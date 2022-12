[認定NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン]

世界的ムーブメントを起こしたイベントの日本版を初開催! ソーシャルアクションを起こした子ども・若者を著名人がライブパフォーマンスでお祝い



世界で延べ65万人の子どもや若者が集った社会貢献イベントの日本版がこのたび、初のリアル開催を決定しました。SDGsに紐づく社会課題に対してアクションを起こした子どもや若者を祝うライブイベント『チェンジメーカー・フェス2023』(主催:フリー・ザ・チルドレン・ジャパン)として2023年3月28日(火)、東京ドームシティホールで開催。参加者(25歳以下/無料招待)を公式HP(https://changemakersfes.ftcj.org)で3月5日(日)まで募集します。



【主催】 認定NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン

【後援】 東京都、独立行政法人国際協力機構(JICA)、日本 NPOセンター、東京ボランティア・市民活動センター

【特別協力】 大東建託グループみらい基金、株式会社パワープロジェクト













子ども・若者の社会貢献をもっと身近に、もっとクールに。



“チェンジメーカー”とは「社会の課題を自分ゴトとしてとらえ、アクションを通じて変化を起こす人」 のこと。社会課題に対しアクションを起こした25歳以下の若きチェンジメーカーたちを無料でご招待し、著名人と一緒にその活動を称え、祝うイベントが『チェンジメーカー・フェス』です。日本では2021年3月、コロナ禍でオンラインでの初開催となりましたが、約2,000人が視聴する中、チェンジメーカーたちの活動を紹介し、歌手・モデルの土屋アンナさんをはじめとした著名人との交流やパフォーマンスを通じてエールを送りました。そして今年度もオンライン開催を経て、いよいよ来春、東京ドームシティホールでのリアル開催が決定。公式HPで25歳以下の参加者(無料招待)を募集します。 なお、26歳以上で会場入場やオンライン視聴を希望される方向けの有料チケットも2023年2月中旬よりチケットぴあで販売開始します。





社会貢献×エンターテインメント!著名人によるライブパフォーマンスでお祝い



『チェンジメーカー・フェス2023』のスペシャルアンバサダーには土屋アンナさん、盲目の高校生でシンガーソングライターとして活躍し、東京2020パラリンピック閉会式にも出演された わたなべちひろさん、そして、モデル・タレント活動をしながら若者目線でSDGs発信に努める大学生の世良マリカさんを迎えます。総合演出には、東京ガールズコレクションなどのショーや伝統芸能、音楽イベント等を手がけ、世界で活躍する演出家・山田淳也氏を起用。Z世代に人気のゲストをお呼びし、音楽ライブやお笑い、ダンスパフォーマンスや著名人によるトークやメッセージ、心ゆさぶるスピーチなど、煌びやかなステージで参加者を祝う、社会貢献×エンターテインメントとして初の会場開催をします。





世界で延べ65万人が集ったイベント「WE Day」をモデルに日本版として初会場開催



『チェンジメーカー・フェス』は、海外のパートナー団体が2007年にカナダ・トロントでスタートしたライブイベント「WE Day(ウィーデイ)※」をモデルにしています。アメリカ、イギリスなど20都市・延べ65万人以上の子どもや若者が参加する世界的なムーブメントとなり、これまで、ダライ・ラマ14世、ヘンリー王子、マララ・ユスフザイ、セレーナ・ゴメス、アル・ゴア元副大統領など多くの著名人や活動家らが出演しました。日本でも“世界を変えるキミに、この日を。”をコンセプトに、子どもや若者のソーシャルアクションを継続的に盛り上げ、社会貢献の「まじめ過ぎる」といったイメージを払しょくし、変えていきます。



※WE Day:https://www.youtube.com/watch?v=tKuUpspWQBc&list=TLGGI-clO-57iTYxNjExMjAyMg&t=10s





― 「チェンジメーカー・フェス2023」 開催概要 ―



Change Makers Fes 2023(チェンジメーカー・フェス2023)~世界を変えるキミに、この日を。~



【日時】 2023年3月28日(火)15:30~18:30頃 ※オンライン配信あり

【会場】 東京ドームシティホール(東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームミーツポート1F)

【参加人数】 1,000名+オンライン参加者

【内容】 音楽、お笑い、ダンス、イリュージョン、DJ、スピーチなど、さまざまなジャンルのパフォーマンスを融合させたエンターテインメントライブステージを通じ、社会課題に対してアクションを起こした子ども・若者の活動を祝い次の発展につなげる事を目的とした、新しいカタチのイベントです。





スペシャルアンバサダーからのメッセージ







スペシャルアンバサダー

土屋アンナ(歌手・モデル・女優)

だれかがアクションをしなければ何も変わらない

その1人になりませんか?

変えなければならない世の中

変えたいと思う事が一つでもあるなら

一緒にやっていこう!

これからの未来のために

今年も応援させていただきたいです!



* * * * * * * *







スペシャルアンバサダー

わたなべちひろ(シンガーソングライター)

一人一人が小さなことでもアクションを起こせば

何かが変わっていく。

世の中では戦争や貧困、差別や自然災害など

複雑な出来事が溢れているけれど

少しでも未来が明るくなることを信じて私にできること

「私は、音楽で何かを伝えていきたいと思います」

Together, we can change the world!



* * * * * * * *



スペシャルアンバサダー

世良マリカ(モデル)

私は普段活動をする中で、不安になる事や自信をなくす場面がたくさんあります。皆さんにもそんな経験があると思います。このフェスでたくさんのチェンジメーカーの方々が一つになって独りじゃないことを再確認し、また自信を持って前に進むキッカケの場になるのではないかと感じています。ぜひ一緒に楽しんで、Changeをつくるためのエネルギーを共有しましょう!





演出家・山田淳也氏からのメッセージ







演出家・山田淳也氏

2020年の初開催延期から、2021年・2022年にはオンラインで「新しい形のイベント」へ。

そして、ようやく実現する今回の「チェンジメーカー・フェス2023」は、

主催者と参加者で「場」と「時」を共有し、

熱気と一体感のなか全員で創り上げる「はじまりの時」になると確信しています。

日本中から若きチェンジメーカー達が東京のど真ん中「東京ドームシティホール」に集い、

自分たちのステージで、キラキラした光と音楽に包まれて互いに心開くとき、

隣の誰かの勇気から新しい気づきを得てアクションが繋がっていく。

希望に満ちた「はじまりの時」、ぜひご期待ください。





出演者(第1弾発表)

12/6時点の出演者。当日のプログラム詳細・出演者等は公式HPで随時、発表していきます。













参加方法



【参加対象・条件】

SDGs達成に向けたソーシャルアクション(社会課題の解決につながる社会貢献活動)に取り組み

主催者へ活動レポートを提出した25歳(2023 年4月1日時点)以下の子ども・若者

※26歳(2023年4月1日時点)以上の方も有料で入場・視聴可



【参加費用】

◎25歳以下:無料

◎26歳以上:有料/チケットは2023年2月中旬よりチケットぴあで販売開始



【参加方法】

公式HP(https://changemakersfes.ftcj.org)の応募フォームより 活動レポート(フォーマットご用意/画像ご参照)をご提出ください。

・対象:2022年3月1日~2023年2月28日の期間に起こしたソーシャルアクション

・締切:2023年3月5日(日)24時まで



【主催】 認定NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン

【後援】 東京都、独立行政法人国際協力機構(JICA)、日本 NPOセンター、東京ボランティア・市民活動センター

【特別協力】 大東建託グループみらい基金、株式会社パワープロジェクト





お問い合わせ



認定NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン

info@ftcj.org TEL:03-6321-8948(月・水・金曜 11:00-16:00)

公式HP:https://changemakersfes.ftcj.org:2023年3月5日(日)24時まで



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/06-16:46)