[株式会社スマイルズ]

THE CONRAN SHOP、ジュリーク、RYE TENDER、漆琳堂、うなぎの寝床など27の新規ブランドが登場。



株式会社スマイルズは、インテリア・ファッション・食といったさまざまなジャンルの企業・ブランドが参加する蚤の市『パスザバトンマーケット Vol.13』を、2023年9月23日(土)~24日(日)の2日間、コクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」で開催いたします。

第13回となる今回は、世界中から厳選した家具や照明、インテリア小物などのアイテムを取り揃える「THE CONRAN SHOP」やオーガニックスキンケアブランド「ジュリーク」、越前漆器の「漆琳堂」、さらには残糸・残布をアップサイクルするプロジェクト「RYE TENDER」や福岡県八女市を拠点に活動している“地域文化商社”「うなぎの寝床」などバリエーション豊かな初出展ブランドが続々登場します。

56ブランドのうち27ブランドが新たな顔ぶれとなるVol.13。このマーケットならではの一期一会をお楽しみください。







行楽の秋、食欲の秋を楽しむアイテムが並ぶVol.13。



気持ちのいい気候で外へ出かける日もあれば、秋の夜長を楽しむおうち時間も充実させたいこの季節。今回は、そんな秋を楽しむアイテムが目白押しです。「MARUGO」の足袋シューズや「RYE TENDER」のセーター、「MITSUBOSHI 1887」のストールなど、秋からすぐに使いたいアイテムが並びます。さらにおうち時間を充実させるブランドも続々登場。初出展の「THE CONRAN SHOP」はテーブルウェアや花器、「KIKOF / OUR FAVOURITE SHOP」はプレートやボウル、「漆琳堂」は内塗り椀などを出品、「パスザバトンの食料品店」では『秋の夜長のおとも市』を展開。スタッフがおすすめするご飯のお供、お酒のお供をぜひお試しください。



【注目企画】同会場内にて「PASS THE BATON CONFERENCE 2023」を初開催。

さらに、 昨年好評だった「デデデデデンサン」や検品しながらお買い物を楽しむコーナーも。



初開催となる「PASS THE BATON CONFERENCE 2023」。「地域とモノづくりのサーキュレーションを考える」をテーマに9月22日(金)~23日(土)の2日間で全6セッションを開催。23日(土)はパスザバトンマーケットと同時開催です。参加無料の贅沢なセッションをご用意していますので、ぜひこちらもお楽しみに。

昨年開催したVol.9、10で展開した「デデデデデンサン」が久々に登場します。今回も全国各地の魅力的な伝統的工芸品が集結。「niente」「うなぎの寝床」「VISION GLASS JP」の3社による合同企画として検品コーナーも設置。ご来場されるお客様とともに検品をしながらお買い物を楽しんでいただくことで、私たちが店頭で手にする商品ができる背景や、どうして規格外品が生まれてしまうのかということなどにも触れていただく機会になればと思います。



パスザバトンマーケット Vol.13 出展企業





【ファッション雑貨】RFW / DELIFE / ARTIDA OUD / MARUGO / SIRI SIRI / HIROKO HAYASHI / 長田製紙所 / KATALOKooo / MITSUBOSHI 1887 / giraffe / BUNZABURO

【アパレル】UNITED ARROWS LTD. OUTLET / RYE TENDER / うなぎの寝床

【器・雑貨】amabro /尚雅堂 / FACTORY FRONT / KIKOF / OUR FAVOURITE SHOP / DETAIL / niente / NIKKO / 漆琳堂 / VISION GLASS JP /ジュリーク /ブルーミング中西株式会社 / THE / スベル / THE CAMPUS SHOP(コクヨ株式会社)/芦刃物製作所 /松島組紐店 /鬼百製鬼所 /会津クラフト / 中島清吉商店 / 新啓織物 / 伝統鎌倉彫事業協同組合 / 伊万里青柳窯

【インテリア】 Layout / THE CONRAN SHOP

【フード】黒船 / Bocchi / Fairycake Fair / TAYORI BAKE / 三代目矢野金光農園 / 川くに / 堀井七茗園 /どらやき ㊉ みならい /八百繋 / Schmatz / DJ-SPECIAL! / 森の国Valley / 松原紙器製作所 feat. たこ家 / TAKAMATSU MIYAGE / 高知クラフトコーラsawachina / 青柳総本家 / パスザバトンの食料品店



PASS THE BATON MARKET Vol.13 開催概要





日時 2023年9月23日(土)~24日(日) 11:00~19:00(最終日は18時終了)

※最終入場は終了時間30分前まで/雨天決行

場所 コクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」(屋内・屋外)

住所 東京都港区港南1-8-35

入場料 300円 ※小学生以下無料

URL https://market.pass-the-baton.com/event/vol-13/

主催 PASS THE BATON

共催 コクヨ株式会社

運営 株式会社スマイルズ



『パスザバトンマーケット Vol.13』の注目企画





【1】鞄やシューズ、セーター、ストールなど。これからの季節にぴったりのアイテムが勢ぞろい!



秋の行楽シーズンにぴったりのアイテムが揃うVol.13。地下足袋メーカー「MARUGO」の人気レザー足袋シューズや「RFW」の上質な山羊革を使ったスニーカー、「RYE TENDER」のウールカシミアシリーズのセーターに「MITSUBOSHI 1887」のストール、レザーブランド「DELIFE」の鞄など、この時期からすぐに使いたいアイテムが並びます。

さらにおうち時間を充実させるブランドも続々登場。「Layout」のラグや「amabro」のTWO TONEのフラワーベースなど、インテリアや雑貨が一つ加わるだけで空間の印象もガラリと変化します。

食卓を彩るブランドも多く並びます。初出展の「THE CONRAN SHOP」はテーブルウェアや花器を中心に出品、 「KIKOF / OUR FAVOURITE SHOP」は使い勝手のいいプレートやボウル、「DETAIL」のステンレス製マグカップや「漆琳堂」は内塗り椀も並びます。食欲の秋をより豊かに楽しむアイテムからぜひお気に入りを見つけてください。



【2】バトンのヨコク*がお届けする「PASS THE BATON CONFERENCE 2023」初開催



今回初開催となる「PASS THE BATON CONFERENCE 2023」では、「地域とモノづくりのサーキュレーションを考える」をテーマに、全6セッションを開催いたします。

*バトンのヨコクとは、地域課題の創造的解決を目指してPASS THE BATONとコクヨがアライアンスを締結して発足したユニットです。 (https://yokoku.pass-the-baton.com/)



地域や企業がもつユニークネスを価値に変え、想いのバトンをつないで仲間とともに未来へと紡ぐさまざまなプレイヤーたちにご登壇いただきます。



■PASS THE BATON CONFERENCE 2023開催概要

日時 :2023年9月22日(金)、23日(土)各日13:00~17:30

※9月23日(土)はパスザバトンマーケットとの同時開催

会場 :コクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」 2Fホール「CORE」

参加費 :無料

参加申し込み:https://market.pass-the-baton.com/topics/578/

定員 :150名



【3】伝統的工芸品に光を当て直す「デデデデデンサン」



「デデデデデンサン」は伝統的工芸品に光を当て直すプロジェクトです。

Vol.13では、デデデデデンサンプロジェクトから8つの事業者が出展します。堺打刃物の技術を生かしたアウトドアナイフや会津塗メーカーによる漆とガラスを生み合わせたカップ、伊万里焼の器、伝統的工芸品「秩父銘仙」の織物メーカーからは使い勝手のいいハンカチなど、私たちの日常に馴染むアイテムが並びます。さらには、ふだんあまり目にすることのない鬼瓦や伊賀くみひもの帯〆、天童の将棋駒、鎌倉彫なども集結。

パスザバトンマーケットならではの視点でセレクトした 今の暮らしに生きる伝統的工芸品をご覧ください。



【8事業者一覧】

●芦刃物製作所

伝統的工芸品『堺打刃物』の技術を生かし、鋭い切れ味と扱いやすさが両立した包丁を製造する刃物メーカーです。天然木をハンドルに使用したアウトドアナイフは、これからのキャンプシーズンにもぴったり。



●松島組紐店

伊賀くみひもの製造・卸を行っています。伝統的な帯〆は、着物だけでなく普段のお洋服に合わせるのもおすすめです。組紐をカジュアルに楽しめるグラスコードなども。ぜひ手に取ってみてください。



●鬼百製鬼所

愛知県碧南市で、三州鬼瓦を製造しています。小さいサイズの鬼瓦はステーショナリーとしてもご利用いただけます。鬼瓦はひとつひとつ表情が違うので、お気に入りの一体を見つけてみてください。



●会津クラフト

福島県会津若松市の、会津塗メーカーです。漆とガラスを組み合わせたカップや、金粉を施した消金地のおちょこなど、日々のティータイムや晩酌の時間をより豊かにいろどる商品をご用意しています。



●中島清吉商店

山形県天童市の将棋駒メーカー。初心者用からプロの対局で使われる盛り上げ駒まで、さらに飾り駒等雑貨も製造しています。作ってみたものの倉庫で眠っていた「王将くん」を、今回思いきって販売してみます。



●新啓織物

伝統的工芸品「秩父銘仙」の織物メーカーから、代表的なほぐし織りの技法を使った小物をお持ちします。おすすめは、大判サイズが便利なハンカチ。使っていくごとに変化していく手触りをお楽しみください。



●伝統鎌倉彫事業協同組合

鎌倉で古くから親しまれてきた鎌倉彫の職人組合です。各職人の個性が光るアイテムをお持ちしました。漆製品は使い込むほどに艶が上り美しくなるため、使いながらより美しく育てていただけたら嬉しいです。



●伊万里青柳窯

一代で開窯した伊万里焼窯です。真っ白な焼き物に、自由な発想で伝統を再解釈した独自の絵付けを施しました。ひとつひとつの絵付けにテーマや意味が詰まっています。ぜひブースに遊びに来てください。



【4】全国各地の“おいしい”が集結する『パスザバトンの食料品店』。今回の目玉は「秋の夜長のおとも市」



パスザバトンの目利きが、全国各地で出会ったおいしいものを集めた「パスザバトンの食料品店」。届けたいのは、規格外品や訳アリ品だけでなく、その向こうにある出展者の思い。今回はパスザバトンの食料品店の蒐集人が推したいお酒とお米のお供たちをご紹介。お酒のお供として、ほたるいかの一夜干しやうるめいわしのオイル漬け、山椒ポークジャーキー、そして大人のスナックとしてそら豆の周りにほのかにうにをまとわせたうに豆もご紹介。

ご飯がどんどん進んでしまうお供も並びます。ごま油を聞かせた醤油だれが癖になる白神あわび茸と比内地鶏の瓶詰や、炊きたてのご飯にまぜるだけで立派な一品になる吉野鶏めしの素、ぶりのほぐし身や青のりのふりかけなど、どれも食欲の秋を存分に楽しむために、常備しておきたい商品たちです。



【参加企業】吉野鶏めし保存会 / ゆずかチャイ / ハテナソース / Sankaku Beer Works / Soup Stock Tokyo / 亀甲萬本店 / 羊のロッヂ / Felsen Baum / KOBA / Shirasuya e‘s / エム・シーシー食品 / Tragent. / TAKIBI BAKERY / MORIUMIUS at home / カンダフル / ツバサ / パラダイスプラン / GOOD NATURE MARKET / NICKJERKY / 金沢・ヤマト醤油味噌 / IFNi ROASTING & CO. / 下園薩男商店 / 長坂養蜂場 / EMDM / シーベジタブル / 山神果樹薬草園 / ネネンプロヴィジョンズ / 松本魚問屋 / 天たつ / hokka / たらこのみなと / 京吉 / 水野谷鶏卵店 / 濱口醬油 / 鈴香食品 / 丸八製茶場 / 湘南貿易 / CIRAFFITI / 半田銀山ブルワリー



【5】 会場内では親子で楽しめるワークショップも。



ワークショップエリアでは、出展企業が工夫を凝らしたパスザバトンマーケットならではのワークショップをご用意。事前予約制にて開催します。



「スベル」は、包丁研ぎワークショップを開催。主催者が用意する包丁をお貸出しし実際に包丁研ぎを体験していただき、お帰りの際に砥石をお持ち帰りいただけるワークショップです。「“最適”と暮らす」をビジョンに掲げ、本当にTHEと呼べるモノを生み出していくブランド「THE」は、「THE 洗濯洗剤 Think Nature」の汚れ落ち体験会を実施。

さらに、「コクヨ」による「アクリルパネルでツールユニットを作ろう!」ワークショップも。コロナ禍にたくさんの安心・安全を作ってくれた、アクリルパネル。それらを活用し事前に切り抜いたアクリルパネルを、染色し、組み立てて、デスクを彩るブックスタンドやペンスタンドにアップサイクルします。



●ワークショップ詳細および申し込みはこちら

https://market.pass-the-baton.com/topics/729/

※ワークショップ申込者特典:当日、列に並ぶことなくご入場いただけます。





