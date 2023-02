[INTS It’s not the same JAPAN株式会社]

誰しもから愛され、憧れでもあるミッキーマウス。

彼の大ファンとして、デシグアルは今シーズンも#DesigualAndDisneyコレクションをお届けします。



今シーズンのコラボレーションコレクションは、世界一有名なマウスをさまざまなスタイルで再解釈しています。ビンテージスタイル、モノグラムを掛け合わせたデザイン、ダメージ加工を施したペイントスプラッター。

そして、バルセロナ・オリンピックのマスコットをデザインしたことでも知られるスペインを代表するデザイナー、ハビエル・マリスカル(Javier Mariscal)が手がけたアイテムも登場します。

本コラボレーションコレクションは現在全国のデシグアルストア、公式オンラインストアにて販売されています。



このジャケットはハイブリッドデザインをさらに進化させたもの。前から見るとトラッカージャケットのように見えますが、後ろから見るとフード付きのパーカーになっています。また、デニムジャケットとミリタリージャケットのドッキングが意外性を感じさせます。 背中の大きなペイントスプラッタープリントがデザインを完成させてます。





黒のプラッシュ素材とブルーのデニムを組み合わせたパーカーとトラッカージャケットのハイブリッドジャケット。背面にはルレックスニットと、ミッキーマウスをあしらったフリンジアップリケがあしらわれています。





アイコニックなミッキーマウスは、コレクションのすべてのアイテムにフィーチャーされています。

例えば、AラインスカートのスケータードレスやTシャツには芸術的なペンキのしぶきからミッキーマウスが現れるようにプリントされています。また、どんなスタイルにも合わせやすい白いプルオーバーには、ペンストロークで描かれたミッキーが大胆に覆っています。



ディズニーとデシグアルのコラボレーションのファンにとってルックを完成させるために欠かせないもの、それがアクセサリーです。リバーシブルのバケットハット、様々なサイズのバッグ、スニーカーが店舗や公式オンラインストアにて展開されています。





真のシンボル



世界中の人をハートを掴み熱心なファンがたくさんいるミッキーマウス。

多くの有名ファッションブランドが様々なスタイルと視点から彼を再解釈してきました。

オリジナルに忠実な場合もあれば、より画期的なものもあります。

デシグアルももちろんファンであり、ミッキーマウスは私たちのDNAの一部でもあるのです。

1984年、ブランドの創設者であるトーマス・メイヤーは、デニムの切れ端を使用してアップサイクルの先駆けであるアイコニックジャケットを作成しました。そしてその背面には、ディズニーのミッキーマウスをあしらったパッチを付けたのです。それ以来、デシグアルとディズニーがコラボレーションするたびに、縫い目からはクリエイティビティが溢れ出してくるのです。





Desigual



1984年にバルセロナで創業した国際的なファッションブランド。個性的でユニークなアイテムの

数々で知られており、”最高の自分”を表現したいと願う人々に、自分の個性を生かすポジティブさをもたらすことを目的としています。

現在、2,700人以上の従業員を擁し、レディース、メンズ、キッズ、アクセサリー、シューズ、スポーツといった

6つの商品カテゴリーを世界100か国、10の販売チャネル、415のブランドショップを通じて展開。



