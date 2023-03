[学校法人呉学園]

写真家の馬場智行、フジモリメグミ、田凱の3人が新アーティストコレクティヴ<glitch(グリッチ)>を設立。3月24日(土)・25日(日)にアートブックフェアを日本写真芸術専門学校で開催。



写真家アーティストコレクティヴ〈glitch(グリッチ)〉がアートブックフェア(写真集販売イベント)を開催します。イベント内でglitchの設立宣言、ゲスト写真家とglitchメンバーとのトークショーも実施されます。







写真家アーティストコレクティヴ〈glitch(グリッチ)〉



glitchとはフジモリメグミ、田凱、馬場智行で構成されるアーティストコレクティヴです。

写真とは何か。この質問に撮り手だけで答えてみたらどうなるのか。それを見てみたくて始めようというのが、このコレクティヴとなります。



"写真とは?"に射程を持つと思われる作品を取り上げ、制作と発表の中で撮り手が得てきた判然としない、いわば手触りのようなものを用いて、写真とは…に続く言葉を模索していきます。

活動名のglitchという言葉は欠陥や故障というニュアンスを持ちます。

我々の方法は性質上、歪さや偏りを大いに含んだものとなります。



glitchによって生じた歪な周辺が、まわりを引っかけながら進む。そのような影響を及ぼしながら、ある種独断的なものに辿り着こうとしていること、それがこの名の由来であり、我々のアーティストコレクティヴとなります。













アートブックフェア「KAI ART BOOK FAIR」開催



<基本情報>

イベント名:KAI ART BOOK FAIR



主催:glitch

会期:2023年3月24日(金)9:00-17:00

2023年3月25日(土)9:00-17:00

会場:日本写真芸術専門学校 301/302スタジオ

住所:〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町4-16



協力: 日本写真芸術専門学校



「KAI ART BOOK FAIR」

3月24日(金)から3月25日(土)の2日間にわたり、日本写真芸術専門学校にてKAI ART BOOK FAIRを開催いたします。

初回開催となる今回は、写真家が共同運営している自主ギャラリー、数多くのzineを制作するアートコレクティブ、アーティストらが集結し、作り手たちが本の魅力を伝えます。

そのほか、ゲストを招いてのトークショー、作家によるサイン会などのさまざまなコンテンツを通して、進化を続けるアートブックのいまを体験いただける場の創出を目指します。



<出店ギャラリー&作家>

TOTEM POLE PHOTO GALLERY/https://tppg.jp

TOKYO BRIGHT GALLERY/https://www.tokyobrightgallery.com

WOMB/https://www.wombphoto.com/magazine

KOMA Gallery/https://www.komagallery.com

ヨクト/http://yocto102.starfree.jp

amm/https://instagram.com/_ammphoto?igshid=YmMyMTA2M2Y=

GC/https://www.instagram.com/gcmagazine/

BAUM/https://baumfoto.thebase.in

トウキョウドキュメンタリーフォト/http://tokyodocumentaryphoto.com

日本写真芸術専門学校 卒業生グループ



<イベントスケジュール>

■3月24日(土) 15:30~

/glitch設立宣言



■3月25日(日) 12:30~14:00

/ゲスト写真家 オカダキサラ 氏&glitchメンバー トークショー

オカダキサラ(https://www.instagram.com/okadakisara/?hl=ja)



■3月25日(日) 15:00~16:30

/全団体参加のトークショー







glitchメンバー略歴





・フジモリメグミ / http://fujimorimegumi.com

1986年 - 東京生まれ / 日本写真芸術専門学校卒業

日本写真芸術専門学校卒業講師

2011年 - petit GEISAI #15 準グランプリ

2013年 - TAP Gallery所属 (~2019年)

2015年 - 「hera」新宿/大阪ニコンサロン

2017年 - 写真集「apollon」(ユカイハンズパブリッシング)

2018年 - 「kairos」銀座/大阪ニコンサロン

2020年 - 「aroundscape」エプソンスクエア丸の内

同年 第4回epSITE Exhibition Award』受賞

2021年 - 4月 恵比寿にKoma galleryを開廊

2021年 - 10月 T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO 「写真 雑誌 を、屋外で観る、読む、展示」に出展

他展示会多数





・田 凱 / http://www.tiankai.art

1984年生まれ

2006年来日

2014年日本写真芸術専門学校卒業

2015年 - 「2014年度ヤングポートフォリオ」清里フォトアートミュージアム、山梨県

2016年 - 「Life Goes By」、台北芸術博覧会、台湾

2016年 - 「拓扑的時空」参加、集美・アルル写真フェスティバル、中国厦門

2017年 - ガーディアンガーデン主催、第17回写真「1_WALL」展、東京

2018年 - ガーディアンガーデン主催、第19回写真「1_WALL」展、東京

2019年 - 「そこに存在したこと」展参加、目黒区美術館、東京

2019年 - 「生きてそこにいて」ガーディアンガーデン、東京

2019年 - 「字有格局」FounderType ポスター招待展および東京TDCセレクト展参加、北京

2020年 - 「Generate」Totem Pole Photo Gallery、東京

2020年 - 「コロナの春」グループ展参加、ふげん社、東京

2020年 - 「防疫計画」ポスターデザインプロジェクト参加、PowerStation of Art、上海

2020年 - JR100、Jan Rajlich Sr. 100周年ポスター招待展参加、チェコ

2020年 - 「Object」目黒区美術館、東京

2020年 - 「Dwelling Unit」Totem Pole Photo Gallery・東京

2021年 - 「虚な身体、離脱」Totem Pole Photo Gallery・東京

2021年 - 「程良い風景」176ギャラリー・大阪

2021年 - 「取るに足らないくもの力学」ふげん社・東京

2021年 - 「取るに足らないくもの力学」Totem Pole Photo Gallery・東京

2022年 - 「取るに足らないくもの力学」Gallery chuff・東京

2022年 - 「程良い風景」YART Gallery・ソウル

2022年 - 「モニタリング」Totem Pole Photo Gallery・東京

2022年 - 「その日のための印」Totem Pole Photo Gallery・東京

2023年 - 「80x80」カーペットデザイン展、SWCAC、深圳





・馬場 智行 / http://babatomoyuki.com

1981年 - 和歌山県生まれ

2003年 - 天理大学文学部歴史文化学科考古学専攻卒業

2011年 - 日本写真芸術専門学校1部3年制フォトアートコース卒業

2010年 - グループ展 GAW展7「路地から路地へ in 西脇」(兵庫)

2011年 - 個展「Acryl」 Nikon Salon(新宿・大阪)

2012年 - 「Elements of light それぞれの光—partII」日本写真芸術専門学校(渋谷)

グループ展「存在—そこにある場所—」若手写真家4人展 ナグネ(新宿)

2014年 - 作品集「ACRYL」刊行 第56回全国カタログ展「全国中小企業団体中央会会長賞」受賞

「Elements of light −それぞれの光 −partIII」 日本写真芸術専門学校(渋谷)

2015年 - 個展「ACRYL」「Suburbian Tapestry」undo(三ノ輪)

個展「ACRYL」TAP(清澄白河)

「Elements of light −それぞれの光−オハラブレイク」(猪苗代湖)

2016年 - グループ展 「日本の写真 ー新たなる世代ー 」田園城市(台北)緑光+MARUTE(台中)

2017年 - 個展「孤独の左目」G gallery(台北)

2021年 - 「孤独の左目」KG plus ニュイ・ブランシェKYOTO2021 (京都駅ビル東広場)

2023年 - 個展「孤独の左目」SpaceJing (表参道)



