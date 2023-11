[ワーナー ブラザース ジャパン合同会社]

あなたにふさわしいホグワーツ寮を魔法の帽子が教えてくれる!



ワーナー ブラザース ジャパン合同会社(東京都港区 社長 兼 日本代表 高橋雅美)は、「ハリー・ポッター」魔法ワールドの公式ホームページ、デジタルコンテンツを運営管理するウィザーディング・ワールド・デジタルが、日本語版「公式ホグワーツ組分け帽子診断」サイトを、本日11月16日(木)にオープンしたことをお知らせいたします。







■日本語版「公式ホグワーツ組分け帽子診断」サイトURL

https://www.wizardingworld.com/ja/sorting-hat



映画『ハリー・ポッター』に登場する、ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮の中から、魔法の帽子「組分け帽子」がユーザーの方の適性に応じて所属する寮を診断してくれる現行の「公式ホグワーツ組分け帽子診断」サイトは、2019年に英語版の「ハリー・ポッター」魔法ワールド公式サイトで開始されました。「組分け帽子診断サイト」へのアクセスに必要な「ハリー・ポッター ファンクラブ」の登録会員数は全世界で7,000万人を超ており、多くの方に楽しまれている人気コンテンツとなっております。



このたびオープンした日本語版「公式ホグワーツ組分け帽子診断」サイトは、「ハリー・ポッター」魔法ワールドファンの皆さまに、この世界観をよりお楽しみいただくために、英語以外の言語として初めて日本語サイトとして開設。「ハリー・ポッター ファンクラブ」に登録してアカウントを作成し、8問の質問に答えると、ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮「グリフィンドール」「ハッフルパフ」「レイブンクロー」「スリザリン」の中から、適性に応じてどの寮への所属が最もふさわしいのかを魔法の帽子「組分け帽子」が診断してくれます。寮の組分けが決定されると、該当した寮の特性とあわせ、監督生から歓迎のメッセージが贈られ、映画の組分けシーンを疑似体験することができ、今年大ヒットとなったゲーム『ホグワーツ・レガシー』と連携してお楽しみいただくことも可能です。さらに、所属寮が決まったら、各寮をモチーフにしたグッズが勢ぞろいするスタジオツアー東京と「ハリー・ポッター マホウドコロ」で、ぜひお気に入りのアイテムを探してみてください。



また、日本語サイトのオープンを記念し、魔法ワールド公式X(旧Twitter)では、抽選で公式グッズが当たる「わたしはこの寮!ハリポタ組分け帽子チャレンジキャンペーン」も実施中です。ゲーム『ホグワーツ・レガシー』や「ワーナー・ブラザース・スタジオ・ツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」のグランドオープンに次ぐ新しい魔法ワールド体験として、日本語版「公式ホグワーツ組分け帽子診断」サイトを、ぜひお楽しみください!





【組分け帽子とは】

ホグワーツ魔法魔術学校は1000年以上前、4人の強力な魔法使い:

ゴドリック・グリフィンドール、サラザール・スリザリン、ロウェナ・レイブンクロー、ヘルガ・ハッフルパフによって創設された。彼らは、それぞれの姓を冠した4つの「寮」を作り、新入生の特性や育てたい能力、個性に合った若い魔法使いや魔女を各寮に振り分け、生徒たちの能力をより良く伸ばすための学びの場を整えた。「組分け帽子」はどの生徒をどの「寮」に入れるかを入学式で決めるための魔法の帽子である。



HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER'S STONE HARRY POTTER characters, names and related indicia are trademarks of and (C) Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights (C) J. K. Rowling. (C) 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.



【ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮紹介】





グリフィンドール

勇敢な心と大胆な心を持つグリフィンドールの生徒は、その勇気、勇敢さ、決断力によって他の生徒と一線を画している。優れた運動能力や校内での派手な決闘など、グリフィンドール生はクラスメートの間で人気が高い。しかし、時折見せる自己正義感と無謀な行動が、しばしば危険な状況を招く。



・寮の紋章の動物:ライオン

・寮の色:赤と金

・主な特徴:勇気、勇敢さ、決断力

・創始者:ゴドリック・グリフィンドール

・寮監(1991-1996):ミネルバ・マクゴナガル

・著名な卒業生:アルバス・ダンブルドア、ハリー・ポッター、ハーマイオニー・グレンジャー、ロン・ウィーズリー



ハッフルパフ

ハッフルパフの生徒は、忍耐強さ、勤勉さ、堅実さといった優れた資質で知られている。最後まで忠実で誠実なハッフルパフ生は、思いやりがあり謙虚。運良く友達になれれば、手料理に招待されることもある。彼らの談話室はキッチンのすぐ隣にあるのだ。





・寮の紋章の動物:アナグマ

・寮の色:黄と黒

・主な特徴:忍耐、忠誠、献身

・創始者:ヘルガ・ハッフルパフ

・寮監(1991-1996):ポモーナ・スプラウト

・著名な卒業生:セドリック・ディゴリー、ニュート・スキャマンダー、ニンファドーラ・トンクス、ジャスティン・フィンチ‐フレッチリー





レイブンクロー

比類なき知性と創造力は、レイブンクロー生の素晴らしい特徴のほんの2つに過ぎない。彼らは機知、学習、知恵を最大の宝物としており、ホグワーツの図書館で勉強している熱心な生徒をよく見かける。しかし、レイブンクローの生徒は知性だけでなく、個性的でエキセントリック、率直な発言をする生徒も多い。



・寮の紋章の動物:鷲(わし)

・寮の色:青とブロンズ

・主な特徴:機知、知恵、学習

・創始者:ロウェナ・レイブンクロー

・寮監(1991-1996):フィリウス・フリットウィック

・著名な卒業生:チョウ・チャン、ギルデロイ・ロックハート、ルーナ・ラブグッド、ギャリック・オリバンダー





スリザリン

狡猾で誇り高く野心的なスリザリンは、他のどの寮よりも多くの闇の魔法使いを輩出している。即座に切り返す批判的な発言と、疑問視されるクィディッチの戦術で知られているスリザリン生は、激しい競争心を持つ。スリザリンに関連する資質は否定的に見られがちだが、彼らの狡猾さは抜け目のなさ、プライドと野心は自尊心の健全な表現と、好意的に解釈することもできる。



・寮の紋章の動物:蛇

・寮の色:緑とシルバー

・主な特徴:狡猾、プライド、野心

・創始者:サラザール・スリザリン

・寮監(1991-1996):セブルス・スネイプ

・著名な卒業生:ベラトリックス・レストレンジ、ドラコ・マルフォイ、トム・リドル、ホラス・スラグホーン



【魔法ワールド公式X(旧Twitter)キャンペーン情報】

■キャンペーン名:わたしはこの寮!ハリポタ組分け帽子チャレンジキャンペーン

■実施期間:2023年11月16日(木)~12月6日(水)

■魔法ワールド公式X(旧Twitter):@wizardingw_jp (https://twitter.com/wizardingw_jp)



<ハリー・ポッター 魔法ワールド 関連情報>





■オープンワールド・アクションRPG『ホグワーツ・レガシー』



『ホグワーツ・レガシー』は、1800年代の魔法界を舞台とした、オープンワールド・アクションRPGです。遂に11月14日(火)にNintendo Switch(TM)版がリリースし、PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Xbox Series X|S / Xbox One / Nintendo Switch(TM) / PCで好評発売中です!



「ハリー・ポッター ファンクラブ」のアカウントとWB Gamesアカウントを連携することで、「公式ホグワーツ組分け帽子診断」サイトの結果をホグワーツ・レガシーに引き継ぐことができます。また、杖の診断結果の引継ぎや、ゲーム内アイテムの「寮マニアの制服のローブ」と「くちばし付きの頭蓋骨マスク」を獲得できます。

※杖診断サイトなど一部ページは英語のみの表記です



■「ハリー・ポッター ファンクラブ」アカウントとWB Gamesアカウントのリンクについて

https://www.hogwartslegacy.com/ja-jp/link-account



【商品概要】

■商品名: ホグワーツ・レガシー

■対応機種: PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Xbox Series X|S / Xbox One /

Nintendo Switch(TM) / PC

■発売日: 通常版、デラックス・エディション、PS4(TM) / Xbox One版 / Nintendo Switch(TM)版:発売中

■価格: PS5(TM) / Xbox Series X|S 通常版:8,980円(税込9,878円)

デラックス・エディション(デジタル版):9,980円(税込10,978円)

PS4(TM) / Xbox One 通常版:7,980円(税込8,778円)

PS4(TM) デラックス・エディション(パッケージ版):8,980円(税込9,878円)

Nintendo Switch(TM) 通常版:7,980円(税込8,778円)

Nintendo Switch(TM) デラックス・エディション:8,980円(税込9,878円)

■ジャンル: オープンワールド・アクションRPG /プレイ人数: 1人

■メーカー: WB Games CERO表記:C区分(15歳以上対象)



著作権表記:HOGWARTS LEGACY software (C) 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights (C) J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia (C) and (TM) Warner Bros. Entertainment Inc.



公式サイト: https://www.hogwartslegacy.com/ja-jp

公式Facebook: https://www.facebook.com/warnergame

公式X(旧Twitter): https://twitter.com/warnergame

公式YouTube: https://t.co/Z5IRcQusSA



■「ワーナー・ブラザース・スタジオ・ツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」



「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、6月のオープン以降、初めて迎えるクリスマス・シーズンの到来を祝うべく、屋外(エクステリア)とメインロビーで、クリスマスの雰囲気をぐっと盛りあげる、クリスマス装飾をスタートいたしました。

ロビーには、高さ約6メートルのクリスマスツリーが出現し、敷地内の公園では、クリスマスのライトアップが施され、緑に彩られた昼間とはまた違った雰囲気が楽しめます。

そのほか、世界最大級のハリー・ポッターショップ、「メインショップ」内もクリスマスツリーなど季節感たっぷりの飾りつけがされるほか、館内に3か所ある飲食エリアでは、この時期だけしか味わえないクリスマス限定メニューも多数ご用意しています。また、ロビーのクリスマスツリー前での写真撮影がより楽しくなるARエフェクトを、スタジオツアー東京の公式Instagramからご利用いただけます。ツアーで映画制作の裏側をめぐりながら、この時期ならではの、クリスマスムード満点の体験もお楽しみください。



【クリスマス・ライトアップ概要】

■期間:2023年11月15日(水)~2024年1月8日(月)

■時間帯:夕刻~ツアークローズの30分後(予定)

■場所:屋外(エクステリア) ライトアップ、(館内)ロビー クリスマスツリー



■舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』は、『ハリー・ポッター』シリーズの原作者・J.K.ローリングが自ら演出家のジョン・ティファニー、脚本家のジャック・ソーンと共に舞台のために書き下ろした「ハリー・ポッター」シリーズ8作目の物語。小説や映画の最終巻から19年後、父親になった37歳のハリー・ポッターとその息子・アルバスの関係を軸に描かれる新たな冒険物語は、世界中で多くの演劇賞を獲得するなど好評を博しています。

また、舞台の大きな見どころとなっているのが、ハリーらが観客の目の前で繰り広げる様々な“魔法”。CG等を使わずに、舞台演出と俳優の演技で生み出される数々の魔法が大きな評判となっており、これまで総観客数74万人を突破しております。是非、劇場で魔法を体感して下さい!



【公演概要】

■公演日程: ロングラン上演中

■会 場: TBS赤坂ACTシアター

■上演時間: 3時間40分 ※休憩あり



【チケット購入サイト】

TBSチケット: https://tickets.tbs.co.jp/harrypotteronstage/

ホリプロステージ: https://harrypotter.horipro-stage.jp/

※いずれも購入には事前の会員登録(無料)が必要



【公式WEBサイト】

https://www.harrypotter-stage.jp



【公式SNS】

■Twitter:@hpstagetokyo(https://twitter.com/hpstagetokyo)

■Instagram:hpstagetokyo(https://www.instagram.com/hpstagetokyo/)

■Facebook:https://www.facebook.com/hpstagetokyo

■YouTube:https://youtu.be/9i2PRUPvmzE



■クリスマス限定イベント「YOKOHAMA MINATOMIRAI CHRISTMAS 2023 ワーナー・ブラザース 100th ANNIVERSARY ~Power of Story~」



MARK IS みなとみらい・横浜ランドマークタワー(神奈川県横浜市/運営・管理:三菱地所プロパティマネジメント株式会社)、スカイビル(神奈川県横浜市/運営・管理:株式会社横浜スカイビル)では、クリスマス限定イベント「YOKOHAMA MINATOMIRAI CHRISTMAS 2023 ワーナー・ブラザース 100th ANNIVERSARY ~Power of Story~」を開催中!



MARK IS みなとみらい1階「グランドガレリア」では、映画『ハリー・ポッター』シリーズにインスパイアされた「SNOW FILM TREE」が出現。物語に登場するクリスマス・ダンスパーティーを連想させる厳かで華やかなツリーが登場し、映画のシーンのように見事なホワイトクリスマスシーズンを祝い、盛り上げます。MARK IS みなとみらい 5階の【魔法ワールドギャラリー】ではエンターテイメント施設「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」の情報や、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』のフォトスポット、「ハリー・ポッター」の世界を再現したオープンワールドRPG『ホグワーツ・レガシー』の体験、魔法ワールドPRG『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』のXmasフォトキャンペーンなど、「ハリー・ポッター」の最新コンテンツが満載!



ホグワーツ魔法魔術学校に入学した新入生が、どの寮に入るのかを決めてくれる魔法の帽子「組分け帽子」に関連したコーナーも設置され、映画に登場する組分けシーンの写真撮影をお楽しみいただけます。



【開催概要】

■実施期間: 開催中[2023年12月25日(月)まで]

■実施場所: 横浜ランドマークタワー(ランドマークプラザ・スカイガーデン)、

MARK IS みなとみらい、スカイビル

■主 催: 三菱地所株式会社

(運営:三菱地所プロパティマネジメント株式会社・株式会社横浜スカイビル)

■協 力: Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

■特設サイト: https://yokohama-minatomirai-christmas2023.jpn.org/

All characters and elements (C) & (TM) WBEI and its affiliates. WB SHIELD: (C) & (TM) WBEI. (s23)



■「ハリー・ポッター マホウドコロ」



『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』の「魔法ワールド(Wizarding World)」オフィシャル商品を専門に取り扱う「ハリー・ポッター マホウドコロ(Harry Potter - Mahou Dokoro)」。



【店舗情報】

●ハリー・ポッター マホウドコロ 赤坂 Wizarding World Street店

赤坂Bizタワー 1F(東京都港区赤坂5-3-1) 営業時間:11:00~21:00

※施設の状況により営業時間は変更となる場合がございます。※入店に日時指定の予約が必要となる場合がございます。



●ハリー・ポッター マホウドコロ 栄公園店

オアシス21 B1F (愛知県名古屋市東区東桜1-11-1) 営業時間:10:00~21:00 ※施設に準じる



●ハリー・ポッター マホウドコロ POP-UP STORE in 東京ソラマチ

開催中~2024年1月28日(日)

東京ソラマチ イーストヤード4F 特設会場(東京都墨田区押上1-1-2) 営業時間:10:00~21:00



●ハリー・ポッター マホウドコロ POP-UP STORE in 横浜・ランドマークプラザ

開催中~2023年12月25日(月)

ランドマークプラザ1階 フェスティバルスクエア(神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1) 営業時間:11:00~20:00

※営業時間は商業施設に準じます。



●オンラインショップ: http://www.harrypotter-mahou-dokoro-benelic.com/



魔法ワールド最新情報はこちら





公式サイト: https://warnerbros.co.jp/franchise/wizardingworld/

公式X(旧Twitter): https://twitter.com/wizardingw_jp



WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s23)



