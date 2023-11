[タカミ]

東京・表参道にある美容皮膚の現場で、長年にわたり肌と向き合ってきた経験から誕生したスキンケアブランド「タカミ」(本社:東京都新宿区、www.takami-labo.com) は、 2023年11月15日(水)~11月21日(火)に伊勢丹新宿店POP UP SHOPを本館1階 化粧品フロアにて期間限定OPENします。







公式サイト特設ページ: https://www.takami-labo.com/shop/isetan/shinjuku



■大好評!タカミ「角質美容(R)」レッスンが4ヶ月ぶりに伊勢丹新宿店に再登場!

前回7月も開催初日から予想以上の大好評をいただき、今回11回目を迎える伊勢丹新宿店POP UP SHOPのテーマは「角質美容ではじめる、乾燥に負けない肌の冬支度」。

乾燥が気になってくる冬にこそ、うるおいと透明感(※1)ある美肌をしっかり保ちたいと思う方も多い中、急に肌寒くなる季節の変わり目は肌がゆらぎやすくなりがちです。いつものスキンケアの手ごたえが感じにくい、気温や湿度の急激な変化で肌がゆらぎがちかもと思ったら、やみくもにうるおいを与えるだけではなく、肌の冬支度を始めるために、まずは、美肌の鍵となる肌表面の「角質」のお手入れについて楽しみながら学んでみませんか?

POP UP SHOPでは、角質の専門家“タカミアドバイザー”による「ご自身の角質の状態と、キメが乱れた肌・均一に整っている肌とはどんな状態か」の可視化、自身の皮膚温度(角質の温度)を知り、洗い流しやスキンケア時の適切な温度を体感、角質に摩擦を与えないための弾力あるクッション泡での洗顔方法など、繊細な角質を慈しむタカミ独自の「角質美容」メソッドを丁寧にコーチング。肌表面の「角質」について、楽しみながら“見て・触れて・学ぶ”「角質美容」メソッドをご体験いただけます。また、通常は銀座路面店「TAKAMI GINZA」のみで実施のプライベート「角質美容」レッスンをパーソナルに個室でゆっくりご案内いたします(要事前ご予約)。



■美肌の鍵は、肌表面の「角質」の美しさ。触れ方を変えるだけで、今日から美肌へ。

私たちが「肌」として見て、触れているものは、実は肌表面の「角質」の姿。角質は不要なもの、剥がすもの、と誤解されがちですが、「角質」こそ肌印象を表現する大切なものであり、美肌の鍵と言えます。わずか0.02mmという繊細さだからこそ丁寧に優しく扱い、“触れ方”を変えるだけで、肌印象を今から変えていくことができるのです。

20万人(※2)以上の肌と真摯に向き合ってきた経験から、タカミはお客さまの一人ひとりの肌に誠実であることを大切に考えています。「角質」を正しく理解し、肌を優しく丁寧にいたわる独自のスキンケアメソッド「角質美容」は、年齢・肌タイプ問わずさまざまな肌の美しさを引き出すお手入れ方法です。



■203万人以上に(※3) 選ばれた、18年のロングセラー角質美容水「タカミスキンピール」。

タカミを代表する角質美容水「タカミスキンピール」は、処方を変えることなく愛され続けて18年。

普段のお手入れにプラスワンするだけで角質の生まれ変わるリズムに寄り添い、美しさを育む角質ケアアイテム。

毎日、肌に優しくなじませるだけのシンプルなケアで、簡単に穏やかな角質美容が取り入れられます。

そして、11月1日(水)には18年間確信をもってお届けしてきた処方はそのままに、環境に配慮したパッケージへ改良し、装いも新たに進化。お客さまの肌の生まれ変わりのリズムに寄り添う「角質美容水」という独自のカテゴリーで多くの美容のプロからもご好評いただき、ご愛用者は累計203万人(※3)以上へと広がり続けています。



■美肌の原点「角質」を“見て・触れて・学ぶ” 「角質美容」レッスン

お客さまが毎日行っているスキンケアの中で、繊細な「角質」を守り美しく導くために重要なポイントを

中心とした正しい“角質美容” メソッドを、専属アドバイザーがパーソナルにコーチングします。



美しさを高めるタカミ「角質美容」レッスン ― 5つのポイント ー



1.“角質美容”メソッド体験‐お手元で体感!自己流になりがちなお手入れ方法を見直し

シンクスペースやカウンターではタカミ製品を試せるだけでなく、

普段のお手入れで角質への摩擦を和らげるポイントを学んでいただけます。





1. 角質の可視化体験

“角質”を再現した特殊なペーパーを使い、毎日のお手入れで角質が受けている

摩擦レベルを体感したり、現在の角質温度を専用の皮膚温計を使って確認。

独自の「角質」体験を“見て・触れる”ことで、角質の状態や、見た目・触り心地の違いを確認できます。











2. 正しいスキンケア方法のコーチング

落とす・洗う・ 整える・うるおす の乾燥を防ぐために必要なスキンケアステップや量、温度 、時間、手の圧(タッチアップ方法)などを、お手元で体験いただけます。











[開催場所] 伊勢丹新宿店 本館1階 化粧品/プロモーション内

[ 予約 ] 予約不要

[所要時間] 約15分 ※混雑時はお待ちいただく場合がございます。



2.プライベート「角質美容」レッスン(事前予約制)



通常時は銀座の路面店「TAKAMI GINZA」でしか体験できないスペシャルなアクティビティを特別に実施。摩擦レベルチェックだけでなく、皮脂や角質などご自身のいまの肌状態をより細かく知ることができます。タカミアドバイザーのコーチングのもと、クレンジングから保護アイテムまでの一連のスキンケアをご自身の手で行い、正しいスキンケアをご自宅で行えるように習得できるまでの、よりパーソナルな個室でのプライベート「角質美容」レッスンを体験いただけます。





[開催場所] 伊勢丹新宿店 本館1階 化粧品/プロモーション内併設の専用個室

[ 予約 ] 事前予約制 ※(予約方法は対象者さま向けDM・メールマガジンにてご案内)

[所要時間] 約60分+メイク直し約10分程度



※ スキンケアレッスンのインフォメーションは、タカミ公式サイトまたは路面店「TAKAMI GINZA」のお客さま及び、一部の三越伊勢丹グループMIカード会員さまのみへのご連絡となります。(要 事前予約)





■「タカミスキンピール」ビッグボトルや伊勢丹新宿店 特別プレゼントをご用意!

ブランド ロングセラー角質美容水「タカミスキンピール」の通常の2倍となる60mLのビッグボトルを中心に、「角質美容」習慣のために欠かせないアイテムの特別プレゼントをご用意いたします。





18年のロングセラー角質美容水「タカミスキンピール」通常の2倍のビッグボトル



「タカミスキンピール」特別サイズ60mL

代表製品「タカミスキンピール」は、“美肌の鍵”を握る「角質」に着目した角質美容水。毎日の洗顔後にプラスワンするだけで、複合的な要因によって引き起こされるさまざまな肌悩みにアプローチ。角質を“剥がさない”独自処方で、キメの整った凛とした透明感(※1)のあるツヤ肌を目指します。



価格:60mL (特別サイズ) 税込9,240円

30mL(通常サイズ)税込5,500円

※60mLサイズはお一人さま3点限り。※なくなり次第終了とさせていただきます。







スキンピールをご購入の方に特別なプレゼント



【プレゼント内容】

・スキンピール 4mL

・クレンジング 8g

・フェイスフォーム 5g



※他のご購入特典とは併用いただけません。

※お一人さま1セット限り。

※なくなり次第終了とさせていただきます。



税込14,000円以上ご購入の方に豪華ギフトが付いた、POP UP特別プレゼント



【プレゼント】

・ローション 80mL(IまたはIIから選択)

・フェイスフォーム 5g

・クリーム 1g

・美肌コットンクロス 5枚入り



※ スキンピール単品特典とは併用いただけません。

※お一人さま1セット限り。

※なくなり次第終了とさせていただきます。



■タカミについて - これまでも、これからも。「生涯 美肌のかかりつけ」



1999年、美容皮膚科の先駆けとして東京・表参道に開院したタカミクリニック。そこに寄り添う形で誕生したのが、スキンケア製品を開発する「タカミ」です。「美容医療」と「スキンケア」の効果の境界線を誰よりも見てきた私たちは、毎日のスキンケアにしか出来ない“忘れてしまいがちな化粧品の本来の役割”を追求。それは、これまで20万人(※2)以上の肌と向き合った経験から得たリアルな答えです。世代を越えてより多くの方に、タカミが考える毎日の正しいスキンケア習慣を継続いただき、お客さまの「生涯 美肌のかかりつけ」を実現してまいります。



■タカミ独自の「角質美容(R)」



私たちが“肌”として見て、触れているのは、肌表面にある「角質」の姿。目に見える、肌の一番表面にある角質の状態、それ自体が肌の美しさ握る鍵となります。くすみ(※4)、ゴワつき、毛穴の目立ち、キメの乱れ、テカリ、カサつき、乾燥による小じわ…など。肌の美しさを損なうすべての肌悩みは、肌表面の角質層の乱れから始まっています。0.02mmと繊細な構造ながらも肌のうるおいを適切に保ち、乾燥などの外的刺激から肌と体を守っている角質。角質は不要なものではなく、正しく丁寧にケアすることで、目に見える肌の美しさを手に入れることができます。

角質にこだわり、いたわり、整えるためのスキンケアメソッド、そしてタカミが考える“正しいスキンケアの習慣化”、その答えがタカミの提唱する「角質美容」です。



■タカミ公式サイト限定 スキンピールお試しサイズ 1,000円!



タカミ公式サイトでは、タカミスキンピールお試しサイズ(10mL)を初回限定でご用意しています。

ぜひ専用ページをご覧ください。

http://pr1.takami-labo.com/lp3/s046b/index.html



※1 うるおいを与えることによる肌印象

※2 2008年1月~2016年8月の延べ人数

※3 2014年9月~2023年6月末「販売名:タカミスキンピール」での受賞歴、累計購入者数

※4 乾燥によるキメの乱れた肌印象のこと



