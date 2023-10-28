医療複合施設i-Mallで『落語でストレス解消！笑って健康増…
［医療法人医誠会］
林家木久扇門下へ入門、今年9月に真打に昇進した林家希林氏の寄席
医療法人医誠会（大阪府大阪市 代表者： 谷幸治）が大阪北区南扇町にオープンした医療複合施設 i-Mall で『落語でストレス解消！笑って健康増進しよう』を11月18日（土）開催します。
【イベント日時】
11月18日（土）16：00～17：30
受付：15：30～
【開催場所】
i-Mall 医誠会国際総合病院 SOUTH WING（南棟）さくらテラス２階
〒530-0052 大阪市北区南扇町4番14号
アクセス>> https://holonics.net/sakuraterrace/access/
【出演者】
林家 希林
2009年から前座見習いとして林家木久扇門下へ入門し、今年9月に真打に昇進。
浅草生まれ、父は大関清國で相撲部屋という特殊な環境で育ち、
わかりやすい落語をモットーにお子様から楽しんでもらえる落語を目指す。
【参加料金】
3,000円（税込）ワンドリンク付
【参加人数】
50名
申し込みはこちら ⇒ https://forms.gle/8QtW2fuFxLDPb7XL8
【医療法人医誠会】
医療法人医誠会は1979年大阪市に創立、現在はホロニクスグループとして大阪を中心に全国で病院・クリニック・介護老人保健施設等を運営しています。
医誠会スピリッツは「Patient first（患者・利用者第一主義）」、経営理念は「豊かな健康文化の創造と生命質の向上への限りなき挑戦」です。
医誠会国際総合病院では、患者さんにとって負担の少ない低侵襲医療を提供すると共に、新しい健康文化を創造し大阪から世界へ発信します。
【ホームページ】
医誠会国際総合病院 https://www.iseikaihp.or.jp/
さくらテラス https://holonics.net/sakuraterrace/
MEDICAL FITNESS 24 https://medicalfitness24.holonics.net/
医療法人医誠会法人本部 https://www.iseikaihp.com/
ホロニクスグループ http://www.holonicsystem.com/
【YouTube】
ホロニクスグループチャンネル https://www.youtube.com/@HolonicsGroup
【Twitter】
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医療法人医誠会 経営専門医 / 医師対策部 https://twitter.com/KeieiSenmon_dr
医療法人医誠会 採用担当(医療法人医誠会) https://twitter.com/iseikai_cometai
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企業プレスリリース詳細へ （2023/10/28-10:16）
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