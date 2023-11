[ニッコー株式会社]

LOST AND FOUNDは、2023年11月にオープン2周年を迎えます。そこで、新中野の中華料理とワイン「湯気(ユゲ)」、併設のフラワーショップ「LOVELETTER(ラブレター)」、富ヶ谷エリアを語る上では欠かせない「FUGLEN TOKYO(フグレン トウキョウ)」、「ホルン」、「1500(ミレチンクエチェント)」がTOKYO STOREに集結し、一夜限りのマーケットイベントを11月21日(火)に開催することが決定しました。店舗中庭と地下にあるNIKKO SHOWROOMを開放し、スペシャルメニューや買い物を存分に楽しんでいただけるイベントです。2周年を記念した限定アイテムも発売予定です。







【イベント開催概要】





開催日:2023年11月21日(火)17:00~21:00(L.O 20:30)

場所:LOST AND FOUND TOKYO STORE中庭・NIKKO SHOWROOM

<注意事項>

・当日は17:00から21:00の特別営業となります

・お会計は各店舗にて行います

・会計が混雑した場合は人数制限等のご協力をいただくことがございます

・近隣店舗、住民のみなさまへの配慮として、中庭での飲食は禁止とさせていただきます





【話題の新中野・中華料理店「湯気」と併設のフラワーショップ「LOVELETTER」】

湯気(ユゲ)

2018年にオープンした中華料理店。ビルの取り壊しですぐにクローズしたが、2020年に現在の新中野で再オープン。同じフロアにmemeが営む花屋「LOVELETTER」を併設。



LOVELETTER(ラブレター)

花が本来持つ美しさを活かしながら、グリーンやドライ、ネイティブフラワーなどジェンダーレスな相手やシーンに合わせながらも、常に新しい提案を探求し店舗運営と並行しながらウィンドウディスプレイやファッションブランドの展示会、飲食店などの装飾、雑誌や広告の撮影などで活動中。





【富ヶ谷の絶対的存在「FUGLEN」と「ホルン」、「1500」】

FUGLEN(フグレン)

FUGLENの歴史は1963年、オスロから始まる。デイタイムはコーヒーがメインのカフェ、夜はカクテルバーにコンセプトが変わる。クラシックなカクテルをスカンジナビアのアプローチで演出した、バータイムのメニューを楽しめる。FUGLENとはノルウェー語で鳥を意味する。



ホルン

素朴でどこか懐かしいフランス菓子やパン、クレープ、カフェのお店。



1500(ミレチンクエチェント)

朝から夜まで様々なシーンで楽しめる、クラシックなイタリアンバールとケーキ、トラットリア。



【LOST AND FOUNDとは】





長く愛用できる日用品の数々を扱うジェネラルストア「LOST AND FOUND 」(=忘れ物保管所 ) は、確かな技術に基づいて長い間作り続けられてきたのに、世の中に溢れた多くのものに紛れてしまったり、今も通用するのに時代の流れに埋もれてしまった良いものが見つかる場所として、2021年5月にECサイトを、11月に富ヶ谷に旗艦店をオープン。



【LOST AND FOUND TOKYO STORE(ロストアンドファウンド トウキョウストア)】





住所:東京都渋谷区富ヶ谷1-15-12 1階 / TEL・FAX:03-5454-8925

営業時間:11時~19時

定休日:火曜日

ECストア URL:https://lost-found-store.jp

公式Instagram:@lost.and.found_store



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/01-17:16)