[MAGES.]



株式会社MAGES.(東京都港区 代表取締役社長:本荘健吾)は、2023年12月20日(水)から2024年1月17日(水)までの期間限定でPlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)用ダウンロード版ゲームが最大95%OFFとなる『MAGES.GAME ウインターセール』をPlayStation(TM)Store及びニンテンドーeショップにて開催することをお知らせします。



PlayStation(TM)Store

2023年12月20日(水)0:00 ~ 2024年1月17日(水)23:59

ニンテンドーeショップ

2023年12月21日(木)0:00 ~ 2024年1月16日(火)23:59 ※ストアによって期間が異なります。

【 MAGES.GAME ダウンロードカタログ https://game.mages.co.jp/dl/ 】



----〈PIC UP GAME〉----

『サマータイムレンダ Another Horizon』





最善の選択をしなければ影に殺されてしまう。

あなたは主人公の網代慎平となって日都ヶ島で起こる様々な出来事を進み物語を紡いでいく。『サマータイムレンダ Another Horizon』がウインターセールに初登場!高い評価でファンを獲得し続けている作品に6つのオリジナルストーリー&エンディングが描かれる。是非このセールの機会に体験してください。

50%OFF 7,700円 ⇒ 3,850円



『ANONYMOUS;CODE(アノニマス・コード)』





科学ADVシリーズ最新作が夏のセールに続きウインターセールに登場!

些細な嘘と偶然の出会いから、主人公・ポロンは謎の少女“モモ”を襲う追跡者から守ることになる。窮地の最中、彼が手に入れた「セーブ&ロード」の能力。

それは過ぎた時間をまるでゲームのように記録しやり直す力だった。

2037年の東京 中野を舞台に繰り広げられるハッカー達の物語。

50%OFF 7,700円 ⇒ 3,850円









科学アドベンチャーシリーズから、全編をアニメーション映像でプレイできるフルアニADV『STEINS;GATE ELITE』、『STEINS;GATE』派生作品2タイトルと続編『STEINS;GATE 0』の3作品を1本で遊べる『STEINS;GATE ダイバージェンシズ アソート』などがセール対象となっており、シリーズ作品をお得に楽しんでいただけます。









新規シナリオを追加して発売された廃校監禁ホラーアドベンチャー『コープスパーティー ブラッドカバー リピーティッドフィアー』もセールに参加! 先に発売していた完結編『コープスパーティー BLOOD DRIVE』とともにシリーズでお買い得となります。



























アニメ関連タイトルからは、話題の作品「五等分の花嫁」がセール対象に、2024年にアニメ放送予定の「ゆるキャン△ 」、アニメ10周年を迎えた「やはりゲームでも俺の青春ラブコメはまちがっている。」が対象に、「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか」もセールに登場します。アニメの枠を超えたオリジナルストーリーを是非、プレイしてください。



【PlayStation(R)4用 セール対象タイトル一覧 12月20日~1月17日】 ※すべて税込



【Nintendo Switch(TM)用 セール対象タイトル一覧 12月21日~1月16日】 ※すべて税込



【 MAGES.GAME ダウンロードカタログ https://game.mages.co.jp/dl/ 】







企業プレスリリース詳細へ (2023/12/13-17:16)