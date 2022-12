[株式会社アース・スター エンターテイメント]

https://www.comic-earthstar.jp/detail/soul/



復讐せよ。己に抗う、全てのものに――。





株式会社アース・スター エンターテイメントのコミックレーベル【アース・スター コミックス】新刊情報です。

現在コミック アース・スターで連載中の人気作品『反逆のソウルイーター ~THE REVENGE OF THE SOUL EATER~』第2巻を12月12日(月)に発売いたします。





コミックス紹介



コミック アース・スターで無料公開中:https://www.comic-earthstar.jp/detail/soul/







『反逆のソウルイーター ~THE REVENGE OF THE SOUL EATER~』第2巻

原作:玉兎・夕薙 漫画:東條チカ/スタジオ東條



<Amazonご購入>

https://www.amazon.co.jp/dp/4803017182/



「魂食らいの竜」ソウルイーターを身に宿し、蠅の王の巣で出会った鬼人の少女・スズメと共に森を脱出したソラ。

イシュカの街へと帰りついた彼は自らを傷付け、囮にした「隼の剣」に対する裁きを求める。

白熱する論争、そんな中で一人の男が冒険者ギルドを訪れる──!!







書店ご購入特典







こみらの!参加店舗、ブックエース





コミックスの見どころ















原作ノベル紹介



<特集ページ>https://www.es-novel.jp/booktitle/87souleater7_r.php







『反逆のソウルイーター ~弱者は不要といわれて剣聖(父)に追放されました~』第7巻

著:玉兎 イラスト:夕薙



「一度鬼門をくぐればもはや後戻りはできぬ」

鬼人族が巣食う不毛の大地・鬼界。

危険な場所へと向かうソラの目的とは?



YouTube公式チャンネルにて最新コミックス紹介動画公開中!













アース・スター エンターテイメント公式サイト



コミック アース・スター:https://www.comic-earthstar.jp/(毎週木曜18時更新)

アース・スターノベル:https://www.es-novel.jp/

アース・スター ルナ:https://www.es-luna.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/08-20:16)