[ゴルフネットワーク 国内唯一のCSゴルフ専門チャンネル]

CS放送『ゴルフネットワーク』を運営するジュピターゴルフネットワーク株式会社(東京都江東区、代表取締役社長:前田鎮男)は、「銀座ゴルフ倶楽部 presented by テーラーメイド(MC:ヒロミさん、鷲見玲奈さん)」の2023年1月21日(土)午後11時~深夜0時30分初回放送回にて、俳優の水谷豊さん、タレントの所ジョージさん・木梨憲武さんをゲストに迎え、90分の特別番組として放送いたします(同時配信・見逃し配信あり)。







国民的人気ドラマで主演を務める水谷さん、多くのレギュラー番組を抱えまたゴルフへの造詣も深い所さんという、ヒロミさんと木梨さんの交友があってこそ実現した「奇跡のブッキング」による、ゴルフが大好きなスターたちのプライベートラウンドの模様と、プレー終了後の4人によるフリートークをお届けします。



「銀座ゴルフ倶楽部 presented by テーラーメイド」

【豪華90分SPラウンド 第2弾 ヒロミ&木梨憲武&水谷豊&所ジョージ】

出演:ヒロミ・水谷豊・所ジョージ・木梨憲武・鷲見玲奈

2023年1月21日(土)午後11時~深夜0時30分 初回放送/同時・見逃し配信

J:COMほか全国のケーブルテレビ・衛星放送のスカパー!・ひかりTV・auひかりテレビで視聴可能

動画配信サービス「ゴルフネットワークプラス」で同時配信/見逃し配信





本人たちも大興奮!奇跡的に揃った4人での9ホールペアマッチ対決





撮影は11月某日、東急セブンハンドレッドクラブ(千葉県)にて行われました。番組オープニング収録では、MCのヒロミさんとふたりをブッキングしたという木梨憲武さんに「本物のスターでございます!」と呼び込まれる形で水谷豊さんと所ジョージさんが登場。豪華な4人の揃い踏みに、「この画柄だけで十分じゃん!これをずっと1時間見せよう!」と所さんがいえば、ヒロミさんもスタッフに「みんな水谷豊さんを撮ったことあるか!?」と興奮を隠しきれない様子。水谷さんも「(ドラマを)撮休にして来てくれたんですよね?」という問いに「そうです。みんな休んでいます」と冗談を飛ばします。木梨さんは「ゴルフ専門チャンネルでのヒロミの番組ということで、ゴルフ大好きなお父さんたちが見てくれているから(実現した)」と、多忙を極める超一流芸能人であり友人でもある4人のスケジュールが揃った奇跡を喜んでいました。





プレー形式は4人で9ホールをラウンドしますが、それ以外のルールは全くの未定。その場でチーム分けのくじ引きを行い、ヒロミさんは所さんとのペア、そして水谷さんの“相棒”は木梨さんに決まります。対決ルールは、話し合いの結果「ふたりのスコアを足そう!」というあまり聞き馴染みのないスコア合算方式に。しかし、それもホールを進めるごとにその場の雰囲気で変わっていくといいます。さらに木梨さんが仕掛けるハチャメチャルールも発動するなど、奇跡的にスケジュールが揃って実現した4人のラウンドは、どんな展開が待っているのかまったく予想がつきません。



水谷豊「みんな楽しそうにやっているから、1回やってみたいなと」





ヒロミの番組で、(佐藤)浩市と(中井)貴一ちゃんと、ヒロミと憲武の4人がゴルフをやっているのを見せていただいて(2022年4月・5月放送特番)。結構みんな楽しそうにやっているから1回やってみたいなと。昨日もドラマの撮影で、明日もドラマの撮影があるんですけどね(笑)。戦いたい相手は・・・、みんなレベルが高いですからね。僕もゴルフにハマっていた時期があったんですが、ずーっと離れると、100を切るのも大変になってしまうんですよね。いま再びトライしているところなので、戦うというほどのゴルフはできないと思うんですけど、楽しくやれるとは思います。(対決ルールは番組側ではなく木梨さんが決めるという話をきいて)そうでしょうね。憲武は(安田)成美さんのいうことしか従わないですからね(笑)。



所ジョージ「ゴルフに意気込みはないよ。楽しくやりたいんだもん」





ゴルフは10年間やってなかったんだけど、今年の初めにノリちゃんに誘われて回ったんですよ。そしたら、自分は上手いと思っていたら危なく100打つくらいに下手になっていて。それからノリちゃんと3回くらい行ったんだけど、回数を重ねるごとに昔を思い出すんだよね。今が一番昔に近いかもしれなくて、やりたくてしょうがないんだよ。その気持ちが盛り上がっている時にこの番組の話がきたから、「やるやるやる」って感じ。この中でライバル?そりゃ全員に負けたくないよ。チーム戦になったら、敵意を持って足を引っ張る発言しかしないよ(笑)。ペアで俺とノリちゃんが組んだらとっ散らかるんだろうな。二人ともカメラ中毒だから、なにか面白いことをしないとって。だから、楽しくなると思いますよ。今日の意気込み?ゴルフに意気込みはないよ。楽しくやりたいんだもん。プロは意気込んでやるべきだけど、俺らアマチュアは楽しくやれれば。でも多分スコアは良くなると思いますよ!



木梨憲武「ゴルフで大事なのは天気とメンバー。コーディネーターなんで!」





僕もゴルフは大好きですよ。でも、今回はコーディネーターなんでね。ゴルフを楽しくするには、メンバーが一番大事なんで。打つ球とかどうでもいいんです。大事なのは天気とメンバーです。前回の中井(貴一)さんと佐藤(浩市)さん、お二人とも終わった後に大喜びしてくれたので、今回はまたヤバい二人に来ていただきました。水谷さんは、ドラマの撮影を全部止めてまで来てくれました。その話を聞いた後輩としては、「バカ野郎!ヒロミ!お前が交渉しろよ!なんでおれが交渉してるんだ」と思いましたけれど。でも、水谷さんの出演が決まったのを聞いた時は凄く嬉しくて、すぐ二人(所さんとヒロミさん)に連絡しました。で、今日のこのいい天気でしょ?午前中の練習も楽しくやって、4人ともいま最高に仕上がっています。でも、僕は練習がいいと本番でぶっ壊れるんで。所さんも上手いし、水谷さんもスイングが綺麗で、ヒロミも上手いから。でもいいんです。僕はゴルフ以外でいかに楽しくするか。画的に水に入ったり、木に登ったり。それがコーディネーターの仕事なんで!



ヒロミ「本当のスターが3人揃ったんだよ?驚いちゃうな」





前回特番の予告通りに実現しましたね。本当のスターが3人揃ったんだよ?驚いちゃうな。これもノリちゃんのおかげだからね。たまたまノリちゃんが所さんや水谷さんと一緒にゴルフやっているところで、番組のなかで話したら本当に来てくれるっていうんだから。今日は朝からみんなで練習して食事して、ずーっと「楽しい」って言っています。水谷さんも所さんも朝からずっと喋っていますよ。なかなかこのメンバーは揃わないからね。ライバルは、所さんの調子がよくなってきているんですよね。ノリちゃんはどこかでふざけ始めるか「ギューン(と曲がる)」ってなるから。水谷さんは凄く綺麗なフォームで、ステディなゴルフで。70歳であんなに綺麗なフォームの人はいないんじゃないかな。でも、それを水谷さんにいうと怒るという。「言わないでよ、70って!」(笑)。



「銀座ゴルフ倶楽部 presented by テーラーメイド」2022年一挙放送

12月30日(金)正午より深夜0時30分にかけて、2022年放送回を一挙再放送・同時配信いたします。

<2022年12月30日(金)>

午後0:00~1:00 【ゲスト博多華丸】

午後1:00~2:00 【ゲストRIKACO】

午後2:00~3:00 【ゲスト遠藤保仁(ジュビロ磐田)】

午後3:00~4:30 【ヒロミ&木梨憲武vs佐藤浩市&中井貴一1周年記念SPゴルフ対決】

午後4:30~5:30 【1周年記念SP後編ヒロミ&木梨憲武&中井貴一vs佐藤浩市ついに決着】

午後5:30~6:30 【ゲスト花田虎上】

午後6:30~7:30 【ゲスト野々村真】

午後7:30~8:30 【ゲスト吉田沙保里・岩崎恭子】

午後8:30~9:30 【ゲストISSA(DA PUMP)】

午後9:30~10:30 【ゲスト高橋尚成】

午後10:30~11:30 【ゲスト武田鉄矢】

午後11:30~深夜0:30 【ゲスト横山由依(元AKB48)】



<ゴルフ専門チャンネル「ゴルフネットワーク」>





24時間365日ゴルフ番組を放送している日本唯一のゴルフ専門チャンネル。米国PGA ツアーを全ラウンド生中継(一部大会除く)。国内ツアーは「とことん1 番ホール生中継」を中心に、レッスンやギア情報など専門チャンネルならではの番組をお届け。J:COMなど全国のケーブルテレビ、スカパー!、ひかりTV、auひかりを通じ約600万世帯のお客様にご覧いただいています(2022/3現在)。

◇ゴルフネットワーク公式サイト:https://www.golfnetwork.co.jp/





<スコア管理&動画配信サービス「ゴルフネットワークプラス」>





ゴルフネットワークプラス株式会社が提供する、スマホ・タブレット・パソコンでゴルフのスコア管理・分析ができるアプリサービスや、ゴルフネットワークで放送している番組の同時配信・見逃し配信が視聴できる動画配信サービスを提供。アプリダウンロード数は290万以上、登録会員数は144万人(2022/3現在)。

◇ゴルフネットワークプラス公式サイト:https://tv.golfnetwork.co.jp/





<視聴に関するお問い合わせ>

ゴルフネットワークカスタマーセンター TEL:0120-562-034

またはゴルフネットワーク公式ホームページまで(『ゴルフネットワーク』で検索)

https://www.golfnetwork.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/26-14:16)