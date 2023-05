[株式会社BRUTUS]

美容に特化した男性ボーカル&ダンスグループ「BBM(ビービーエム)」が、2023年5月31日(水)に2nd Digital Singleをリリースすることが決定いたしました!また同時に、新ビジュアルも発表となりました。5月31日に配信される楽曲は、「Special Colors」とカップリング曲となる「Falling」の2曲を予定。今作は、前作のモノトーンの世界観から一転し、楽曲のタイトル通り“カラフル”なヘアスタイルとメイクをベースにホワイトやペールトーンの衣装に身を包んだ、メンバーそれぞれの個性が光るモードなビジュアルとなっています。また本日、リリースへ向けたコンテンツ配信のスケジューラーも公開となりました(※ティザーはYouTubeにてアップ予定となります)





BBM新譜情報







タイトル :『Special Colors/Falling』

配信開始日: 2023年5月31日(水)

発売元 :ビクターエンタテインメント

※5月31日(水)以降、音楽ストリーミングサービスおよび iTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロード サービスにて配信スタート予定

※対応ストリーミングサービス:Apple Music、Spotify、 YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、 Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX、TOWER RECORDS MUSIC

「Special Colors」Promotion Schedule







5月10日(水):Teaser

5月15日(月):Special Colors Member Teaser #Jun

5月17日(水):Special Colors Member Teaser #Keiju

5月19日(金):Special Colors Member Teaser #Kousei

5月21日(日):Special Colors Member Teaser #Taiyo

5月24日(水):Special Colors Official Teaser1.

5月27日(土):Special Colors Official Music Video~Short~

5月29日(月):Special Colors Behind The Scenes

5月31日(水):Special Colors Music Video~Full~

&Special Colors Official Teaser2.

BBMプロフィール





2022年9月に、オーディションプロジェクト「BBM~Beauty By Men~」の合格者、Jun、Keiju、Kousei、Taiyoの4人で結成されたグループ。近年注目を集めている男性美容マーケットのトレンドを牽引していくような“美容に特化した”ボーカル&ダンスグループとして、音楽だけでなくジェンダーをこえたBeautyを発信してまいります。

【協賛企業・協力】

にしたんクリニック: https://www.nishitanclinic.jp/

GD HOMME: https://gdcosme.com/

JIMOS: https://cev.macchialabel.com/ad/mbl_s

ダイヤモンドグループ: https://diamond-gp.com/



【オフシャルサイト/SNS】

YouTube: https://www.youtube.com/@official__bbm

Official Website: https://bbm-official.com/

Official Instagram: https://www.instagram.com/official__bbm/

Official TikTok: https://www.tiktok.com/@official__bbm?lang=ja-JP

Official Twitter: https://twitter.com/official__bbm

ビクターエンタテインメント https://www.jvcmusic.co.jp/



■リリースに関するお問い合わせ■ 株式会社BRUTUS E-mail:info@bbm.tokyo



