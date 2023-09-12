［一般社団法人日本フライングディスク協会］

2023年8月23日(水)-24日(木)に大津町運動公園（熊本県大津町）で開催した第34回全日本大学アルティメット選手権大会 九州・沖縄地区予選において、オープン部門で沖縄国際大学BlueRaysと熊本大学mixnutsが、ウィメン部門で西九州大学spankiesと熊本大学mixnutsが、10月に行われる本戦への出場権を獲得しました。









＜オープン部門＞

第1位：沖縄国際大学BlueRays

第2位：熊本大学mixnuts



























＜ウィメン部門＞

第1位：西九州大学spankies

第2位：熊本大学mixnuts





























フライングディスク競技「アルティメット」について







アルティメット（Ultimate）は、各7人からなる2チームが100m×37mのコートでディスクをパスしながら運び、エンドゾーン内でパスをキャッチすると得点（1点）となります。球技にはないディスクの飛行特性を利用すること、スピードや持久力を必要とすること、スピリット・オブ・ザ・ゲーム（Spirit of the game）という基本理念に基づいた自己審判制（セルフジャッジ）を採用していることから究極（Ultimate）という名前がつけられました。ユース世代各部門は5人制にて競技を行います。



「第48回全日本アルティメット選手権大会」について





フライングディスク競技「アルティメット」において、全国の大学チームの日本一を決定する全 国大会の地区予選です。



主催：一般社団法人日本フライングディスク協会

後援：

東北地区予選：山形県教育委員会、上山市教育委員会、上山市（順不同）

関東地区予選：山中湖村

協賛：パシフィックコンサルタンツ株式会社



＜開催期間/ 場所＞

北海道地区予選：

2023年8月19日(土)

北海道恵庭市 恵庭墓園多目的広場

東北地区予選：

2023年9月9日(土)-10日(日)

山形県上山市 猿倉イベントパーク

関東地区予選

A：2023年9月2日(土)-3日(日)

山梨県山中湖村 井戸前旅館 / 山梨県山中湖村 山中交流プラザきらら

B：2023年9月9日(土)-10日(日)

山梨県山中湖村 井戸前旅館 / 山梨県山中湖村 山中交流プラザきらら

C：2023年9月16日(土)-17日(日)

山梨県山中湖村 井戸前旅館 / 山梨県山中湖村 山中交流プラザきらら

D：2023年9月17日(日)-18日(月・祝)

茨城県ひたちなか市 国営ひたち海浜公園

中部地区予選：

2023年9月6日(水)-7日(木)

愛知県岡崎市 岡崎中央総合公園

関西・中四国地区予選

A：2023年8月29日(水)-30日(木)

大阪府堺市 J-GREEN 堺

B：2023年9月2日(土)-3日(日)

広島県福山市 ツネイシフィールド

九州・沖縄地区予選：

2023年8月23日(水)-24日(木)

熊本県大津町 大津町運動公園



＜参加チーム / 参加人数＞

予選 合計：126チーム / 2,811名

オープン部門：73チーム / 1,850名 ウィメン部門：53チーム / 961名



本大会について、詳しくはこちら：https://www.jfda.or.jp/2023/06/26/2023alljapan-university-ultimate-main/



【協会概要】

団体名：一般社団法人日本フライングディスク協会

所在地：〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 901

代表者：会長 齊藤 晴義

URL：https://www.jfda.or.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/JapanFlyingDiscAssociation/

Twitter : https://twitter.com/JapanFlyingdisc

Youtube : https://www.youtube.com/user/JapanUltimate

加盟団体：世界フライングディスク連盟 (IOC・IPC承認団体)、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本スポーツ協会、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構、特定非営利活動法人日本ワールドゲームズ協会、公益財団法人日本レクリエーション協会、一般社団法人大学スポーツ協会



【本件に関するお問合せ先】

担当：齋藤 勇太

TEL : 03‐6434-0721

MAIL : news@jfda.or.jp



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