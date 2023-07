[株式会社システムインテグレータ]

EDB Postgres Advanced Server 15 / Amazon RDS for PostgreSQL 15 / Amazon Aurora PostgreSQL 14に対応



株式会社システムインテグレータ(本社:さいたま市中央区、代表取締役社長:引屋敷 智、東証証券取引所スタンダード市場:証券コード3826、以下「システムインテグレータ」)は、オープンソースリレーショナルデータベース管理システムのPostgreSQL 15、エンタープライズDB株式会社が提供するEDB Postgres Advanced Server 15、アマゾン ウェブ サービス ジャパンのAmazon RDS for PostgreSQL 15、Amazon Aurora PostgreSQL 14 に対応したデータベース開発ツールの最新バージョン「SI Object Browser for Postgres 23」を2023年7月13日にリリースします。





これに伴い、本製品の販売代理店を務める株式会社アシスト(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:大塚 辰男、以下「アシスト」)が同日より本製品の販売を開始します。

2023年7月28日にはシステムインテグレータとアシストで「どうする?多様化するクラウド時代のデータベース開発 ~ EDB+SI Object BrowserでエンタープライズDXを促進 ~」と題したオンラインセミナーを開催し、SI Object Browser の特徴やメリットなどの概要をはじめ、最新バージョンで追加された新機能についても紹介します。



■データベース開発ツール「SI Object Browser for PostgreSQL」最新バージョンについて

SI Object Browserは、テーブルの閲覧、SQLの編集/実行や各種オブジェクト作成、ストアドプログラムのデバッグ、Excel形式でのテーブル定義書の出力などをGUI上で簡単に実行できるデータベース開発ツールです。

今回リリースした最新バージョンでは PostgreSQL、EDB Postgres Advanced Server、Amazon RDS for PostgreSQLの最新メジャーバージョンである15およびAmazon Aurora PostgreSQL 14に動作対応した他、以下の新機能を追加しました。



■新機能

1.データ生成の高速化

ランダムなデータを自動生成する「データ生成ツール」において、パフォーマンス改善を行いました。例としてローカルのデータベースに10,000件のデータを作る場合に数十秒かかっていたものが数秒で生成可能となります。



2.UUID型の対応

テーブル画面のデータタブにて、IDなどを一意に識別するためのデータ型である「UUID型」のデータ表示に正式対応しました。



3.その他

ユーザー管理画面の表示パフォーマンス改善や、SQL実行画面の実行履歴数のデフォルト値を32から200に増加するなど、細かな改善を行っています。



■「SI Object Browser」シリーズ製品の販売計画

「SI Object Browser」シリーズは、1997 年の販売開始以来、日本国内で 20,000 社、480,000 を超えるライセンスの販売実績(2023年6月末日時点)があり、データベース関連ツールとして多くのユーザーに支持されています。この度 PostgreSQL、EDB Postgres Advanced Server、Amazon RDS for PostgreSQLの最新バージョン15およびAmazon Aurora PostgreSQL 14と対応範囲を大幅に拡大したことで、「SI Object Browser」シリーズ全体で、2023年から 3 年間で約 25 億円の販売を見込んでいます。



■関連セミナー



セミナー名:「どうする?多様化するクラウド時代のデータベース開発

~ EDB+SI Object BrowserでエンタープライズDXを促進 ~」

共 催:株式会社システムインテグレータ、株式会社アシスト

開 催 日 時:2023年7月28日(金)14:00~14:30

開 催 形 式:ウェビナー(Zoom によるオンライン開催)

詳 細 URL :https://www.ashisuto.co.jp/pr/edb/edb_siob_joint_2023.html

SI Object Browser の特徴やメリットなどの概要をはじめ、最新バージョンで追加された新機能について紹介します。



■株式会社システムインテグレータについて

会社名:株式会社システムインテグレータ

証券コード:3826 (東証スタンダード)

所在地:埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー32階

設立:1995年3月

代表者:代表取締役社長 CEO 引屋敷 智

資本金:3億6,771万円

URL:https://corporate.sint.co.jp/

事業内容:

・パッケージ・ソフトウェアおよびクラウドサービス(SaaS)の企画開発・販売、コンサルティング(ECソフト、ERP、開発支援ツール、プロジェクト管理ツール、プログラミングスキル判定サービスなど)

・AIを使った製品・サービスの企画開発および販売、AI関連のソリューションの提供・支援およびコンサルティング



■株式会社アシストについて

会社名:株式会社アシスト

所在地:東京都千代田区九段北4-2-1

設立:1972年3月

代表者:代表取締役社長 大塚 辰男

従業者数:1,283 名(2023 年4月現在)※グループ会社含む

URL:https://www.ashisuto.co.jp/

事業内容:コンピュータ用パッケージ・ソフトウェアの販売、技術サポート、教育およびコンサルティング



■「SI Object Browser for Postgres」に関するお問い合わせ

株式会社アシスト ビジネス推進本部

お問い合わせ URL:https://www.ashisuto.co.jp/pa/contact/si-object-browser.html

製品URL:https://www.ashisuto.co.jp/siob/



■本件に関するお問い合わせ

株式会社システムインテグレータ

Object Browser事業部:後迫

E-Mail:oob@sint.co.jp



株式会社アシスト 広報担当:田口、曽根原

お問い合わせ URL:https://www.ashisuto.co.jp/corporate/press_room/



※ 記載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。

※ 本広報資料の転送・引用は、ご自由にご利用ください。

※ ニュースリリースに記載された製品・サービスの内容、価格、仕様、お問い合わせなどは、発行日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。



