株式会社ゼネテック(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:上野憲二、東証スタンダード:4492、以下 当社)は、DX時代を担う若手技術者・起業家の育成を支援するために、ビジネスプランコンテスト「DXチャレンジ2022~人と地球にやさしい社会の実現へ~」を開催し、2次審査を終えて、最終プレゼンテーション進出の10組(学生部門4組、一般部門6組)を選出しました。

選出された10組は、12月17日(土)、都内の「品川 THE GRAND HALL」で行われる最終プレゼンテーション大会に進出します。最終プレゼンテーションは、どなたでも会場で直接、参加費無料で聴講できます。







聴講希望者の事前お申し込みはこちら> https://www.genetec.co.jp/contest/news_221122.html





【最終大会進出10組の情報】(以下、氏名:ビジネスプランのテーマ・コピー。敬称略)



■学生部門



高田 悠希: MichiTERASU~障害者の方の生活に根差したAIが社会を照らす~

松木 大地: 体の治療が心の苦痛にならないように 治療を促す服薬支援アプリとデータ分析

藤原 七海: 面倒くさいから買わないを無くす!人と地球にやさしい商品を手軽に買おう!

和田 峻弥: Tuzukuru 続くを作るデザインレシピサービス(Team dp9 presents)



■一般部門





楠 裕史: 「懐かしい!」を呼び起こすAIラジオ

三木 良雄: 乗合とオンデマンドのハイブリッドによる公共バスシステム

毛利 公一: AI・IoTを活用した睡眠環境管理システムを備えた障がい者向け寝具

山後 喬: 明日やろう、の明日はこないのにいつか、は突然やってくる。

矢能 章禎: あなたのきもちを、100のカタチへ

原田 紹臣: AIを活用した製品設計における⾊彩検討の高度化ツールの開発・導入





【開催の背景】

当社は、今年度、将来を担う学生、若手エンジニアの発想力を生かし、DX(デジタルトランスフォーメーション)による社会のデジタル改革を推進するべく、ビジネスプランコンテスト「DXチャレンジ2022」を開催しています。



募集テーマは「人と地球にやさしい社会を、デジタル技術で実現するビジネスプラン」とし、AI、IoT、ロボティクス、デジタルツイン、デジタルファクトリー、位置情報アプリ、といった幅広いキーワードにおいて、デジタル技術に基づくビジネスアイデアを募り、「新規性」「課題解決性」「事業実現性」の観点から、審査して表彰します。



今回、応募総数83件のうち、1次審査を勝ち残った選りすぐりのプランから、厳正な審査を経て、最終大会に進むプラン10組を選出いたしました。



最終プレゼンテーション大会は12月17日(土)です。当日はぜひ会場に足をお運びいただき、賞金500万円を手にする最優秀プランを、ご自身の目でお確かめください。





【最終プレゼンテーション大会(12/17)の概要】



開催日時: 2022年12月17日(土)13:00~17:00(予定)

会 場: 品川 THE GRAND HALL(東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー3F)

※品川駅 港南口より徒歩3分



当日のタイムスケジュール(予定):

12:20 開場

13:00 開会

ビジネスコンテスト概要紹介

プレゼンテーション(途中休憩挟む)

審査/基調講演・パネルディスカッション

各賞受賞者発表

審査員講評

17:00 閉会



■会場参加お申し込みURL(Peatix):https://dx-challenge-2022-presentation.peatix.com

(入場無料・どなたでも聴講をお申し込みいただけます)



※大会審査員や講演者の詳細プロフィール、当日の詳細等については、下記のページをご参照下さい。

https://www.genetec.co.jp/contest/news_221122.html





<ビジネスコンテスト「DXチャレンジ2022」概要>

ゼネテックが進める、「人と地球にやさしい、サステナブルな社会をデジタル技術で実現」し、より良い社会の実現に寄与するべく、本コンテストを企画しました。本コンテストを通じて、将来を担う若手技術者・起業家の発想力を伸ばし、そのアイデアを生かす環境を創造することで、本コンテスト応募者と一緒に「人と地球にやさしい社会の実現」「日本の製造業の復活」に寄与していきたいと考えています。



■ゼネテック「DXチャレンジ2022」特設サイト:https://www.genetec.co.jp/contest/



■審査基準

「新規性」「課題解決性」「事業実現性」の3点を重点に、総合的に審査します



■応募部門

学生部門:2022年4月時点で高等学校・高専・大学・大学院に在籍している学生個人およびグループ(グループ参加の場合はグループ全員)

一般部門:一般社会人の個人およびグループ(法人応募は創業3年以内、社員5人以下に限る)



■賞

応募いただいたプランのなかで、「新規性」「課題解決性」「事業実現性」に優れるものに、記念トロフィーと賞金を贈呈します

最優秀賞(1点):賞金 500万円

優秀賞(2点):賞金 100万円(学生部門、社会人部門から各1点)

佳作(2点):賞金 50万円(学生部門、社会人部門から各1点)



■今後のスケジュール

12月17日 最終プレゼンテーション大会

(会場:品川 THE GRAND HALL 東京都港区港南2‐16‐4 品川グランドセントラルタワー3階)





<ゼネテックについて>

1985年の設立以来、国内のものづくり産業に寄与するソフトウェア・ハードウェアのシステム開発を中心としたデジタルソリューション事業および、製造現場向けに3D CAD/CAMシステム「Mastercam」等を提供するエンジニアリングソリューション事業の2軸をコアに、2016年より災害時に位置情報を自動通知する防災・見守りスマートフォンアプリ『ココダヨ』のサービス提供にも取り組んでいます。

また、2018年から提供を開始した、3Dシミュレーションソフト「FlexSim」は、デジタルツイン構築による、工場の生産ラインや物流倉庫・商業施設などのレイアウト検討における圧倒的パフォーマンスにより、お客様の生産性向上に大きく貢献。当社は製造・物流現場の生産性を向上させるデジタルファクトリー/デジタルロジスティクスを実現する、システム開発からソリューション提供まで一気通貫で提案できる体制を整えています。

ゼネテックに関する詳細な情報は、https://www.genetec.co.jp/ を参照ください。



