株式会社アルファドライブの子会社の株式会社ユニッジ(以下「UNIDGE」)は、大手化粧品メーカーである株式会社コーセー(以下「コーセー」)と共に、新価値創造を目的としてアイデアや技術を募る、オープンイノベーションプログラムを昨年度に引き続き実施します。本プログラムを通じて、コーセーの価値創造パートナーとなる協業先の募集を2023年12月20日(水)から開始いたします。



UNIDGEは、本プログラムにおけるコーセーの共同運営パートナーとして、制度設計(投資マネジメント設計支援)、事業伴走支援、提携パートナーの探索支援、各種コンテンツ制作など総合的なサポートを行います。

「STARTUP×KOSE Open Innovation Program」実施概要





協業先との共創を通じ、人々のより豊かで充実した生活を、「美」によって実現することを目指すコーセー。中長期戦略である「VISION2026」のもと、新たな事業領域の拡大に向けて、外部との協業や技術連携による、独自の価値創造に取り組んでいます。



本プログラムの特徴は、応募いただいた協業企業と、コーセー社員の知見やアイデアを組み合わせた共創チーム体制を作る点にあります。コーセーの新規事業創出プログラム「 Leadership and Innovation program for New KOSE(以下、LINK)」に立候補し、社内審査を通過した意欲的なメンバーや商品開発をはじめ既存のアセットに携わる担当者が、社外パートナーと新規ビジネスの共創にチャレンジします。



また、アイデア検討段階から、共同運営パートナーであるUNIDGEと共に充実したサポート体制を提供し、プランの実現に向けて伴走します。 採択された事業プランは、該当部門と連携し、事業化に向けた実証実験を進めていきます。



2022年度のLINKは、2023年4月開催の審査会で最終ピッチが行われ、複数の事業アイデアが採択されるなどの成果を挙げました。起案者が本格的に事業立ち上げに向け活動できる環境を整えるなど、事業化に向けた取り組みが進行中です。

「コーセーオープンイノベーションプログラム」募集概要



■プログラム特設WebサイトURL:

https://unidge.co.jp/project/kose2023



■募集期間:2023年12月20日(水)~2024年1月22日(月)

■応募要件:

登記された法人としての応募(個人としての応募ではない)であれば、企業 / NPO / 学校などの所属は問いません。

2024年4月から9月まで、一定以上の稼働ができることが条件となります。

※事業ステージ、代表者の年齢・国籍は不問です。



■スケジュール





■募集テーマ

コーセーのアセットを活用した以下のテーマについて、協業先を幅広く募集します。





・募集テーマ04の「BC」について:ビューティーコンサルタントの略。国内全国および海外の拠点で、美容に関する豊富な知識とホスピタリティを持ち、お客さまの求める美しさに合わせ、最適な化粧品やメイク方法を紹介します



▼株式会社コーセーについて

1946年に創業したコーセーは、英知と感性を融合した独自の美しい価値と文化を創造する「美の創造企業」として、化粧品の製造・販売を中心に事業を展開しています。

特に最先端の技術を結集した高い付加価値を持つ高級化粧品を強みとし、ハイプレステージ領域からコスメタリー(※)領域の全てにおいて、『コスメデコルテ』や『雪肌精』をはじめとする、個性豊かな37のブランドを保有し、68の国と地域で展開しています。常に、“これまでの延長線上にないチャレンジ”を行い続け、時代に即した新しい価値提供に取り組んでいます。

また、コーポレートメッセージ「美しい知恵 人へ、地球へ。」をサステナビリティ方針とし、あらゆる活動においてその視点を組み込むとともに、一人ひとりの美しさを大切にするアダプタビリティの観点でモノづくりを推進しています。

※コスメタリー:コスメティックとトイレタリーを組み合わせた造語



▼株式会社コーセー 会社概要

社名:株式会社コーセー

代表者:代表取締役社長 小林一俊

所在地:東京都中央区日本橋3-6-2

https://corp.kose.co.jp/ja/



▼株式会社ユニッジについて

UNIDGEは人とテクノロジーの力で、企業が「協業」という選択肢を当たり前に選べる世界を実現し、人や技術、企業の可能性を最大化することを目指します。

協業を型化することによって成功に導く支援サービスおよび、協業の効率化 / 精度向上を目的としたプロダクトを提供します。協業推進プログラムの設計をベースとした協業条件の整理から、候補先のソーシング、面談調整、検証実施までをサポートします。



▼株式会社ユニッジ 会社概要

社名:株式会社ユニッジ / UNIDGE,Inc.

代表者:代表取締役Co-CEO 土成実穂 / 代表取締役 麻生要一

執行役員 Co-CEO 土井雄介 / 執行役員 渡邉由佳

所在地:東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F

丸の内オフィス 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル

https://unidge.co.jp/



