静岡県産・無農薬・特殊製法生絞りの希少な生の茶の実オイル100%「采茶 SAICHA~MATCHA SEED OIL」。植物で唯一コエンザイムQ10*²や豊富な栄養素*³を含み、光輝く美肌に導きます。



株式会社ピー・エス・インターナショナル(本社:東京都港区、代表取締役会長兼CEO 浜口 直太、代表取締役社長兼COO 北川 睦子)は、美容商社歴35年の知見を活用し、オーガニック市場に「オイル美容」を浸透させたリーディングカンパニーとして、新たなブランド「采茶(SAICHA)」を立ち上げます。株式会社マクアケが運営するクラウドファンディングサービス「Makuake(マクアケ)https://www.makuake.com/ 」を利用して、2023年9月27日(水)14時より采茶プロジェクトを開始いたします。



野生の実の力をそのまま肌に

心もからだも自然もホリスティックケア

采茶 SAICHA ~ MATCHA Seed Oil

https://www.makuake.com/project/saicha/

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/saicha.jp/



*1 年齢に応じたケアのこと

*2 ユビキノン(製品の抗酸化成分)

*3 β-カロテン、オレイン酸、リノレン酸(すべて整肌成分)





采茶(SAICHA)CHフェイシャルオイル 20ml











【商品名】采茶 SAICHA~MATCHA SEED OIL

【販売名称】CHフェイシャルオイル

【内容量】20mL

【全成分】チャ種子油

【販売価格】4,950円(税込)

・朝晩の使用で約2か月分



エイジングサイン*⁴が気になる方に。

静岡産の無農薬茶の実からつくられた「茶の実オイル」を贅沢に100%使ったフェイシャルオイルです。

余計なものを混ぜない、しぼりたてのオイルをそのままボトルに詰め込んだチュラル仕上げ。肌質や年齢、性別を問わず、ご使用いただけるのも魅力のひとつです。

*4 年齢に応じたケアのこと











▶こんな美肌に導きます

・うるおう、乾燥しない肌に

・ハリ、弾力のある、ふわふわもっちり肌に

・引き締まった肌に

・つややかなツルツル肌に

・敏感肌*⁵や肌荒れを防ぎなめらかな肌に



▶13の成分、無添加

シリコーン、防腐剤、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、動物由来原料、パラフィン、PEG、PG、合成着色料、紫外線吸収剤、アルコール、キレート剤が無配合。

敏感肌*⁵の方にもおすすめです。

*5 すべての方に、肌トラブルが起こらないわけではありません







使用方法 - How to use -







洗顔後、化粧水で肌を整え、オイルを2~3滴、やさしく顔と首になじませます。肌なじみがよいので化粧水で湿った状態の方が広くいきわたります。その後乳液やクリームで保護します。



<采茶との付き合い方のコツ>

采茶は、栄養が豊富なため、重めのテクスチャーです。塗布時にベタつきを感じる場合、しっかりハンドプレスして肌になじませることで、手触りはしっとりサラサラになります。時間を経ることで変化するしっとり感をお楽しみいただけます。



▶香りについて

芳ばしいナッツのような、野性味あふれるナチュラルな香りです。種子オイルですが、青臭さはありません。



容器デザインに込められた思い











ラベルデザインは、茶葉と富士山をイメージし、いつまでも豊かな自然の中で生活できる社会の実現という想いを込めました。



内容成分を守るためにグリーンの遮光ビンを採用。オイルの酸化を防ぎ、フレッシュな状態を保ちます。また、ガラス製の容器は資源として再利用可能です。

自然の色であるグリーンは、「安心感」や「調和」を表す色。緊張を和らげ、穏やかな気持ちへと導きます。



采茶 フェイシャルオイルができるまで











消費者のお茶ばなれや価格低迷に加え、高齢化や後継者不足などにより全国で増える耕作放棄地。それは日本一の産地・静岡も例外ではありません。

「茶畑の景観を守りたい。」原料メーカーでもある老舗製茶問屋さんの強い想いから開発されたのが「茶の実オイル」です。

耕作放棄された畑から茶の実を収穫することで、農家に収入を提供し、収穫した茶の実の選別を福祉施設に依頼することで、就労の機会を創出。さらにコスメを開発することで、日本茶産業にバリエーションを提供できます。

耕作放棄地から収穫した実なので、当然無農薬です!



1. 耕作放棄地で収穫された実を農家から購入する

2. 殻やヘタを外し、状態のよい種子を選別して圧搾

3. 濾過してさらに雑味を取り除く

4. 静岡県内の化粧品製造工場で瓶詰めして完成







采茶の原料となる茶の実を選定してくれているのは「やまっこの家」という福祉施設のみなさん。「やりがいがあってうれしい」「商品がみえてやる気がでる」と、元気に働いてくれています。







<Point>

多くの会社が固い殻に覆われた状態の実ごと圧搾しています。

弊社が仕入れている茶の実オイルは、手作業でヘタや固い殻を外し、状態のよい種子を選別してからオイルに仕立てています。手間のかかる作業を丁寧に行うことで、美容成分*⁵をたっぷり含んだ良質なオイルとなります。

*5 ユビキノン、β-カロテン、オレイン酸、リノレン酸(すべて整肌成分)



オイル1滴をつくるのに、必要な茶の実は2粒。

采茶フェイシャルオイルの贅沢さは、ここにあります!







応募購入(リターン商品)について







Makuake(マクアケ)より応援購入いただきましたサポーターの方には、リターンとして、完成したCHフェイシャルオイルを通常販売予定価格から割引価格でご提供させていただきます。

また、弊社が運営する東京・恵比寿のサロンにてフェイシャルエステ体験や、SDGsを実感いただける静岡現地ツアー付きの特別セットもご用意いたしました。

数に限りがございますので、どうぞお早めに!



▶プライスレスなエステ体験付き 15,000円(税込)

この道約40年、1万人以上のエステティシャンを育てたエクゼクティブトレーナーによるオリジナルのフェイシャルエステ(1時間/東京・恵比寿)

・完成した製品 × 1本

采茶フェイシャルオイル(20ml現品 税込4,950円)





▶<2023年11月6日(月)開催>SDGsを体感!静岡現地ツアー 6,000円(税込)

ツアー内容:

- 茶畑や福祉施設での選定作業などを見学

- 日本茶インストラクター有資格者による、日本茶講座

- 采茶の使い方紹介

※11月6日(月)12時集合、17時ごろ解散の予定です

※静岡駅に現地集合、現地解散

※静岡駅までの交通費や宿泊費は自己負担でお願いします

・完成した製品 × 1本

采茶フェイシャルオイル(20ml現品 税込4,950円1本+送料660円)





▶【早割り20%オフ】現品2本セット 8,400円(税込)

・完成した製品 × 2本 采茶フェイシャルオイル(20ml現品 税込4,950円2本+送料660円)





▶【早割り15%オフ】現品1本 4,700円(税込)

・完成した製品 × 1本 采茶フェイシャルオイル(20ml現品 税込4,950円1本+送料660円)





▶【15%オフ】現品2本セット 8,900円(税込)

・完成した製品 × 2本 采茶フェイシャルオイル(20ml現品 税込4,950円2本+送料660円)





▶【10%オフ】現品1本 5,000円(税込)

・完成した製品 × 1本 采茶フェイシャルオイル(20ml現品 税込4,950円1本+送料660円)





株式会社ピー・エス・インターナショナルについて







株式会社ピー・エス・インターナショナルは1988年創業、美容の企業として30年以上の実績があります。

1990年には「リンパトリートメント」をエステ業界に普及させ認知度を上げ、2008年にはオーガニック市場に「オイル美容」を浸透させました。

2019年からサステナブルなビューティーバーブランド「Ethique(エティーク)」の販売を開始し、独自の基準に沿った環境・社会・人に優しい製品を取り扱うECサイト「ethicame(エシカミー)」をオープン。

美容・健康・教育関連事業を通して環境と健康に配慮したエシカルなライフスタイルを提案し続けている企業です。



【会社概要】

社名:株式会社 ピー・エス・インターナショナル

本社所在地:東京都港区芝浦3-14-6 バリュー芝浦ビル 5F

代表取締役会長 & CEO:浜口 直太

代表取締役社長 & COO:北川 睦子

設立: 1988年11月28日

事業内容:

化粧品輸入、製造、卸および販売

エステティックサロン(美腸エステ(R)「ジニー(R)」)経営

技術者(エステティシャン)および販売員の教育指導ならびに講座運営

美容と健康の教育・スクール経営

HP:https://www.ps-intl.co.jp/



