[Vma plus株式会社]

メタバースWeb3のコンテンツ企画・ディレクションを行うVma plus(ブイマプラス)株式会社(代表:津田徹/本社:東京都品川区)は、提供するメタバースプラットフォーム「Vma plus Station」に、メタバース空間内を自由自在に移動できる”ドローンモード”の機能を新たにリリースしました。





メタバース空間の中で縦横無尽に空が飛べる!夢の空中散歩が実現する新機能!







今回は新たな機能「ドローンモード」をリリースいたしました。この機能により、アバターはメタバース内をまるでドローンのように縦横無尽に飛び回ることができるようになりました。ライブ空間のスクリーンを自由な位置で見たり、会場内のブースを上空から見ることで気になるブースを発見しやすくなったり、ほかのアバターとのコミュニケーションを楽しめます。従来のメタバース探索の枠を超えた、臨場感溢れる新たな体験をぜひお楽しみください。

このドローンモード機能以外にも「Vma plus Station」にはEC機能や音声通話機能、チャット機能などを搭載しています。メタバースを活用したイベント企画にも活用いただけますので、コンテンツ作成などをご検討される際には、ぜひお気軽にご相談ください。



「ドローンモード」の操作方法







画面右上の羽マークが青く光っているか確認します。青く光っていればドローンモードは「ON」、「Eキー」で上昇、「Qキー」で下降します。



スクリーンショット機能と組み合わせ、メタバース内の様々な場所から一望した写真を撮ることができます。自由な視点でメタバース空間内を探索し、お気に入りの景色やシーンを見つけて写真に残すことができます。ぜひお試しください。

「Vma plus Station」はログイン不要で誰でも自由に体験いただけます。(https://vma-plus-station.virtual-space-market.com/user/)



「Vma plus Station」とは







専用アプリのダウンロードがいらず、ブラウザから簡単にアクセスできるメタバース3D空間です。メタバース空間内では、自分のアバターを操作しながらEC機能や音声通話機能、チャット機能、翻訳機能で世界中のアバターとコミュニケーションを取りながらお買い物やライブ配信を楽しむことができます。

(https://vma-plus-station.virtual-space-market.com/user/)



Vma plus株式会社について







社 名:Vma plus(ブイマプラス)株式会社

代表者:津田 徹

所在地:〒141-0031 東京都品川区西五反田1丁目1−8 NMF五反田駅前ビル6階

設 立:2021年10月

HP :https://www.vma-plus.com/

Twitter:https://twitter.com/Vma_Project

Instagram:https://www.instagram.com/vma_plus/

Facebook :https://www.facebook.com/VmaplusCoLtd/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/15-14:16)