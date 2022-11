[imperfect株式会社]

ガーナの森林保全に取り組みながら生産されたカカオを使用したクランチチョコレート「アート&カカオ」第2弾を12月1日より発売。パッケージデザインに、障害者アーティストの作品を使用。







世界の食と農を取り巻く社会課題の解決にお客様と一緒に取り組む「Do well by doing good.」(=いいことをして、世界と社会をよくしていこう)活動を展開するウェルフードマーケット&カフェ「imperfect(インパーフェクト)」は、2022年9月に発売し大好評いただいた第1弾に続き、「アート&カカオ」の第2弾として新たなパッケージで2022年12月1日(木)よりimperfect表参道店舗及びECサイトにて発売致します。

【「imperfect」公式サイトはこちら】http://www.imperfect-store.com/

【「imperfect」ECサイトはこちら】https://imperfect-online.com/



imperfectでは、「実業を通じた社会課題の解決」を掲げ、お客様にとって「おいしい(well)」だけではなく、社会や生産地・生産者にもよい(wellな)、Well Food(ウェルフード)のご提供を目指しています。



障害者アーティストの所得支援を目指すアートビリティとのコラボレーション第1弾として2022年9月1日から発売しました「アート&カカオ」は多くのお客様に好評をいただき、製造した商品が完売となりました。今回、新たに石附若菜さんの作品「めでたい」をパッケージデザインに使用し、第2弾としてリニューアル発売致します。この商品を通じてガーナでカカオを育てる森の保全にも継続して取り組んでいます。







商品説明



商品名 :アート&カカオ

内容 :クランチチョコレート3種類×3粒 計9粒 入り

販売価格:1,800円(税込)







*左から順番に

●ROSE & HAZELNUT(ローズ & ヘーゼルナッツ)

バラの花びらとドライ・ラズベリーが色鮮やかなホワイトチョコレート。りんごの果肉感や柑橘の酸味がアクセントに。



●EARL GREY MILK TEA & CASHEWNUT(アールグレイミルクティー & カシューナッツ)

アールグレイの華やかな香りと甘味が広がり、キャラメリーゼしたカシューナッツがアクセントにきいた軽やかなミルクチョコレート。



●DARK CHOCOLATE & ALMOND(ダークチョコレート & アーモンド)

カカオの苦味とコクを感じるしっとりとしたチョコレートに、カリッと芳ばしいアーモンドを一粒のせたダークチョコレート。





アートビリティとは



アートビリティは、障害者アーティストの所得支援を目指し、1986年に社会福祉法人 東京コロニーが、設立したアートライブラリーです。

約200名の作家による6,000点以上の作品が印刷物などの媒体に有料で貸し出され、その使用料の60%を作家に還元する事業を行っています。



●作家プロフィール

石附 若菜(いしづき わかな)

1994年生まれ。福島県在住。

家族や友人、支援センターの先生方から褒められたことが絵を描くきっかけ。集中力を持続させるのは難しいが、絵は1日中描いている。見てくれた人達が楽しくなるような絵をこれからも描いていきたい。



2018年 アートビリティ登録作家となる。

2021年 「第3回スタンド灰皿デザインコンテスト」最優秀賞受賞。

海と日本PROJECT「海のPRコンテストうみぽす2021」

ポストカード 一般の部 福島エリア賞受賞。

第5回福島県障がい者芸術作品展

「きになる⇆ひょうげん 2021」きになる⇆ひょうげん賞受賞。

「ならっぷ蚊帳生地ふきんデザイン募集」いいね賞受賞。

2022年 「MERIDIAN ILLUSTRATION CONTEST」優秀賞受賞。





今回のコラボレーションに対する想い







この度は、私の描いた作品を選んで下さり、ありがとうございます。

この作品「めでたい」は、線は全て手書きで、色はパソコンで塗っています。私は、絵を見た方々が明るく元気な気持ちになって欲しいと思っていつも制作をしています。なので、鯛が泳いでいるところではなく元気に飛び跳ねているところを表現しました。鯛は、縁起物でもあるので見た人すべての方々が幸せになりますように、と願っております。

私のように障害があって苦手なことが多くても好きなことで生きていっていいと、誰かの希望になれたら幸いです。

まだまだ未熟な作品ではございますが、こうして沢山の方々に見てもらえる機会を頂けたこと感謝申し上げます。

石附 若菜





アートビリティ事務局の想い







アートビリティでは、年に6回ほど定例審査会を開いています。

一度の審査会で全国から約300点の作品が応募されますが、すべて登録されることはありません。大切なのは、障害のある作家の自立支援です。そのため、「商業的な使用を目的」として、5人の外部審査員による厳正な審査が行われ、通過した作品のみ、画像データにして、貸し出しを行っています。

石附さんの作品は、一見デジタルで描いたもののように見えますが、実は少し違います。

彼女は、用紙にペンで線を引きます。そして出来上がった線画をパソコンに取り込んで、着色する、アナログとデジタルを融合させた手法を取っています。

効率化を求める現代社会に生きる私たちの感覚からすると、製作をデジタルで一貫するほうが良いのではないかと思ってしまいますが、あえて分けている理由があるのです。



昨今、ガジェットの進化により、デジタルにおいても筆圧を感知し、線に強弱がつけられるようになりました。それでも、アナログにはアナログの良さがあります。それは、一度描いたら簡単に「デリート」できないからこそ、作者の緊張感や息遣い、描くことへの気持ちが、震えやインクだまり、線の強弱となって現れてくるのです。

石附さんは、そこに、デジタルで原色に近いぱっと鮮やかな色彩をのせます。そうすることで、新しく斬新なようで、どこか味のある、風味が楽しい絵に仕上がるのです。



「効率化」という言葉が現代社会において、仕事のみならず私生活にも侵食しているような気がしてならない昨今。ふと立ち止まって、面倒だったこと、大変だったことに思いを馳せると、見落としていた大切なことを思い出すことがあります。石附さんの作品は、ふと立ち止まって考えさせてくれるそんな作品に感じます。



アートビリティ事務局としましても、社会問題に目を向け取り組んでいらっしゃるimperfect株式会社様が石附若菜さんの「めでたい」をコラボに選んでくださったこと、またimperfect株式会社様の社風と此度の作品の高い親和性に納得するとともに、新たな社会問題への投げかけのように感じる今日この頃です。





imperfectの想い







2022年9月に実現した第1弾に続き、この度、12月より第2弾の取り組みが実現致しますことを大変うれしく感じています。第2弾も、私たちが悩みに悩んで、使用させていただく作品を選定致しました。





石附若菜さんの作品は、特長的な図形の組み合わせが目を引き、色鮮やかで心が明るくなる作品が多く、選びながら作品を拝見している私たちが笑顔になっていた風景を思い出します。石附さんが作品に込めた想いや、手によって、緊張感を以て、丁寧に描かれているという背景をお伺いし、私たちの心が動かされる理由を実感致しました。石附さんが一筆一筆に想いを込め、絵を見る人を笑顔にしている様に、私たちも一つひとつの活動に想いを込めながら、お客様、農家の方々や携わる全ての方が笑顔になるブランドを創り上げて参りたいと思います。



商品をお手に取っていただくお客様にも、新たな年を迎えるに当たり、明るく、前向きな気持ちになっていただけたらうれしいです。





カカオが育つガーナでのimperfectの取組み



カカオの主要産地であるガーナでは森林の減少が進んでしまっています。カカオの実は直射日光を好まない為、カカオの生育にはカカオの木よりも背の高い豊かな森が必要です。そこでimperfectでは、シェードツリー(日陰樹)の苗木を植え、森を再生するプロジェクトに取り組んでいます。森林保全に加えて、カカオの品質が向上し、収穫量が増加することで農家の収入増にもつながります。



















The world is imperfect, so do well by doing good.

世界の食と農を取り巻く社会課題に対しお客様と一緒に取り組む



imperfectは、「The world is imperfect, so do well by doing good. 不完全なこの世界。だから、いいことをして世界と社会をよくしていこう。」をブランド・ミッションに掲げ、この考えをとても大切にしています。世界の食と農を取り巻く社会課題に対して、自分で 出来ることから少しでも世界と社会をよくしていこう、という想いのもと、ただ「おいしい」だけではなく、社会課題の解決を目指す「Do well by doing good.」活動に、お客様に楽しくご参加頂く機会をご提供しております。





「imperfect表参道」店舗概要



名称 :imperfect表参道

所在地 :〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-12-10表参道ヒルズ同潤館1階

営業時間 :11:00~21:00(日曜日のみ~20:00)

TEL :03-6721-0766

URL :https://www.imperfect-store.com/

ECサイト :https://imperfect-online.com/

※当面、全ての営業時間を20:00までに短縮して営業しております。











会社概要



名称 :imperfect株式会社

設立 :2019年3月18日

代表者 :代表取締役社長 佐伯美紗子

所在地 :〒100-8086 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

事業内容 :飲料・食品・酒類の製造販売/日用雑貨・衣類の製造販売/飲食店の経営/飲料・食品・日用雑貨・衣類の輸出入

URL :https://www.imperfect-dowell.com/



