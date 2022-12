[Sasuke Financial Lab(株)]

デジタル保険代理店「コのほけん!」を運営するSasuke Financial Lab株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:松井清隆 以下「当社」https://sasukefinlab.com/)が、2022年12月3日(土)に株式会社ANOBAKAが開催する「ANOBAKA Startup Career Fes」に出展することをお知らせ致します。











「ANOBAKA Startup Career Fes」について



Concept:Empewering Mad Dreams

まだ世の中がその価値を認めていない、時には無謀とも思えるような夢の「原石」たちに、目をこらし、耳を傾け、価値を見出し、支えになり、起業家の勇気になることを目指しています。(抜粋、ANOBAKA Startup Career Fesより)



イベント概要

デザイナーやエンジニアの働き方、マーケティング、営業に関してのスタートアップセッションやスタートアップ企業による会社概要や事業課題等をプレゼンする採用ピッチ、スタートアップ企業で働く方とカジュアルに交流することができる交流ブースが用意されています。

イベント詳細URL:https://startupcareer.jp/



日時:2022年12月3日(土)12:00-18:00

場所:ベルサール渋谷ガーデン

東京都渋谷区南平台町16−17 住友不動産渋谷ガーデンタワー B1

参加人数:500~1000名

対象者:スタートアップ志望の方、スタートアップに興味のある方

お申込みURL:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3eQ-iQj9d80LJCjdPLK_TQBtfo8a1S1H9H5oDomgu-BHAmg/viewform





Sasukeの出展概要



Sasukeは「ANOBAKA Startup Career Fes」に出展致します。ブースでは当社の事業概況や募集ポジション、メンバーなどの情報とともに、国内では珍しいInsurTech(保険×Tech)領域で成長を続ける弊社プロダクト「コのほけん!」の紹介、保険業界向けのサービス開発、マーケティング支援の紹介も併せてさせていただきます。お越しいただいた方のご経歴や今後のキャリアについてお伺いしながら、弊社での適切なポジションのご案内をさせていただく機会にできればと考えております。ブースには代表の松井はじめ、当社の人事担当2名も参加予定です。





当日プログラム



12:00~12:50 スタートアップで活躍できる人材とは?

<メインステージ>

13:00~13:50 投資家から見る、良いスタートアップの見分け方

14:00~14:50 スタートアップで働く女性のリアル

15:00~15:50 スタートアップカルチャーの作り方

16:00~16:50 社会インフラをつくるスタートアップ企業の魅力とは

17:00~17:50 スタートアップ一桁社員の苦悩とやりがい

<サブステージ>

13:00~13:50 信託型ストックオプションの徹底理解と従業員メリットは?

14:00~14:50 スタートアップピッチ-group1-

15:00~15:50 スタートアップピッチ-group2-

16:00~16:50 スタートアップピッチ-group3-

17:00~17:50 エンジニアが副業からスタートアップに関わる最適な方法とは?



■株式会社ANOBAKA

本社所在地:東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル3F

会社名:株式会社ANOBAKA

代表者:長野 泰和

URL:https://anobaka.jp/







■デジタル保険代理店「コのほけん! 」について

URL:https://konohoken.com/

どこのほけんか迷ったら、コのほけん!であなただけの「コの保険」を選びませんか?

この保険を、この決め方で。

「コのほけん!」は、あなたのための、新しいオンライン保険サービス。個人ひとりひとりが「この保険に決めた!」と納得できるように、プロの知見とテクノロジーが融合したサービスです。保険の診断・一括比較・見積もり等、オンラインでお客様の保険選びをサポート致します。







■Sasuke Financial Lab株式会社について

URL:https://sasukefinlab.com/

自分に合った保険を、自分で選べる世界を。

保険はむずかしいものというイメージを払拭し、ネットで気軽に保険に加入できる・見直せるそんな世界を目指し、よりデジタルを通じて保険をわかりやすく、より簡単に感じられる世界の発展に寄与していきたいと考えております。



■会社概要

会社名: Sasuke Financial Lab株式会社 ( https://sasukefinlab.com/ )

本社所在地: 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2F FINOLAB内

設立: 2016年3月

代表者: 代表取締役 松井 清隆

事業内容: デジタル保険代理店事業、Insurtech事業

デジタル保険代理店「コのほけん!」

保険の診断・一括比較・見積もりなら【コのほけん】オンライン相談可

WebサイトURL:https://konohoken.com/

