B3.LEAGUE 2022-2023シーズン得点ランキング2位の得点能力を持つ期待の新人



TOKYO DIMEの選手として、アドネシー・ジョシュア・ブラマー選手と契約基本合意をいたしましたので、お知らせいたします。







アドネシー・ジョシュア・ブラマー選手は、203cmという身長を活かし、チームのエースとして活躍。2022-2023シーズンのB3.LEAGUEで得点ランキング2位という抜群の得点能力を発揮しました。今後は、TOKYO DIMEの一員として3x3での活躍が期待される選手です。



選手プロフィール





選手名:アドネシー・ジョシュア・ブラマー(AJブラマー)

身長:203cm

体重:95kg

生年月日:1999年5月11日

出身地:アメリカ合衆国

背番号:6



選手コメント





I’m very excited to be apart of Tokyo Dime! This will be my first time participating in 3x3. I’m looking forward to competing with my teammates and winning as many tournaments possible. I’m grateful for this opportunity and excited to begin the season.





<日本語訳>

TOKYO DIMEの一員になれてとても興奮しています!

3x3をプレーするのは初めての経験となりますが、チームメイトと共に出来るだけ多くの大会で優勝すること、それを目指して戦うことを楽しみにしています!

このチームでプレーできる機会に感謝し、これから始まるシーズンを楽しみにしています!



経歴





<5人制>

2022年 Indios San Francisco(ドミニカ共和国)

2022-2023年 B3.LEAGUE しながわシティバスケットボールクラブ

B3.LEAGUE得点ランキング2位



TOKYO DIMEとは





2014年3月に創立された「TOKYO DIME」(東京ダイム)は、「渋谷から世界へ!」をスローガンとして活動する3人制バスケットボール「3x3(スリー・エックス・スリー)」のプロチームであり、東京都渋谷区をホームタウンとする初のプロスポーツチームです。現役Bリーガーの岡田優介、お笑い芸人の田村裕・大西ライオンの3人が共同オーナーとして名を連ねる異色のチームとしても知られています。



FIBA及びJBA公認の日本最高峰リーグ「3x3.EXE PREMIER」に初年度から参戦し、2014シーズン、2017シーズンには日本一の称号である「GRAND CHAMPION」を獲得いたしました。また、2018シーズンには新設された女子カテゴリーに参戦し、初代「GRAND CHAMPION」を獲得。



2019シーズンは国際大会に本格挑戦。3x3世界最高峰の大会「FIBA 3x3 World Tour 2019」に日本チームとして過去最多となる12回参戦いたしました。2020年には男子「JAPAN TOUR」優勝。女子は「3x3.EXE PREMIER CUP」優勝。男女ともに「日本一」に輝きました。



2021シーズンは男女ともに「JAPAN TOUR EXTREME」準優勝、2022シーズンは男子が「3x3.EXE PREMIER」において8ラウンド中6度の優勝を達成。PLAYOFFSではリーグが開催された4ヵ国の成績上位チームが集まるなか、総合3位という成績を収めました。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/29-19:40)