で、会期中に江川あきら、ときわた、久米田康治、北川みゆき、白浜鴎ら参加作家によるサイン会も予定している。







■EGAKU展 開催概要

展示会名:

『EGAKU -draw the song-』展

会期:

2023 年 11月 18 日(土)~11 月 26 日(日)

開館時間:

11:00~20:00(時間指定入場制/最終入場 19:30)

会場:

新宿マルイ 本館8F イベントスペース(東京都新宿区新宿3丁目30−13)

主催:

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

参加作家(敬称略):

相原実貴/山崎かのり/白浜鴎/高橋沙妃/石川雅之/しまざきジョゼ/鹿子/

たらちねジョン/凪/げみ/山口つばさ/雪下まゆ/板垣巴留/吉河美希/はらだ/

ためこう/北川みゆき/久米田康治/依田瑞稀/黒ねこ意匠/江川あきら/

おかざき真里/ときわた/多田由美/松浦健人/萩原ダイスケ and more…!



公式Webサイト https://egakuten.com





■EGAKU展 チケット情報

前売券:1,200円(税込)

当日券:1,500円(税込)

前売券・当日券販売ページ:https://eplus.jp/egakuten/



サイン会付き前売券:2,200円(税込)

※江川あきら氏&ときわた氏合同サイン会 11月20日(月)16時~17時

※久米田康治氏サイン会 11月21日(火)16時~17時

※北川みゆき氏サイン会 11月23日(祝)14時~15時

※白浜鴎氏サイン会 11月23日(祝)17時~18時

サイン会付き前売券(抽選)販売ページ:https://eplus.jp/egakuten_s/



・本展覧会は入場日時指定制で、入場には電子チケットをスマートフォンで提示する必要があります。

・チケットの決済方法はクレジットカード(手数料なし)またはコンビニ支払い(別途手数料220円)のみです。

・サイン会開催時間帯は、サイン会付きチケット購入者のみが入場可能となり、サイン会時間帯を日時指定した通常の前売券・当日券の販売は行いません。

・サイン会については、人数に余裕がある場合にのみ、一般販売(先着)を後日行います。



■EGAKU展 グッズ情報

本展のため数量限定で制作したオリジナルグッズを、展覧会場向かいの物販エリア(展覧会チケットなしで入場可能)にて販売します。



・グッズ会計はキャッシュレス決済(クレジットカード、交通系IC、QRコード)のみのお取り扱いで、現金は使用いただけません。

・1会計税込5,000円以上お買上げで「スマホサイズステッカー(非売品)」1枚をプレゼントします。特典はなくなり次第配布を終了します。

・アパレル商品(Tシャツ、パーカー、大きめトート)はお一人様5個までの個数制限を設けさせていただきます。(その他商品も状況により個数制限を設ける場合があります)

・数量限定生産のため、商品は売り切れる場合がありますがご容赦ください。

・物販会場内の写真撮影はご遠慮ください。

・転売目的の購入や転売行為は固くお断りします。

・不良品返品・交換の際は商品とレシートをお持ちください。レシートを紛失した場合やお客様都合による返品・交換はできません。



■「EGAKU -draw the song-」公式アカウント

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCAc9ImGk8h3jcaMO54JzOCw

Twitter

https://twitter.com/EGAKU_official

Instagram

https://www.instagram.com/egaku_official/

公式サイト

https://bio.to/EGAKU



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/28-10:16)