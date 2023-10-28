［医療法人医誠会］

林家木久扇門下へ入門、今年9月に真打に昇進した林家希林氏の寄席



医療法人医誠会（大阪府大阪市 代表者： 谷幸治）が大阪北区南扇町にオープンした医療複合施設 i-Mall で『落語でストレス解消！笑って健康増進しよう』を11月18日（土）開催します。







【イベント日時】





11月18日（土）16：00～17：30

受付：15：30～



【開催場所】





i-Mall 医誠会国際総合病院 SOUTH WING（南棟）さくらテラス２階

〒530-0052 大阪市北区南扇町4番14号

アクセス>> https://holonics.net/sakuraterrace/access/



【出演者】







林家 希林



2009年から前座見習いとして林家木久扇門下へ入門し、今年9月に真打に昇進。

浅草生まれ、父は大関清國で相撲部屋という特殊な環境で育ち、

わかりやすい落語をモットーにお子様から楽しんでもらえる落語を目指す。



【参加料金】





3,000円（税込）ワンドリンク付



【参加人数】





50名



申し込みはこちら ⇒ https://forms.gle/8QtW2fuFxLDPb7XL8





【医療法人医誠会】





医療法人医誠会は1979年大阪市に創立、現在はホロニクスグループとして大阪を中心に全国で病院・クリニック・介護老人保健施設等を運営しています。

医誠会スピリッツは「Patient first（患者・利用者第一主義）」、経営理念は「豊かな健康文化の創造と生命質の向上への限りなき挑戦」です。

医誠会国際総合病院では、患者さんにとって負担の少ない低侵襲医療を提供すると共に、新しい健康文化を創造し大阪から世界へ発信します。



【ホームページ】





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