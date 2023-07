[株式会社SGマネジメント]

同グループの「The Odd Couple」(上海)も同時入賞!!



7月11日(火)、アジア地域すべてのバーの中から50店舗を表彰する「ASIA’S 50 BEST BARS 2023」(主催:ウィリアム・リード・ビジネス・メディア)の51位から100位のリストが発表されました。

このアジア最高のバーアワードに、国内外でバーを運営するSG Group(株式会社SGマネジメント、本社:東京都渋谷区)の「El Lequio」(沖縄・那覇)と「The Odd Couple」(中国・上海)がランクインしました。









「El Lequio」(エルレキオ)は80位を受賞。沖縄のバーとして初めてランクインを果たしました。2022年3月にSG Groupが沖縄に初出店し、オープンから1年での選出となります。

上海からは「The Odd Couple」(オッドカップル)が87位を受賞。同店は2018年11月、上海最先端のレストランやバーが集まる新天地にオープンしました。

なお、1位から50位のリストは7月18日(火)に、香港・ROSEWOODホテルのセレモニー会場およびオンラインで発表されます。



ASIA’S 50 BEST BARS について







「ASIA’S 50 BEST RESTAURANTS」のバー版として2016年に創設された、発展著しいアジアのバーシーンを網羅するアワード。著名なバーテンダーやコンサルタントを含む250人以上のドリンク専門家、アジア各地のカクテルスペシャリストで構成されるアワードの評議委員がバーをランク付けする。委員は東アジアから南アジアまで多種多様なバーをめぐるので、アジア全体のドリンクカルチャーの多様性が反映される。

ASIA’S 50 BEST BARS https://www.worlds50bestbars.com/asia/









El Lequio































スペイン語で“The 琉球”を意味する店舗名は、大航海時代に到来したスペイン人とポルトガル人が琉球王国を“レキオ”と呼んだことに由来する。沖縄が南米への移民を多く輩出してきたことを背景に、“琉球と南米のつながり”をテーマとして、ふたつの文化の要素を随所から感じさせる。上海「The Odd Couple」で活躍した杉浦聡がバーマネージャーを務める。



住所 沖縄県那覇市安里1-3-3 安里家ビル

Instagram https://www.instagram.com/el_lequio_okinawa/





The Odd Couple































“1980年代に想像した2018年のバー”がテーマの、未来的でありながらどこか懐かしい雰囲気。後閑信吾とニューヨークのトップバーテンダーであるスティーブ・シュナイダーがプロデュースする。世界的なカクテルコンペティションで優勝歴があり、国内外でゲストシフトやマスタークラスを行う杉浦聡が開業時よりバーマネージャーを務めた。



住所 上海新天地北里25号 (No.25, North Block, Xintiandi District, Shanghai)

Instagram https://www.instagram.com/theoddcoupleshanghai/



