独自の3ステップ機能でボディメイクする補整下着ブランドBRADELIS New York(ブラデリスニューヨーク)を展開するゴールドフラッグ株式会社(本社:大阪府大阪市中央区、代表取締役社長:平久保 晃世)は、肌のしぼみ要因に着目した美容液「Bust & Face Serum」を応援購入サービスMakuakeにて2023年12月8日(金)10時より先行販売いたします。







商品紹介ページ(Makuake)

https://www.makuake.com/project/bradelisnewyork/



「Bust & Face Serum」は、2024年2月よりブラデリスニューヨークの店舗および公式オンラインストアにて販売予定の新商品です。美容クリニックの医師が注目する「スーパービタミンC誘導体」を配合しており、バストはもちろんフェイシャルケアとしてもご使用いただけます。

この度、多くの方に商品を認知していただき、ご意見・ご感想を賜って今後の製品開発に活かしていきたいという思いから、当社としては初めてクラウドファンディングに挑戦いたします。頂戴した支援金は、新しい製品の開発に使わせていただきます。



■開発のきっかけ

ブラデリスニューヨークは1994年に誕生し、現在では全国20店舗とニューヨークに1店舗を運営しています。お客様は20~70代まで幅広く、抱えるお悩みも多岐に渡ります。ブランド全体としては年間約12万人※のお客様が来店し、ボディフィッター1人当たり年間約800名※の女性に向き合っている中で、バストのハリ不足や乾燥、脇のくすみなど肌へのお悩みを抱える女性が多いことに気が付きました。 ※人数数値は2022年実績



実は、バストはホルモンバランスの乱れや汗、皮脂、ストレスなどあらゆる影響を受けやすい繊細なパーツ。顔と同じ肌組織でできているため、フェイシャルケアと同じくらい手厚いケアが必要です。





そこで私たちは、ハリや弾力不足、くすみ、肌あれなど、多くの女性を悩ませる“肌のしぼみ要因”に着目。それらをとことん追求した結果、私たちが考える理想の美肌成分「スーパービタミンC誘導体(GOVC)」に辿りつきました。スーパービタミンC誘導体は美容クリニックの医師が注目する美容成分で、肌への負担が少なく、優れた効果を発揮することから、バストケアはもちろんフェイシャルケアにもお使いいただけます。



商品の特徴







POINT1 さらっと心地よいテクスチャ

幅広い年齢層、あらゆる肌タイプのお客様にご満足いただける製品にするため、テクスチャには最大限こだわりました。妥協しなかった甲斐あって、セラムを塗ってすぐにブラを着用してもベタつかない“さらっとした”テクスチャを実現。しかし、しっかりとした保湿感で乾燥肌タイプの人にも物足りなさがない絶妙な質感です。





POINT2 この1本でバストもフェイスも効果的にケアできる

当初はバスト専用美容液を目指して開発を始めましたが、当商品のキーとなる成分「スーパービタミンC誘導体(GOVC)」は、美容クリニックのスキンケア商材にも取り入れられており、フェイシャルケアにも効果的であることが分かりました。バストと顔は同じ肌組織です。こちらの商品1本で、どちらも効率的にケアいただけます。





POINT3 女性の肌について考え抜いた、こだわりの成分を配合

スーパービタミンC誘導体(GOVC)だけでなく、肌のバリア機能を整える「ヒト型セラミド」や、角層のしぼみ改善が期待できる「ボリュフォーム」、肌の柔軟性や弾力を高める「オリゴペプチド」など、成分配合にもこだわりました。

※1 カプリリル2-グリセリルアスコルビン酸 ※2 セラミドNP・セラミドAP・セラミドEOP ※3 パルミトイルイソロイシン ※4 オリゴペプチド-24 ※5 トコフェリルリン酸Na ※6 ダイズ種子エキス ※7 グルコノバクター/ハチミツ発酵液



商品仕様





商品名:

Bust & Face Serum〈胸・顔用美容液〉



基本的なご使用方法:

手のひらに適量(アーモンド大)を取り、やさしくなじませます。

ご使用になる範囲に応じて、適量を追加ください。



一般販売価格:

45ml 7,700円(税込)

145ml 16,500円(税込)



Makuake 超早割価格:

45ml 4,620円(税込)

145ml 9,900円(税込)

※その他リターン内容は、プロジェクトページよりご覧ください。

※Makuakeでの販売、出荷完了後、店舗および公式オンラインストアにて販売予定です。

※今回頂戴した支援金は、新しい製品の開発に使わせていただきます。



【スケジュール】

●プロジェクト開始:2023年12月8日(金)10:00

●プロジェクト終了:2024年1月29日(月)18:00

●目標金額:300,000円

●プロジェクト開始:2023年12月8日(金)10:00
●プロジェクト終了:2024年1月29日(月)18:00
●目標金額:300,000円





BRADELIS New York(ブラデリスニューヨーク)とは







1994年にニューヨークで生まれ、日本女性の体型や好みに合わせて改良された補整下着ブランド。独自の3ステップシステムでボディメイクする“おしゃれ”と“補整”を叶える新感覚ランジェリーです。



◆公式WEBサイト

・公式ブランドサイト

https://www.bradelisny.com/jp/



・公式オンラインストア

https://www.bradelis.shop/



◆SNSアカウント

・ Instagram

BRADELIS New York

https://www.instagram.com/bradelisnewyork_official/

BRADELIS Beautytips

https://www.instagram.com/bradelis_beautytips/

・Twitter

https://twitter.com/Bradelis

・TikTok

https://www.tiktok.com/@bradelis_beautytips

・LINE

https://liff.line.me/1655781424-O6lnbymm/27e4ddc2b7b94c6191eadaec4b97478b



◆お問い合わせ

ゴールドフラッグ カスタマーサポート

フリーダイヤル:0120-02-5629

受付時間/月~土 10:00 - 18:00 (日・祝休み)

※土曜が祝日の場合、定休日



