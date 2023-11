[株式会社 池部楽器店]

「11月11日=ベースの日」を盛り上げるべく、「低音共振祭」をはじめイケベ楽器店がお送りする盛りだくさんのスペシャルウィーク!



株式会社 池部楽器店(東京都千代田区 代表取締役社長 田中 義章)が運営するイケベ楽器店は、今年も「ベースの日(11月11日)」を記念し、11月3日から11月13日までの間、「ベースの日スペシャルウィーク」を開催します。池部楽器店 旗艦店 イケシブ(IKEBE SHIBUYA)でのスペシャルポップアップ「低音共振祭」をはじめ、イケベ楽器店ベースショップ各店舗では様々なコンテンツで「ベースの日」を盛り上げます。







ベースの日とは?





楽器のベースの素晴らしさを広めることを目的に「ベースの日制定委員会」が制定。ベースに親しんでもらうきっかけの日にとJ-WAVEのラジオ番組「BEHIND THE MELODY ~FM KAMEDA」にて音楽プロデューサーでベーシストの亀田誠治氏が提案し、J-WAVEの音楽専門クラウドファンディング 「J-CROWD MUSIC」で大勢の人々の支援を得て登録が決定しました。日付はベースの弦は4本で、11月11日は1が4つ並びベースの弦のように見えることから一般社団法人日本記念日協会より2014年12月10日に登録されました。(一般社団法人 日本記念日協会ウェブサイトより一部抜粋)



池部楽器店は今年も『ベースの日スペシャルウィーク』を実施!







イケベ楽器店は「ベースの日」が制定された翌年の2015年から毎年、“ベーシストのためのお祭り”を盛り上げてきました。この一年に一度のお祭りを、今年もイケベ楽器店独自のコンテンツで活気づけます。

様々なベーシストに支持されている専門フロアを多数展開するイケベ楽器店ベースユニットチームが、「ベースの日を賑やかにする」スペシャルイベント、特典、お得な情報を特設サイトから随時お知らせしていきますのでお見逃しなく!

特設Webサイト:https://www.ikebe-gakki.com/web-ikebe/bass1111/index.html



Special Pop Up 「低音共振祭」







今年もやります、「低音共振祭」!各種メーカーの特別展示販売や、アーティスト実機展示、店内セミナー/ライブ/ファンミーティング等のイベントも多数開催します。また、東京エリアだけではなく大阪エリアでも「プレミアムベース大阪リニューアル記念」としてイベントを多数開催予定です!







【大阪】<11/4(土)>

Mutsumi Atelier Z シグネチャーモデル「Beta6 MT Custom」徹底解説 Supported by Atelier

イベントWebサイト:https://www.ikebe-gakki.com/blog/20231104-mutsumi/





【大阪】<11/4(土)>

Atelier Z オーダー / ご購入相談会

イベントWebサイト:https://www.ikebe-gakki.com/blog/20231104-atelierz/





【大阪】<11/6(月)>

後藤マサヒロ SolidGoldFX スペシャルデモンストレーション Supported by SolidGoldFX

イベントWebサイト:https://www.ikebe-gakki.com/blog/20231106-solid-gold-fx/





【東京】<11/11(土)>

フクダヒロム&Mutsumi トーク&サイン会 Supported by TUNE, D’Addario

イベントWebサイト:https://onl.la/mL5phzD



【東京】<11/11(土)>

Are Square 1st EP 「We Are Square」 Pre-Release Party Supported by Aguilar

イベントWebサイト:https://onl.la/5YzEDR9



そのほかにも素敵なアーティストたちが熱いイベントで「ベースの日」を盛り上げます。

詳細は特設Webサイトからご確認ください。

特設Webサイト:https://www.ikebe-gakki.com/web-ikebe/bass1111/index.html



イケベ楽器店ベースユニットチームイチオシのブランド/モデルが一堂に会するスペシャルポップアップを今年も開催します。東京エリアでは旗艦店「イケシブ(IKEBE SHIBUYA)」1Fのイベントスペース「イケシブLIVES」にて、このイベントの為の特別仕様モデルや、限定特典等、参加型イベントを多数ご用意します。更に今年は大阪エリアでの開催も決定しました!11/11ベースの日当日を挟んだ10日間、イケベ楽器店が低音に染まります!



期間:2023/11/3~11/12

営業時間:11:00~20:00

<東京エリア>

イケシブ(IKEBE SHIBUYA)イケシブLIVES(※商品展示は11/10まで、11/11~12はイベント開催のみ)

住所: 東京都渋谷区道玄坂1-7-4 渋谷スクエアB 1F

<大阪エリア>

プレミアムベース大阪店内特設スペース

住所: 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-9-17 田万ビル 3F



詳細は後日特設Webサイトにて発表します!お楽しみに!!

特設Webサイト:https://www.ikebe-gakki.com/web-ikebe/bass1111/index.html



アーティスト使用ベース実機展示





なんとアーティストが所有、実際に使用しているベース実機を展示します!

いつもはステージ上で輝いているあのベースや、通常では滅多にお目にかかれない貴重なベースまで、特別なモデルが勢揃い!



■イケシブ 1F 特設スペース













※11月10日(金)15時以降は展示場所が3Fグランディベース東京店内に変更となります。



■プレミアムベース大阪展示



【メーカーブース】

イケベの看板ブランドやイチオシブランドが大集合!各ブランド特別仕様や、限定オプションを採用したこのPopUpの為のスペシャルモデルを一挙展示/販売します。もちろんその場で「巨大スタックアンプ」「高品質家庭用コンボアンプ」「ヘッドホンアンプ/アンプシミュレーター」等、様々なシチュエーションからご要望に合ったスタイルでの試奏が可能です。さらに、一部海外仕様等のファクトリーアウトレットの特別販売も開催します。



【ベースアンプウォール】

会場内ステージ上に巨大なベースアンプウォールが登場!

昨今の「小型軽量化」が進むベースアンプ界においても、根強い人気を誇る「ハイパワースタックアンプ」。ここ最近は店頭は元よりライブステージでも見かける機会の減ってきたスタックの数々を、ベースアンプ界代表格ブランド各社のフラッグシップモデルで一挙に揃えました!その壮観なルックスを会場で直に感じてください。もちろん爆音での試奏も大歓迎です。



【試奏用小型アンプ】

「巨大アンプでの試奏はちょっと恥ずかしい…」というあなた、ご安心ください!最新小型&多機能アンプもちろん揃えました。話題の大ヒットアンプ「PJB X4C」や限定カラーの「Tweed仕様」など各種ご用意しています。Bluetooth/USB-Cバッテリー給電/専用ケース等、多機能&専用オプションを使い様々なシチュエーションでお試しください。ご来場いただいた方には会場限定特典もあるのでお楽しみに!







11/11の「ベースの日」当日を挟んだ11/2から11/20までの約3週間にわたり「低音共振祭ベースセール」を開催します。気になっていた高額品も驚愕の“LOW”プライスで手に入れられるチャンス!是非この機会をお見逃しなく!



「『ベースの日』IKEBEベースの日スペシャルウィーク」実施店舗





【東京エリア】

渋谷 グランディベース東京

住所: 東京都渋谷区道玄坂1-7-4 渋谷スクエアB 3F

URL:http://www.grandeybass.tokyo/

営業時間:11:00~20:00 年中無休(元日を除く)



ベースハウスイケベ池袋

住所:東京都豊島区東池袋1-36-1 3F

URL:http://www.basshouse.tokyo/

営業時間:11:00~20:00 年中無休(元日を除く)



ベースステーションリボレ秋葉原

住所:東京都千代田区神田佐久間河岸55 ASビル B1F

URL:https://www.ikebe-gakki.com/Page/shopdetail/bassstation-akihabara.aspx

営業時間:11:00~20:00 年中無休(元日を除く)



渋谷 ベースコレクション

住所:東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 5F

URL:http://www.e-basscollection.com/

営業時間:11:00~20:00 定休日/木曜・元日



【大阪エリア】

心斎橋 プレミアムベース

住所:大阪府大阪市中央区西心斎橋1-9-17 田万ビル 3F

URL:https://www.ikebe-gakki-pb.com/premium-bass/



会社概要





会社名:株式会社 池部楽器店

代表者:代表取締役社長 田中義章

住所:東京都千代田区神田佐久間河岸45 早川ビル2F

設立:昭和50年7月

資本金:3000万

事業内容:各種楽器及び関連商品の小売販売・通信販売事業・輸入、

自社ブランド商品の企画・開発・製造・卸売・小売販売、中古楽器及び関連商品の買取・販売

URL:https://www.ikebe-gakki.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/04-19:40)