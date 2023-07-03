［三河ベイフットボールクラブ株式会社］



毎週金曜日 21時～23時に絶賛放送中！ZIP-FM 77.8 「DIRECT and SPORTS」 アスリートピックアップのコーナーにて3茂庭照幸選手が7月7日（金）、7月14日（金）出演いたします。



放送日時：7月7日（金）、7月14日（金）21時～23時

ZIP-FM 77.8 「DIRECT and SPORTS」 アスリートピックアップのコーナー

ナビゲーター：BANTYFOOT JUN

＊茂庭選手の出演は21時30分頃を予定しています。諸事情により出演時間は変更されることがあります。





ナビゲーターのBANTYFOOT JUNさんは、東海社会人サッカーリーグでのプレイ経験もある生粋のサッカー人。茂庭選手と同世代ということもあり、サッカー愛に溢れた熱く深いサッカー談義は必聴です！茂庭選手のJリーグや日本代表時代の裏話からFC刈谷での熱い想いなど、FC刈谷のサポーターに限らず、多くのサッカーファンにお聴きいただきたい内容です！





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