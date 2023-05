[株式会社HARTi]

「感性が巡る、経済を創る」を企業理念に、新しい文化・芸術市場のエコシステム創造を目指す株式会社HARTi(本社:東京都千代田区、代表取締役:吉田 勇也、以下、HARTi)はこの度、株式会社Pacific Meta(所在地:東京都品川、代表取締役:岩崎翔太)とパートナーシップを締結いたしました。HARTiが支援するNFTマーケティングや、リアルイベントのWeb3層へのPRを共同で推進してまいります。











パートナーシップの経緯





HARTiは「都市で機能するアートの実現」をミッションに、アプリ型NFTプラットフォーム「HARTi」の運営や、企業のNFTマーケティング施策を支援する取り組み「HARTi for Business」を提供しています。これらのサービスを通じてクライアントの課題解決を行い、NFTを活用したアートの機能的価値の証明や次世代の経済圏の実現を目指しています。

今回のパートナーシップ締結により、アート業界におけるNFTの活用を推進し、プロジェクトの課題解決に向けて、マーケティングとPRの力を合わせてサポートしてまいります。



Pacific Meta会社概要







Pacific MetaはWeb3領域で挑戦する国内外の事業やプロジェクトが抱える課題を解決する、戦略コンサルティング及びマーケティング支援を行う会社です。グローバルチームで国内外から得た一次情報やネットワークを起点に包括的な支援を行っており、特にマーケティング戦略の策定やコミュニティの設計・運営、海外市場への展開に注力しています。

所在地 :東京都品川区東五反田2丁目5-2 THE CASK GOTANDA 305

代表者 :代表取締役社長 岩崎 翔太

創業日 :2022年8月10日

事業内容:Web3のマーケティング・海外進出支援事業

資本金:1.5億円(資本準備金含む)

問い合わせ:info@pacific-meta.co.jp

会社URL:https://pacific-meta.co.jp/

「NGS」URL:https://discord.gg/aNpQvCWmbc

「Pacific Meta マガジン」:https://pacific-meta.co.jp/magazine/



株式会社HARTi(ハーティ)会社概要







社名:株式会社HARTi

所在地:〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング1階

設立:2019年2月18日

資本金:7,000万円(2022年12月末時点) *資本準備金を含む

代表者:代表取締役 吉田 勇也

事業内容:

アプリ型NFTプラットフォーム「HARTi(R)︎」及び関連事業の展開(以下3サービス)

1.アプリ型NFTプラットフォーム「HARTi(R)」の開発・運営

2. NFTを活用した企業の販促支援サービス「HARTi for Business」の運営

3. NFTクリエイティブの制作代行サービス「HARTi Studio」の運営

公式HP:https://harti.tokyo



