100%プラントベース アイス「eclipse(エクリプス)」人気のフレーバー3種を日本のカフェで初めてご提供



ブルーボトルコーヒージャパン合同会社(本社:東京都江東区)は、2023年7月29日(土)にブルーボトルコーヒー 渋谷カフェにてドリンクをご注文のお客さまに、数量限定にてカリフォルニア発・プラントベースの乳代替品を製造・開発する「Eclipse Foods(エクリプスフーズ)」の、100% プラントベースアイス「eclipse(エクリプス)」をプレゼントさせていただきます。この世界をもっとおいしく、サステナブルな世界へと変えることを目指す同社のアイスが、日本のカフェで提供されるのは今回が初めて。ぜひこの機会に同社のアイスをご体験ください。







サステナビリティは、ブルーボトルコーヒー創業以来、重要な理念の一つです。2021年9月には、ブランド全体として2024年までにカーボンニュートラルを達成するという目標を発表し、コーヒーの調達、電力、乳製品、廃棄物の4つの主要分野で温室効果ガス排出量の削減に注力しております。乳製品の分野では、アメリカのブルーボトルコーヒー カフェでオーツミルクを牛乳の代わりにデフォルトメニューとして提供しており、日本でも2023年7 月1日よりオーツミルクオプションを無料化するなど、高品質な植物性の乳代替品をより多くのお客さまがお楽しみいただくきっかけを作ることで、乳製品による温室効果ガスの排出量の削減へとつなげる努力を行なっております。



エクリプスフーズは、ブルーボトルコーヒーの創業地と同じカリフォルニア・オークランドで誕生したプラントベースの乳代替品を製造・開発する企業です。よりサステナブルで倫理的な食のシステムを作ることを目標とする同社では、デンプンを主原料とした乳代替品を製造する特許技術を保有し、エクリプスフーズの共同創設者であり過去にはミシュランレストランのシェフを務めたトーマス・ボウマン氏が開発を担当することで、美味しさを追求しながら、乳製品による温室効果ガスの排出量を削減しています。牛乳を一切使用せず 100% 植物性の原料を使用しながら、信じられないほどクリーミーでなめらかな同社のアイスは、乳製品と見分けがつかない美味しさです。



美味しさの追求とサステナブルな未来のために取り組む同社の姿勢に共感し、この度エクリプスフーズ初の日本のカフェでのアイス提供を、ブルーボトルコーヒー 渋谷カフェにて実施する運びとなりました。人気のフレーバー 3 種(クッキーバター・マンゴーパッションフルーツ・クラシックチョコレート)を、ぜひブルーボトルコーヒーのコーヒーと共にお楽しみください。



ECLIPSE FOODS SAMPLING EVENT



ブルーボトルコーヒー 渋谷カフェにてドリンクをご注文いただいたお客さまに、ドリンク1点のご注文につきお好きな「エクリプス」アイスカップ (106ml)を1点差し上げます。



配布日:2023年7月29日(土) カフェオープン(8:00)より配布開始

限定400点の配布となります。

※限定 400 点のご用意となりますため、なくなり次第終了となります。

※お好きなフレーバーをお選びいただけますが、各フレーバー限定数のご用意となりますため配布が終了している場合もございます。

※店内でのお召し上がり、お持ち帰りどちらの場合でもお渡しさせていただきます。



フレーバー(全3種)



クッキーバター

エクリプスの代表作。アイスなのに、クッキーのような味わい。

シナモンやジンジャーの香りが口いっぱいに広がります。

食べ応え満点のクッキーバターはアメリカでも人気 NO1!





マンゴーパッションフルーツ

ジューシーなマンゴーと酸味の効いたパッションフルーツ。

2つの味がクリーミーなアイスと溶け合う。

夏にぴったりのトロピカルフレーバー。





クラシックチョコレート

ショコラティエが作る濃厚なチョコレートを、クリーミーなアイスに混ぜ込みました。

コクのあるチョコレート味のとりこになること間違いなし。





ABOUT BLUE BOTTLE COFFEE ブルーボトルコーヒーとは

ブルーボトルコーヒーは2002年に、創業者のジェームス・フリーマンによって、アメリカ・カリフォルニアで誕生しました。創業以来、デリシャスネス、ホスピタリティ、サステナビリティを信念に掲げながら、おいしさを徹底的に追求したコーヒーを提供してまいりました。おいしさのピークに合わせてエイジングしたコーヒー豆の販売を行っています。現在は、サンフランシスコ、ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴ、ワシントンD.C.、ボストン、韓国、上海、香港、東京、横浜、前橋、大阪、京都、神戸で100店舗以上を展開しています(2023年7月現在)。



BLUE BOTTLE COFFEE 公式オンラインストア:https://store.bluebottlecoffee.jp/

BLUE BOTTLE COFFEE 公式インスタグラム:http://instagram.com/bluebottlejapan



ブルーボトルコーヒー カフェ一覧



・清澄白河フラッグシップカフェ (2015/2/6)

東京都江東区平野1-4-8

店舗面積 184.27m²

席数 47席



・青山カフェ (2015/3/7)

東京都港区南青山3-13-14

店舗面積 214m²

席数 80席



・新宿カフェ(2016/3/25)

東京都新宿区新宿4-1-6

店舗面積 155.19m²

席数 30席



・六本木カフェ(2016/9/16)

東京都港区六本木7-7-7

店舗面積 138.91平方メートル

席数 27席



・中目黒カフェ(2016/10/27)

東京都目黒区中目黒3-23-16

店舗面積 417.78平方メートル (カフェエリア:61.49m²)

席数 40席



・品川カフェ (2016/11/15)

東京都港区港南2-18-1

店舗面積 165.80 平方メートル

席数 27席



・三軒茶屋カフェ(2017/10/27)

東京都世田谷区三軒茶屋1-33-18

店舗面積 93.97m²

席数 33席+テラスエリア



・京都カフェ (2018/3/23)

京都府京都市左京区南禅寺草川町64

店舗面積 452.98平方メートル (カフェエリア:64.98m²)

席数 44席 (Blue Bottle Studio - Kyoto - 4席)



・神戸カフェ (2018/7/20)

神戸市中央区前町1

店舗面積 217.8平方メートル

席数 63席



・池袋カフェ(2019/3/22)

東京都豊島区南池袋2-23-7

店舗面積 65.01平方メートル

席数 9席



・恵比寿カフェ (2019/7/19)

東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿本館1階

店舗面積 85.07 平方メートル

席数 21席



・銀座カフェ (2019/8/16)

東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX B2F

店舗面積 117.79 平方メートル

席数 48席



・京都六角カフェ (2019/12/13)

京都市中京区東洞院六角上る 三文字町226-1

店舗面積 90.47平方メートル

席数 25席



・広尾カフェ (2020/6/11)

東京都渋谷区広尾 5-4-16 THE RESTAURANT 1F

店舗面積 95.70平方メートル

店内席数 28席



・NEWoMan YOKOHAMA カフェスタンド (2020/6/24)

神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 NEWoMan YOKOHAMA 1F

店内席数 なし





・京都木屋町カフェ (2020/7/23)

京都市中京区蛸薬師通河原町東入備前島町 310-2 立誠ガーデン ヒューリック京都 1F

店舗面積 123.29m²

店内席数 30席



・竹芝カフェ(2020/9/14)

東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー 3階

店舗面積 92.06平方メートル

席数 22席



・みなとみらいカフェ (2020/9/25)

神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-5-1

MARK IS みなとみらい GL 階

店舗面積 114.13平方メートル

席数 店内:26席 、 屋外ベンチ席:(2,3名がけ)12台



・ 渋谷カフェ (2021/4/28)

東京都渋谷区神南1-7-3 渋谷区立北谷公園内

店舗面積 216.11 平方メートル

席数 1F:10席、2F:33席、屋外ベンチ:(1,2名がけ) 12台



・HUMAN MADE 1928 Cafe by Blue Bottle Coffee (2021/5/25)

京都府京都市中京区弁慶石町56 1928ビル 1F「HUMAN MADE 1928」内

店舗面積 59.23平方メートル

席数 12席



・HUMAN MADE Cafe by Blue Bottle Coffee(2021/7/21)

東京都渋谷区神宮前 2-6-6 和外苑レジデンス105 「HUMAN MADE OFFLINE STORE」内

席数 なし



・梅田茶屋町カフェ(2021/7/24)

大阪市北区茶屋町15-22 アーバンテラス茶屋町A棟

席数 49席



・白井屋カフェ(2021/9/17)

群馬県前橋市本町2-2-15「白井屋ホテル」敷地内、馬場川通り沿い

席数 店内:16席、屋外ベンチ:(1,2名がけ)5台



・神戸阪急カフェ(2022/8/31)

神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸阪急新館1F

席数 店内:37席、 屋外ベンチ:(2名がけ)11台



