「暮らしにおける大切なこと」を浮き彫りにしていくシリーズ『PACK FOR CARLIFE』にてロングインタビュー公開中



株式会社IGNITE(本社:東京都渋谷区神宮前5-16-13 Six Harajuku Terrace 2F 代表取締役:エドワーズ壽里)の代表で、人気ヨガインストラクターのエドワーズ壽里のロングインタビュー記事が「乗る」を自由に考え、伝えるウェブメディア『noru journal』の「暮らしにおける大切なこと」を浮き彫りにしていくシリーズ『PACK FOR CARLIFE』にて公開されております。









株式会社IGNITE YOGAを運営、主宰するエドワーズ壽里は大学時代を過ごしたカリフォルニアでヨガに出会い、ハワイに移住後ヨガインストラクターとなりました。その後2015年からlululemon Japanローンチに携わり、イベント戦略に従事し、2019年アジア初のlululemon「カントリーアンバサダー」に抜擢され、活動の場を世界へと広げております。



このたび、エドワーズ壽里のロングインタビューが、「乗り物」と「人」との新しい関係性を模索し、「乗る」ことを自由に選択するための情報、ストーリーを届けるメディア『noru journal』にて、公開されました。グローバルに活動するエドワーズ壽里は、移動時間も多く、その時間の使い方や、グローバルな知見を活かし、SDGsに基づいた活動に力を注ぐ、エドワーズ壽里のヨガへの想いや、ヨガを通して実現させたい社会などをお伝えしております。



エドワーズ壽里はこれからも様々なジャンルの方とのコラボ―レーションを積極的に行い、自分の進化を感じながら、心身ともにより豊かな人生を体感していただけるよう、現代のライフスタイルに寄り添ったウェルネスライフを提案してまいります。



『noru journal』「暮らしにおける大切なこと」を浮き彫りにしていくシリーズ『PACK FOR CARLIFE』



エドワーズ壽里 インタビュー記事

https://journal.noru-project.com/



エドワーズ壽里 インタビュームービー











『noru journal』について



クルマにどう「乗る」か。

身体という“最も身近な乗り物”にどう「乗る」か。

この時代にどう「乗る」か。



“new outdoors, reconsider the universe”

(新しいアウトドアで世界を考え直す)



noru projectは、多様化していく“乗ること”を通して、

人々の生き方を捉え直し、これからの時代の

道標となれるコンテンツを発信していきます。



メディア事業『noru journal』、スタジオ事業『noru studio』ほか

今後さまざまな形態で、新しい事業をスタートしていきます。



◇ 『noru journal』サイト:https://journal.noru-project.com/



エドワーズ壽里について







東京都出身。大学時代を過ごしたカリフォルニアでヨガに出会う。その後拠点をハワイに移し、ヨガインストラクターとしての道を歩みはじめる。形にとらわれないスタイルが支持され、ハワイを代表するインストラクターとして数々のイベントに出演。当時からアンバサダーを務めていたルルレモンの日本法人立ち上げを任され2015年に日本に帰国。ルルレモンの「達人」兼ブランドマネージャーとして、イベントの企画やブランディグ戦略などに携わり、日本での認知度アップに貢献した。また帰国直後から日本でもトップインストラクターとして数々のイベントやメディアに出演。2018年、ルルレモンから独立したと同時に、アジア初のルルレモン「カントリーアンバサダー」に抜擢された翌年、東京・原宿にIGNITE YOGA STUDIOをオープン。独自のメソッドで展開されるモダンスタイルなヨガスタジオは、年齢や性別問わず、多くの人から支持され、人気を博す。 2020年にコロナ禍で実施したクラウドファンディングでは1800名以上から支援され、オンラインスタジオを立ち上げる。スタジオ外でも、Four Seasons Otemachiや、Shangri La Hotelなどでレッスンを展開中。また2021年、オリジナルアルバム「IGNITE -A Journey into your soul」をリリース。様々な分野で活動の場を広げている。ヨガだけでなく、サーフィン、トライアスロン、スノーボードなど、アクティブな趣味を持ち、フルマラソンはサブ4を達成。鉄人レースと言われる長距離トライアスロン、アイアンマンレースでは12時間15分で完走した経験もある。

◇ Juri Ko Edwards インスタグラム:https://www.instagram.com/jurikooo/



「IGNITE YOGA」について







Juri Edwards(エドワーズ壽里)主宰。「IGNITE YOGA」は、ヨガをより効率よく現代的にしながら、ヨガだからこそ得ることができる心と体への効果や、マインドフルで充実したライフスタイルを大切にしています。有酸素と筋力トレーニングも含まれたフィットネス要素の高い「IGNITE FIT」や呼吸と合わせて動く「IGNITE ONE」と「IGNITE TWO」、ゆっくり動きながら呼吸を深めていく「IGNITE SLOW」、そして体を緩めることに特化した「RE-IGNITE」まで、その日の気分によってお選びいただけます。忙しい方のライフスタイルにフィットするよう、すべてのプログラムが一時間。一生懸命「今」を生きる皆さまが生活に取り入れやすい、モダンスタイルなヨガスタジオです。

◇IGNITE YOGA公式WEBサイト: https://igniteyoga.jp/



