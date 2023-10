[株式会社メディアリンクス]

新製品の次世代IPゲートウェイXscend(R) (日本名:エクスセンド) やMDP3020 SFNを用いたSTL over IPソリューションなど、最新のIP製品およびソリューションをご紹介します。





株式会社メディアリンクス(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長: 菅原 司、東証スタンダード:6659、 以下、メディアリンクス)は、2023年11月15日(水)から2023年11月17日(金)に幕張メッセで開催される「InterBEE 2023国際放送機器展」に出展します(映像制作/放送関連機材部門、Hall:6、Booth:6302)。

また、ホール3の特別企画会場では、放送事業のIP化推進を目的としたIP Pavilion企画に参加します。放送局の制作フローにおいて標準になりつつあるST2110 IPネットワークと、通信キャリアの世界標準であるST2022 IPネットワークをつなぐIP to IPのゲートウェイとして、新製品のXscend(R)を提供します。他にも各機器メーカーが共同で取り組まれたIPシステムの展示が予定されています。



≪メディアリンクスの主な展示内容≫

・【新製品】次世代IPゲートウェイXscend(R)のご紹介

ソフトウェアによる容易な再構成・機能変更を実現した、汎用性の高いIPゲートウェイです。一台で最大128の映像素材伝送が可能な世界最高レベルのサービス収容率を実現し、IP to IP機能も搭載した次世代IPゲートウェイです。

・MDP3020 SFNを用いたSTL over IPソリューション

PTP対応ネットワーク上で、放送局から送信所へDVB-ASI信号とPTPベースの時刻情報を伝送することが可能とするソリューションです。放送局と送信所間の時刻同期がIPベースで可能となり、IPベースのSTL(SFN)構築が実現できます。

・小型IPコーデックMDP3020

MD8000で培った伝送技術を1Uハーフ筐体へ凝縮した、コンパクトでコストメリットに優れた小型IPコーデックで、非圧縮伝送やDATA伝送はもちろんJPEG-XS・JPEG2000圧縮伝送や4K伝送など、さまざまな素材伝送ニーズに最適な製品です。

・ProMD EMS(ネットワークマネジメントシステム)

メディア伝送用に最適化されたGUIにより、オペレーターはネットワークのステータスや配信経路状況を容易に把握する事が可能で、サービスに応じて様々な機器の定義と配信経路の設定を簡単に行う事ができます。



尚、この展示会は、幕張メッセでの展示に加えてオンラインでも同時開催され、下記InterBEE 2023のWEBページから当社ページを選択いただくことでご覧いただけます。

