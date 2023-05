[BreakingDown株式会社]

Breaking Down株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:朝倉未来)は、人気格闘エンターテイメント「BreakingDown」初の公式本となる『超BREAKING DOWN ブレイキングダウン公式BOOK』(発行元:株式会社宝島社)が、全国の書店、コンビニ、Amazon、楽天ブックスなどで2023年5月30日(火)より発売されることをお知らせいたします。







「BreakingDown」は2021年7月にスタートし、わずか2年弱で国内No.1の格闘エンターテイメントへと成長しました。今年から代表を務める朝倉未来が考案した「1分1ラウンドで最強を決める」というルールのもと、プロの格闘家から成り上がりを目指す喧嘩自慢までが集い戦う、新しい形の格闘技イベントです。

今回発売される初の公式本は、そんなBreakingDownの魅力を様々な角度から紐解く一冊。BreakingDownの顔であり、頭脳でもある朝倉未来のスペシャルインタビューをはじめ、叛逆の問題児“こめお”、アウトローのカリスマ“瓜田純士”、キング・オブ・ムードメーカー“10人ニキ”など大会を支えるスター選手たちの人生や、大会を重ねるごとに増えていく、勾配ニキや川島悠汰、ぬりぼう、外枦保尋斗ら挑戦者たちの夢と野望もご紹介します。また、3月にBreakignDownにも初参戦した元K-1WORLD GPスーパーライト級チャンピオン安保瑠輝也と愛弟子ジョリーの対談や、過去大会の名場面を振り返る企画も用意いたしました。





大会初期から応援して下さっている方々はもちろん、最近BreakingDownのファンになった方や、これからBreakingDownを観ようと考えている方にも楽しんでいただける、充実の一冊となっています。その名の通り、格闘技のありきたりなイメージを壊し続けるBreakingDownの軌跡を、ぜひご覧ください。



■超BREAKING DOWN ブレイキングダウン公式BOOK概要

タイトル:超BREAKING DOWN ブレイキングダウン公式BOOK

定価 :紙版 1540円(税込)

電子版 1540円(税込)

仕様 :B5判/128ページ

発売日 :2023年5月30日(火)

発行 :株式会社宝島社



<主なコンテンツ>

・BreakingDown CEO 朝倉未来 スペシャルインタビュー

・BreakingDown」スターたちの伝説創造

┗叛逆の問題児 こめお

┗アウトローのカリスマ 瓜田純士

┗キング・オブ・ムードメーカー 10人ニキ

┗ケンカバトルロワイヤル代表 バン仲村

┗キング・オブ・アウトサイダー 啓之輔

┗三福神の人柱力 萩原裕介

┗濱の狂犬 黒石高大

・ダークヒーロー安保瑠輝也×ジョリー安保瑠輝也の内弟子 スペシャル対談

・「BreakingDown」ドリームを渇望する挑戦者たち

┗勾配ニキ 信原空

┗不屈のグラップラー 樋口武大

┗Mr. BreakingDown 川島悠汰

┗2メートル超えのハーフモンスター エドポロキング

┗母のために戦います 外枦保尋斗

┗沈まぬ太陽 ぬりぼう

・超インフルエンサーが語る「BreakingDown」

┗論破王ひろゆき

┗Repezen Foxxリーダー DJ社長

┗青汁王子 三崎優太

・ブレイキングオタクリョウ監修 プレイバック「BreakingDown」あの熱狂と衝撃をもう一度!

┗BreakingDown 事件乱闘史

┗BreakingDown 伝説の「迷場面」

┗BreakingDown 「あの人はいま?」



■『BreakingDown』とは

『BreakingDown』は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し「1分1ラウンド」で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメント。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味を込めた『BreakingDown』の大会名の通り、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。

登録者数319万人超え(2023年5月現在)の人気YouTuberでもある総合格闘家の朝倉未来がCEOを務め、スペシャルアドバイザーとして総合格闘家の朝倉海、総合格闘家の白川陸斗が参画しています。





■BreakingDownホームページ/公式SNS

公式サイト :https://breakingdown.jp/

公式Twitter :https://twitter.com/breakingdown_jp

公式Instagram :https://www.instagram.com/breakingdown_jp/

公式YouTube :https://www.youtube.com/@BreakingDown_official

公式TikTok :https://www.tiktok.com/discover/BreakingDown



■BreakingDown株式会社概要

会社名:BreakingDown株式会社

設立 :2021年3月

代表 :朝倉未来

一般の方からのお問合せ先:office@breakingdown.jp



