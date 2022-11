[Blockstake株式会社]





Moonstakeは、戦略的パートナーRockXと協働し、SOLステーキングをMoonstakeウォレットへ統合したことを発表いたします。この発表を通じて、Moonstakeウォレットで、RockXのステーキングシステムを活用し、ユーザーがSOLのステーキングからステーキング報酬を得ることができるようになり、Solanaステーキングエコシステムへのアクセスが可能になりました。

MoonstakeとRockXは共に、ステーキングを通じてブロックチェーン業界におけるSolanaの成長を加速させていきます。2021年1月以降、MoonstakeはRockXと共同でPolkadotのステーキングエコシステムをサポートしています。現在、Moonstakeは世界のトップ10ステーキングプロバイダーとして活動しており、大手ステーキングデータアグリゲーターであるStaking RewardsのVPPファミリーのVerified Provider (Staking Rewards公認のステーキングサービスプロバイダー)になっています。RockXもまた、世界のトップ13のステーキング事業者であり、Staking RewardのプログラムのVerified Provider(Staking Rewards公認のステーキングサービスプロバイダー)でもあります。



Moonstakeは、アジアで最大のステーキングネットワークを作ることを目的として、昨年ステーキングビジネスを開始しました。それ以来、2,000以上の暗号資産をサポートする最もユーザーフレンドリーなウェブウォレットとモバイルウォレット(iOS / Android)を開発しました。2020年8月に本格運用を開始した後、Moonstakeのステーキング資産総額は10億ドルに達するまで急成長しています。Cosmos、IRISnet、Ontology、Harmony、Tezos、Cardano、Qtum、Polkadot、Quras、Centrality、Orbs (on Ethereum and Polygon), IOST, TRON、Shiden、FIO、EVER、ROSEに続き、需要の高いSOLはMoonstakeで利用できる18番目のステーキングコインとなる予定です。

RockXは、多くのユーザー向けにリスク調整された暗号資産投資を提供するデジタル資産プラットフォームで、ユーザーはマイニング、ステーキング、その他のDeFi製品を通じて、保有する暗号資産を複合的に利用することができます。現在、Polkadot、Solana、Avalancheなどの人気ブロックチェーンの主要なノードオペレーターとなります。



最近、RockXは、世界最大のブロックチェーンの1つであるSolanaを使った開発によって、あらゆるレベルの開発者がWeb 3.0領域でスタートを切れるように、エクスプローラーSolanaFMを通じてグローバル・ハッカソン・ソラナ・サマーキャンプを主催しました。このイベントは2022年7月から8月にかけて開催され、最大で500万米ドルの賞金とシード資金を獲得することに成功しました。

Solanaは、スケーラビリティ、スピード、コスト最小化、エネルギー効率に重点を置いたレイヤー1ブロックチェーンとなります。タイムスタンプに基づく独自のPoH(Proof of History)アルゴリズムと高速同期システムを組み合わせたハイブリッドモデルのPoS(Proof of Stake)を採用しています。これにより、Solanaはユーザーと開発者の両方に高速かつ低コストの利用を提供することができ、取引手数料は0.01米ドル未満、取引時間は0.001秒で活用できます。これらのイノベーションのおかげで、SolanaはDApp開発者やステーキングユーザーにとって最も人気のあるブロックチェーンの1つになっています。現在、SOLは時価総額トップ10の暗号資産となっています。



Moonstakeの創設者である手塚満氏のコメント

「Solanaの世界的なノードオペレーターの1つであるパートナーRockXと再び協働できることを非常に嬉しく思います。まもなくMoonstakeのユーザーは、以前のDOTステーキングと同様に、RockXのバリデーターを使用してSOLのステーキングにアクセスすることができます。MoonstakeとRockXの市場をリードするプラットフォームを組み合わせることで、我々がPolkadotエコシステムのために行ってきたのと同様に、一緒に成長し続けるSolanaエコシステムをサポートすることができると確信しています。」



RockXのCEOであるZhuling Chenのコメント

「我々は、トップ10のステーキングプロバイダーとユーザーフレンドリーなウォレットであるMoonstakeと連携し、PolkadotからSolanaにパートナーシップを拡大することができ、非常にうれしく思っています。MoonstakeとRockXは、以前Polkadotで行ったように、ブロックチェーンサービスへのアクセスを改善するために一緒に業界を盛り上げ、私たちのSolanaエコシステムの成長にさらに注力していきます。」

Moonstakeについて



Moonstakeは、企業や個人向けに分散型ウォレットサービスを開発・運営する世界有数のステーキングサービスプロバイダーです。

Moonstakeは2020年4月のサービス開始以来、Cardanoの構成銘柄であるEmurgo、Polkadotと連携したブロックチェーンAstar Network Stake Technologiesの開発者、5千万人以上のユーザーを持つTRON Networkなど、27社の有力プラットフォームプロバイダーと提携しています。2021年5月、Moonstakeは、シンガポール証券取引所に上場するOIO Holdings Limitedの完全子会社となり、企業としての信頼性をさらに高めました。

Moonstakeは、ブロックチェーン技術を活用し、安全性・信頼性の高いデジタル資産管理ツールを誰もが簡単に利用できる世界を目指しています。

https://www.moonstake.io/

Moonstakeのステーキングビジネスについて

2021年9月時点で6300億円の市場に成長したステーキング業界に対し、Moonstakeはユーザーからの入金を必要としない分散型のステーキングサービスを提供し、自社のバリデーションノードに加え、世界中のノードに対応しています。Moonstakeは現在、18のブロックチェーンのステーキングをサポートしています。ステーキングの総資産は18億米ドルで、グローバルなユーザー基盤を持ち、同年6月には世界で1万社以上のプロバイダーの中から3位にランクインしています。

RockXについて



RockXは、ステーキング、データ、セキュリティへのグローバルなブロックチェーンノードネットワークです。チームは、マイニング、ステーキング、プロトコル研究、インフラ設計の豊富な経験を備えています。近年では、開発者向けに人気の高いレイヤー1および2プロトコルのアクセスノードAPIを構築し、企業がブロックチェーンにシームレスにアクセスできるよう支援しています。

9億米ドル相当のトークンをステーキングしているRockXは、アジア有数のステーキング・プラットフォームの1つです。RockXは、暗号資産で収益を上げるために世界中の機関投資家や富裕層の顧客にサービスを提供することに重点を置き、相乗効果のあるパートナーや革新的なWeb 3.0プロジェクトとのコラボレーションに常にオープンで、最終的には分散型金融エコシステムの構築に貢献しています。



https://www.rockx.com/



