これまでに無かった「外国人インフルエンサー目線のオリジナルツアー企画」を提供。地域の魅力の発掘、発信、販売までを一貫してサポートしていくサービスです。取材を実施し、実装に向けた取り組みがスタート!



新型コロナウイルス感染症の影響で減少したインバウンド需要は、各種規制の緩和により回復の兆しを見せており、これまで以上にさまざまな旅行スタイルのニーズが生まれてきています。



本事業は、Tokyo CreativeとWILLER ACROSSが連携し、全国各地にある魅力ある観光コンテンツから、外国人インフルエンサーが「行きたい」「見たい」「体感したい」と感じる素材を独自目線で組み合わせ、オリジナルのツアー企画・販売を実現するプラットフォーム事業です。







オリジナルツアー企画 第一弾のコンセプト「Unique Japan | An Intimate Tour: Explore Unseen Kyoto with Frankie」





オリジナルツアー企画第一弾では京都の中心地から離れ、日本在住のトラベルインフルエンサーだからこそ提供できるユニークなツアーをご提供します。インターネット検索や口コミレビューサイトではあまり知られていない場所への訪問や、地元の人々と触れ合える体験を中心にツアーを構成し、訪日旅行客がアクセスしづらいスポットからスポットへの周遊を叶えます。



Unique Japan | An Intimate Tourを通じて、参加者が新たな日本の魅力に気付き、再訪したいという気持ちを高めるような旅を提供してまいります。



訪日旅行客の情報収集に利用されるYouTube、Instagram





当社では日本旅行に興味関心のある1,006名へアンケート調査を行い、「日本への旅行を計画する際に使用するソーシャルメディアやウェブサイトは何ですか? (当てはまるもの全てをご確認ください)」と問いかけたところ、YouTubeの利用が88%、Instagramの利用が65%という結果となりました。このように昨今では、YouTubeとInstagramで情報収集を行い旅の意思決定をする訪日旅行者が増えています。また、旅行先のスポットリストをInstagramの保存機能使って作っている旅行者も多くなっており、ミレニアル世代、Z世代はモバイルファーストな縦型コンテンツの消費が主流となっています。



こうした背景から、第一弾ではInstagramで活躍しているインフルエンサーとのコラボレーションツアー造成をいたしました。日本のコンテンツに特化したトラベルコンテンツクリエイターであるFrankie ( https://www.instagram.com/franklinthewoman/ )の協力のもと、彼女が監修するツアーを造成いたしました。



第一弾:インスタグラマーFrankie(フランキー)監修ツアー







Frankieは現在Instagramで17万人のフォロワーを持つ人気のインフルエンサーであり、弊社のパートナーのインフルエンサーの中でも、特に投稿の保存数が多いインフルエンサーの一人です。彼女のコンテンツは、地域の魅力が視聴者に伝わりやすく設計されており、再現可能なルートやユニークなスポット紹介を中心に投稿されています。そのため多くの視聴者から支持を得ています。



Unique Japan | An Intimate Tourのポイント







・トラベルインフルエンサーが監修するツアー

在住外国人トラベルインフルエンサーが監修する、全国各地を旅し、日本を知り尽くしているからこそ提供できるツアーを考案。現地ガイドのおもてなしで、一般の訪日旅行客が知ることができないようなディープで、落ち着いたローカルな旅行をしたい方向けの内容。



・少人数ガイドツアー

小数人で限定のプライベートツアーとなります。英語対応可能な現地のガイドが案内し、全ての交通手段はプライベートハイヤーで、レストランや宿泊先もすべて手配いたします。



・互いの文化を尊重しあうプランニング

訪日旅行客の文化的背景を考慮した体験内容や宿泊施設、タトゥーフレンドリーの温泉施設の選択や食事制限に関するヒアリングを行う等、お客様のニーズに沿ったツアー内容となっております。



スポット紹介(一部抜粋)







・京都丹後鉄道くろまつ号

1,006人のアンケート調査によると、41.15%が興味を持っているコンテンツとして「観光レストラン列車(車内で食事を楽しむコンセプト列車)」が挙げられます。データとしても、インフルエンサー視点としても目玉コンテンツになると見込んで、京都丹後鉄道のレストラン列車「丹後くろまつ号」をピックアップしております。京都丹後鉄道沿線の自然豊かな絶景とともに、その土地でしか味わえない絶品のお食事を堪能いただけます。



・握りずし体験

地元の寿司職人から学ぶ、京丹後の新鮮な魚をさばいて、お寿司を握って食べるという体験を提供。データとしても日本の食文化は圧倒的な人気を誇っており、ただ食を楽しむだけではなく、地元の人と交流もでき、地域のストーリーを知りながら自ら握った寿司を楽しめるユニークな体験を提供いたします。加えて、野菜寿司の対応も可能なため、ヴィーガン・ベジタリアンの人でも楽しめるアクティビティとなっています。



・城崎温泉

城崎温泉といえば7つの異なる温泉がめぐれる長く愛されてる温泉街。一方で訪日旅行客が気にする問題がタトゥーです。城崎温泉は日本国内でも数少ないタトゥーフレンドリー温泉を提供しています。また、「西村屋招月庭」は貸切温泉を提供しています。訪日旅行客は、他の客と一緒に入る温泉文化も希薄であり、タトゥー問題とピアプレッシャーからの開放を実現しています。プライベートな空間で温泉を楽しむことができる施設として訪れるスポットとして選定いたしました。



プラットフォームのサービス紹介







本プラットフォームを利用することで、外国人インフルエンサーが、各々の目線で日本での旅を企画する“旅クリエイター”となります。移動・宿泊・体験などの旅の手配から、旅に参加したいお客様へ販売するための予約・決済機能などのシステム利用からお客様対応までをWILLER ACROSSが担うため、インフルエンサーがプランニングした企画を簡単に商品化して販売することが可能になります。日本のコンテンツを発信し続け、インバウンドのお客様と目線が近い外国人インフルエンサーだからこそ発掘できる日本の魅力や、外国人旅行者にとって大切なポイントである食事や宗教面なども踏まえた商品設計が可能です。自身のブランドへのこだわりや、フォロワー(潜在的外国人旅行者)の声を大事にした商品展開を可能とすることで、お客様の安心にもつながります。





サービスページ







Tokyo Creativeとは





地方自治体・DMOの観光戦略をはじめ、動画に紐づく施策を、日本人・外国人の“両目線“で立案・企画・実行しています。企画・監修した福島市のプロモーション動画は『クールジャパンプラットフォームアワード2023』でグランプリを受賞、三重県赤目四十八滝の外国人向けプロモーション動画は30万回再生を突破するなど、多種多様な実績があります。これまで100社を超える地方自治体や企業などのサポートで培ってきたノウハウと、自社で抱えている日本最大級である在日外国人インフルエンサーに紐づく約1,700万人の日本好き外国人コミュニティを活用し、成果につながる支援を可能にしています。



