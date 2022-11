[築野食品工業株式会社]

築野食品工業株式会社(本社:和歌山県伊都郡 代表取締役社長 築野富美 https://www.tsuno.co.jp/)は、「あたらしい、お米のカタチ」を追求する、こめ油と米粉のグルテンフリーシリーズ「come×come(コメトコメ)」より「come×come手作りキット」と「come×comeの国産米粉」を11月10日(木)から新発売いたします。

















「come×come手作りキット」について



お家でこめ油と米粉でグルテンフリーのお菓子やパンを作れるキット。

製菓製パン用こめ油『P&Bオイル』は国産米ぬか100%使用、コレステロールゼロ、乳化しやすくお菓子やパン作りに最適。米粉はcome×come(コメトコメ)で実際に使用している製菓製パンに適した国産米のヒノヒカリ。シフォンケーキ、クッキー、フィナンシェのレシピ付きです。





商品概要







商品名 :「come×come手作りキット」

販売開始:2022年11月10日(木)~

販売価格:661円(税込)

商品内容:製菓製パン用こめ油「P&Bオイル180g」×1本、国産米粉150g×1袋



商品名 :「come×come国産米粉」

販売開始:2022年11月10日(木)~

販売価格:216円(税込)

商品内容:国産米粉150g×1袋

*米粉の複数セット商品についてはオンラインショップよりご確認ください。





ブランドについて



「あたらしい、お米のカタチ」

お米の無限の可能性を信じてきた私たちがたどり着いた、新しいお米のカタチ。

米粉とこめ油で今までにない新しいスイーツやパンができました。



商品ストーリー

白米を美味しく、楽しく食べてもらうには・・・

つの食品はお米の可能性をずっと信じて、お米からとれるこめ油や米ぬか由来の天然素材をつくっています。

そんな私たちが切り拓いた新境地。それが「come×come」です。

素材は、おいしさの原点。こだわりのこめ油と厳選素材を使用し、素材の美味しさを余すことなく引き出しています。「もちもち」「しっとり」「サクサク」など、スイーツによって米粉の食感の違いを楽しんでいただくことにもこだわりました。おいしいと迷いなく自信を持てる商品だけをお届けいたします。今日も小さな工房で、丁寧に、想いをこめて。自然とほほえみがこぼれるようなお菓子やパンを焼いてお待ちしております。





come x come(コメトコメ)こだわりポイント







1. 少人数でじっくり手作り

和歌山県伊都郡かつらぎ町の廃校跡地を活用した小さな製造場で、2体制で手作りをしています。そのため大量製造はできませんが、一つ一つ、心を込めて製造しています。

2. 作りたての急速冷凍!おいしさを閉じ込めてます

保存料を使っていない米粉スイーツ・パンだから、風味が落ちないように作りたてをすぐに冷凍保存。素材のおいしさを逃がしません。

3. 米粉だから、小麦粉をあきらめていた方も楽しめます

自社栽培米を製粉して使用したグルテンフリーのスイーツだから、これまで小麦のスイーツを召し上がれなかった方にもオススメです。

4. 原材料のおいしさを引き出す「プレミアムこめ油(P&Bオイル)」

独自製法により、米ぬかの中に豊富に含まれる 「γ-オリザノール」がたっぷり含まれた製菓・製パン用のこめ油です。生地がきめ細かく、しっとりとした食感になります。また、油のイヤなにおいがしないため、素材本来の風味が活きます。



【築野グループ株式会社の企業概要】

わたしたちは、古来健康と美のシンボルとして親しまれてきた“米ぬか”の高度有効利用を推し進め、「こめ油製造事業」「ファインケミカル事業」「オレオケミカル事業」の3つの事業を展開しています。

設 立 :昭和22年2月1日

代表者 :代表取締役社長 築野富美

URL :https://www.tsuno.co.jp/

オンラインショップ :https://www.tsunorice.com/

come x come (コメトコメ)関連サイト

Instagram :come_x_come (https://www.instagram.com/come_x_come/)



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/10-12:16)