[若鶴酒造株式会社]

11月24日(木)発売



若鶴酒造株式会社(本社:富山県砺波市三郎丸)は、このたび2019年蒸留のシングルモルトウイスキーを「三郎丸(さぶろうまる)II(セカンド) THE HIGH PRIESTESS(ザ ハイ プリーステス)」と命名し、本数限定で販売することとなりました。





若鶴酒造株式会社(本社:富山県砺波市三郎丸)は、このたび2019年蒸留のシングルモルトウイスキーを「三郎丸(さぶろうまる)II(セカンド) THE HIGH PRIESTESS(ザ ハイ プリーステス)」と命名し、本数限定で販売することとなりました。2020年発売「三郎丸0 THE FOOL」、2021年発売「三郎丸ITHE MAGICIAN」に続く第三弾となります。



世界初*の鋳造製ポットスチル「ZEMON(ゼモン)」で蒸留した原酒が商品化されるのは、シングルモルト三郎丸シリーズでは今回が初めてとなります。高岡銅器の鋳造技術により製造されたこの蒸留器は高い耐久性をもち、銅と錫の2つの効果によりまろやかで洗練された酒質を実現。その革新性から、「令和3年 富山県ものづくり大賞」、「第36回 素形材産業技術表彰 経済産業大臣賞」、「第9回洋酒技術研究会賞」など数々の表彰を受けております。また、今年9月にウイスキーの本場イギリスでも特許が認められました。



*WHISKY Magazine

https://whiskymag.com/story/2-new-beginnings

ウイスキー文化研究所「ジャパニーズウイスキーインフォメーションセンター」

https://jwic.jp/distillery/saburomaru/





●「三郎丸II THE HIGH PRIESTESS」発売にあたって

ふたつでひとつ。真理への扉を開くとき。

2019年、世界初の鋳造製ポットスチル「ZEMON(ゼモン)」が三郎丸蒸留所で稼働をはじめました。長い歴史と伝統をもつ高岡銅器の鋳造技術により製造されたこの蒸留器は高い耐久性をもち、銅と錫の2つの効果によりまろやかで洗練された酒質を実現しました。その革新性から日本、そして英国でも特許が認められ、私の幼いころからの目標であった発明家になるという夢を叶えることができました。銅と錫。そして初留と再留の2つの組み合わせにより生み出されたスピリッツはまさに無垢の器。未来がどう描かれていくのか、ここからが真のスタートです。

三郎丸蒸留所 稲垣貴彦



●世界初鋳造製ポットスチル「ZEMON(ゼモン)」 英国での特許取得について

世界初の鋳造製ポットスチル「ZEMON(ゼモン)」で蒸留した原酒が商品化されるのは、シングルモルト三郎丸シリーズでは今回が初めてとなります。高岡銅器の鋳造技術により製造されたこの蒸留器は高い耐久性をもち、銅と錫の2つの効果によりまろやかで洗練された酒質を実現。その革新性から、「令和3年 富山県ものづくり大賞」、「第36回 素形材産業技術表彰 経済産業大臣賞」、「第9回洋酒技術研究会賞」など数々の表彰を受けております。また、今年9月にウイスキーの本場イギリスでも特許が認められました。

登録番号 : GB2590218

登録日 : 2022年9月14日





●商品概要

商品名 : シングルモルト 「三郎丸II THE HIGH PRIESTESS」

アルコール分 : 48% 容量 : 700ml 蒸留年 : 2019年

原材料 : モルト

希望小売価格 : 12,500円(消費税込 13,750円)

ボトリング本数 : 6,000本

販売先 : 国内、海外



商品名 : シングルモルト 「三郎丸II THE HIGH PRIESTESS カスクストレングス」

アルコール分 : 61% 容量 : 700ml 蒸留年 : 2019年

原材料 : モルト

希望小売価格 : 16,500円(消費税込 18,150円)

ボトリング本数 : 600本

販売チャネル : 国内(自社オンラインショップ)、海外





※いずれも発売日は、 2022年11月24日(木)



●デザインについて

タロットカード(大アルカナ22枚と小アルカナ56枚で構成)がモチーフになっており、大アルカナ22枚の2番「女教皇(THE THE HIGH PRIESTESS)」を“銅と錫。そして初留と再留の2つの組み合わせにより生み出された無垢の器”という意味合いで今回のラベルに採用しました。

キーワード : 創造、純真無垢、真理、神秘

今回も切り絵作家の加野由希絵氏(氷見市出身)に、この「女教皇(THE HIGH PRIESTESS)」のカードの切り絵を製作いただき、ラベルにしました。







●オンラインショップ「私とALC.」会員限定抽選販売

シングルモルト 「三郎丸II THE HIGH PRIESTESS カスクストレングス」を若鶴酒造オンラインショップ「私と、ALC.」で、会員限定で抽選販売致します。恒例となった三郎丸蒸留所に関するクイズにお答えの上、ご応募ください。正答率により抽選をおこないます。

申し込み期間 : 2022年11月18日(金)13:00~11月24日(木)23:59

・購入ご希望の方は、会員登録を事前にお済ませください。

・現在会員登録済みで、メルマガ登録をされていない方は、マイアカウントより変更をお願い致します。

・当選された方に直接メールをお送りします。

・ご応募はお一人様1回までとなります。

https://wakatsuru.shop-pro.jp/?pid=171167641





企業プレスリリース詳細へ (2022/11/21-09:46)