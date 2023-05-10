美容に特化したボーカルダンスグループ「BBM(ビービーエム)…
［株式会社BRUTUS］
美容に特化した男性ボーカル&ダンスグループ「BBM(ビービーエム)」が、2023年5月31日(水)に2nd Digital Singleをリリースすることが決定いたしました!また同時に、新ビジュアルも発表となりました。5月31日に配信される楽曲は、「Special Colors」とカップリング曲となる「Falling」の2曲を予定。今作は、前作のモノトーンの世界観から一転し、楽曲のタイトル通り“カラフル”なヘアスタイルとメイクをベースにホワイトやペールトーンの衣装に身を包んだ、メンバーそれぞれの個性が光るモードなビジュアルとなっています。また本日、リリースへ向けたコンテンツ配信のスケジューラーも公開となりました(※ティザーはYouTubeにてアップ予定となります)
BBM新譜情報
タイトル :『Special Colors/Falling』
配信開始日: 2023年5月31日(水)
発売元 :ビクターエンタテインメント
※5月31日(水)以降、音楽ストリーミングサービスおよび iTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロード サービスにて配信スタート予定
※対応ストリーミングサービス:Apple Music、Spotify、 YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、 Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX、TOWER RECORDS MUSIC
「Special Colors」Promotion Schedule
5月10日(水):Teaser
5月15日(月):Special Colors Member Teaser #Jun
5月17日(水):Special Colors Member Teaser #Keiju
5月19日(金):Special Colors Member Teaser #Kousei
5月21日(日):Special Colors Member Teaser #Taiyo
5月24日(水):Special Colors Official Teaser１.
5月27日(土):Special Colors Official Music Video～Short～
5月29日(月):Special Colors Behind The Scenes
5月31日(水):Special Colors Music Video～Full～
&Special Colors Official Teaser２.
BBMプロフィール
2022年9月に、オーディションプロジェクト「BBM～Beauty By Men～」の合格者、Jun、Keiju、Kousei、Taiyoの4人で結成されたグループ。近年注目を集めている男性美容マーケットのトレンドを牽引していくような“美容に特化した”ボーカル&ダンスグループとして、音楽だけでなくジェンダーをこえたBeautyを発信してまいります。
【協賛企業・協力】
にしたんクリニック: https://www.nishitanclinic.jp/
GD HOMME: https://gdcosme.com/
JIMOS: https://cev.macchialabel.com/ad/mbl_s
ダイヤモンドグループ: https://diamond-gp.com/
【オフシャルサイト/SNS】
YouTube: https://www.youtube.com/@official__bbm
Official Website: https://bbm-official.com/
Official Instagram: https://www.instagram.com/official__bbm/
Official TikTok: https://www.tiktok.com/@official__bbm?lang=ja-JP
Official Twitter: https://twitter.com/official__bbm
ビクターエンタテインメント https://www.jvcmusic.co.jp/
■リリースに関するお問い合わせ■ 株式会社BRUTUS E-mail:info@bbm.tokyo
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/10-20:16）
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