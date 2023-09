[株式会社フライトシステムコンサルティング]

~交通系電子マネー、QUICPay(TM)(クイックペイ)のパイロット運用も開始~



株式会社フライトシステムコンサルティング(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 片山圭一朗、以下当社)は、タッチ決済(※1)を市販のAndroid端末で実現する「Tapion(タピオン)」において、9月7日よりAmerican Express ブランドのクレジットカードに対応することを発表します。





また電子マネーに関し、既にクレジットカードでのパイロット運用に参加いただいている各店舗にご協力いただき、交通系電子マネー(※2)のパイロット運用を開始致しました。QUICPay(※3)についても近日中にパイロット運用を開始する予定です。







Tapionは、タッチ決済を市販のAndroid端末で実現する技術「Tap to Phone」(※4)を使って開発された新しい決済ソリューションで、専用決済端末の導入コストを抑えながらキャッシュレスを実現したいカフェ、カジュアルレストラン、キッチンカー、屋台、朝市などの小・中規模事業者、並びにオフィスや家庭などへの訪問販売を行なっている加盟店に向け、今後本格展開を予定しています。(Tapion公式サイト:https://www.tapion.net )





Android端末1台でタッチ決済ができるTapionは、対応ブランドの追加によって市場ニーズに応え、さらに利用の機会が増えると考えています。Tapionのさらなる本格展開に向け、引き続きクレジットカード、及び電子マネーの各ブランド対応を広げて参ります。





※1 タッチ決済

日本を含む世界約200の国と地域で展開されている国際標準のセキュリティ認証技術を活用した決済方法です。対応の端末にタッチ決済対応のカード(クレジット・デビット・プリペイド)または、スマートフォン等をかざすだけで、サインも暗証番号の入力も不要※で、スピーディかつ安心・安全にお支払いが完了します。ご利用頂ける店舗は、コンビニエンスストア、ファストフードレストラン、スーパー、飲食店、ドラッグストア、書店、百貨店、商業施設など、日常生活における利用シーンがますます拡大しています。(※一定金額を超えるお支払いは、カードを挿し暗証番号を入力するか、サインが必要となります。)





※2 交通系電子マネー

全国の鉄道事業者が発行している全国相互利用可能な電子マネー。対応しているブランドは以下の通り。

Kitaca(キタカ)、Suica(スイカ)、 PASMO(パスモ)、TOICA(トイカ)、 manaca/マナカ、ICOCA(イコカ)、SUGOCA(スゴカ)、 nimoca(ニモカ)、はやかけん

※「Kitaca」は、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※「Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※「PASMO」は、株式会社パスモの登録商標です。

※「TOICA」は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※「manaca/マナカ」は、株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシーの登録商標です。

※「ICOCA」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※「SUGOCA」は、九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※「nimoca」は、西日本鉄道株式会社の登録商標です。

※「はやかけん」は、福岡市交通局の登録商標です。





※3 QUICPay

お店の端末にカードやスマートフォンなどをかざすだけでお支払いが完了する「簡単・おトク」な支払い方法です。コンビニやスーパーから、レジャー施設まで、全国のQUICPayマークがついているさまざまなお店で利用できます。

「QUICPay」は株式会社ジェーシービーの登録商標です。





※4 Tap to Phone

市販のAndroidスマートフォンまたはタブレットを、追加的なハードウェアなしに、タッチ決済用の決済端末として利用できる新たな決済ソリューションです。Tap to Phoneは、すでに欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋、南米の数多くの国々で稼働しています。他にも「Tap on Phone」、「Tap on Mobile」などと呼ばれることもあります。クレジットカード業界のセキュリティ標準化団体「PCI SSC」にてTap to Phone向けのセキュリティ要件が定義されています。iPhoneも米国でTap to Phoneのサービスを発表しており、世界的にTap to Phoneが広がる様相を呈しています。



