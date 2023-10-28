時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

医療複合施設i-Mallで『落語でストレス解消！笑って健康増…

医療複合施設i-Mallで『落語でストレス解消！笑って健康増進しよう』を11月18日（土）開催

［医療法人医誠会］

林家木久扇門下へ入門、今年9月に真打に昇進した林家希林氏の寄席

医療法人医誠会（大阪府大阪市 代表者： 谷幸治）が大阪北区南扇町にオープンした医療複合施設 i-Mall で『落語でストレス解消！笑って健康増進しよう』を11月18日（土）開催します。



【イベント日時】


11月18日（土）16：00～17：30
受付：15：30～

【開催場所】


i-Mall　医誠会国際総合病院 SOUTH WING（南棟）さくらテラス２階
〒530-0052　大阪市北区南扇町4番14号
アクセス>>　https://holonics.net/sakuraterrace/access/

【出演者】



林家 希林

2009年から前座見習いとして林家木久扇門下へ入門し、今年9月に真打に昇進。
浅草生まれ、父は大関清國で相撲部屋という特殊な環境で育ち、
わかりやすい落語をモットーにお子様から楽しんでもらえる落語を目指す。

【参加料金】


3,000円（税込）ワンドリンク付

【参加人数】


50名

申し込みはこちら ⇒ https://forms.gle/8QtW2fuFxLDPb7XL8


【医療法人医誠会】


医療法人医誠会は1979年大阪市に創立、現在はホロニクスグループとして大阪を中心に全国で病院・クリニック・介護老人保健施設等を運営しています。
医誠会スピリッツは「Patient first（患者・利用者第一主義）」、経営理念は「豊かな健康文化の創造と生命質の向上への限りなき挑戦」です。
医誠会国際総合病院では、患者さんにとって負担の少ない低侵襲医療を提供すると共に、新しい健康文化を創造し大阪から世界へ発信します。

【ホームページ】


医誠会国際総合病院 https://www.iseikaihp.or.jp/
さくらテラス https://holonics.net/sakuraterrace/
MEDICAL FITNESS 24 https://medicalfitness24.holonics.net/
医療法人医誠会法人本部 https://www.iseikaihp.com/
ホロニクスグループ　http://www.holonicsystem.com/


【YouTube】


ホロニクスグループチャンネル　https://www.youtube.com/@HolonicsGroup


【Twitter】


医療法人医誠会　https://twitter.com/iseikai3
医療法人医誠会　経営専門医 / 医師対策部　https://twitter.com/KeieiSenmon_dr
医療法人医誠会 採用担当(医療法人医誠会)　https://twitter.com/iseikai_cometai


【Instagram】


医療法人医誠会　https://www.instagram.com/iseikai/
医療法人医誠会　経営専門医 / 医師対策部　https://www.instagram.com/keieisenmon_dr/
医療法人医誠会 採用担当(医療法人医誠会)　https://www.instagram.com/holonics_saiyou/

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/28-10:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
10月号の特集は「迫る台湾総統選」。 選挙結果は中台関係などに大きな影響を与える。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ