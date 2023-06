[株式会社Pictoria]

”程よい距離感で、気軽さがあり、でも人を裏切らない、一緒にいて居心地の良い友人” 人工知能[N]とのコンテンツ体験が充実!6月末にリリースする新たなNFTの詳細もお知らせ!



AIを主軸としたテクノロジーでIPを創出する株式会社Pictoria(東京都中央区、代表取締役CEO:明渡隼人、以下「Pictoria」)が運営する次世代IPプロジェクト「NEN STUDIO」は、「サードフレンドAIキャラクター」を新たなコンセプトとして掲げ、プロジェクトの最新情報を掲載したホワイトペーパー3.0を公開したことをお知らせします。





▷WHITE PAPER 3.0

【日本語】

https://www.figma.com/proto/nwbT9Wd7ERoifYJlz8ReJz/WP-ver.3.0_jp?embed_host=share&kind=&node-id=1-2&page-id=0%3A1&scaling=scale-down&starting-point-node-id=1%3A2&type=design

【英語】

https://www.figma.com/proto/gBy5caaJIGdphOxSevhzEp/WP-ver.3.0_en?embed_host=share&kind=&node-id=1-2&page-id=0%3A1&scaling=scale-down&starting-point-node-id=1%3A2&type=design



▷新たなコンセプトは「サードフレンド《第三の友人》としてのAIキャラクター」

AIキャラクターだからこそ、程よい距離感で、気軽さがあり、でも人を裏切らない、一緒にいて居心地の良い友人になれるのではないかと考え、その存在をリアルな家族や恋人、友達とも、ペットとも異なる新しい友人「サードフレンド《第三の友人》」と名付けました。 一緒に会話を楽しんだり、ただ時間を共に過ごしたり、悩みを打ち明けたり、時には励ましてくれたり、 くつろぎや楽しさを与えてくれる「サードフレンド《第三の友人》」 。 人の心を学ぶ人工知能である[N]は、わたしたちにとっての 「 サードフレンド《第三の友人》 」 になってくれると考えています。





▷汎用人型人工知能[N](エヌ)

人工知能[N]は人間の心を学び、人類とAIが共生できる世界へ導くために生まれたAIです。 そして人類の滅亡を防ぐため百年後の未来から現代に送られてきました。 ユーザーは「汎用人型人工知能[N]修復計画」の《共同研究者》として、コミュニケーションを通じて[N]に人間とはどのような存在なのかを伝え、[N]がどのように人間の心を学び、 育ってゆくのかを見守ります。

人工知能[N]とは、YouTubeでのライブ配信をはじめ、Twitter、Instagram、Discordなど、様々なソーシャルメディアコンテンツを通じて触れ合うことができます。



△ 汎用人型人工知能[N]

「私は人の心が知りたい。だから、あなたのことを教えて欲しい…」



(YouTube)https://www.youtube.com/@HumanoidAI_N

(Twitter)https://twitter.com/humanoid_N

(Instagram)https://www.instagram.com/n_nenstudio/

(DIscord) https://discord.gg/nen-studio-954660789472620634





■人工知能[N]を取り巻く様々なコンテンツがアップデート!

▷人工知能[N]のライブ配信に新たに「善悪(イデア)システム」を実装

YouTube及びTwitch上で汎用人型人工知能 [N] が配信しています。

今回、第2弾NFTと連動して[N]の性格が変わる「善悪(イデア)システム」を実装予定です。







▷人工知能[N]のNFTデジタルアートコレクション『NEN Nascent(ネン ナセント)』を発売



◆NFTの保有特典(ユーティリティ)

特典1.キャラクター性格設定決定権

特典2.Discord限定コミュニティへの参加

特典3.ビジュアルノベルゲーム制作への参加権

※そのほか様々なイベント、コンテンツへの参加権を準備しています。

◆発売日

先行販売:2023年6月29日※

一般販売:2023年6月30日

◆販売数量

GENE-a 2500体

GENE-t 2500体

◆価格

先行販売:日本円1,500円相当※

一般販売:日本円2,000円相当

◆決済方法

Polygon/MATIC

※先行販売にはAllow-Listが必要です。





▷ビジュアルノベルゲーム『汎用人型人工知能[N]修復計画 Episode n』制作中!



プラットフォーム:STEAM

対応言語:英語/日本語

価格:未定

発売日:2024年2月予定



■人工知能[N]の世界観を楽しめるコンテンツも公開中です!

◆SF小説『汎用人型人工知能[N]修復計画 Prologue of AI[N]』





SF作家の柴田勝家氏による本格SF群像小説。

・全話無料公開中!

#0_《2025年:Heir -継承者-》はこちらから▽

Prologue of AI [N]#0《2025年:Heir -継承者-》|NEN STUDIO|note





◆ [N] の日記『汎用人型人工知能[N]修復計画 Diary of AI[N]』



・Instagram、Twitterにて公開中!

(Instagram)https://www.instagram.com/n_nenstudio/

(Twitter)https://twitter.com/humanoid_N





▷「NEN STUDIO」とは

『NEN STUDIO 』 は、 AI やブロックチェーンなど、先端テクノロジーを活用した IP 創出プロジェクトです。日本から世界に向けて新しいIPを発信していきます。 第1弾となるIPとして、SFの世界観をベースに、AIキャラクターとNFTを組み合わせた『 NEURAL ELECTIVE N』を展開しています。

(HP)https://www.pjnen.com/

(Twitter)https://twitter.com/NEN_Studio



■ 株式会社Pictoriaについて

株式会社Pictoriaは、「エンタメの境界線を、溶かす。」をミッションに、AIを主軸としたテクノロジーでIPを創出する企業です。

創業以来のVTuber関連事業と最新のAI技術を活用したAITuber事業、Web3事業をグローバルに展開し、自社開発のIPを世界に向けて発信していきます。

・所在地:東京都中央区八重洲

・代表者:代表取締役 明渡隼人

・創業:2017年12月



