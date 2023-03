[MARINE & WALK YOKOHAMA]

~サスティナブルやアートなど、7つのジャンルで充実したコンテンツを展開~



期間:2023年3月25日(土)~4月2日(日)







横浜港沿いのオープンモール・MARINE & WALK YOKOHAMA(所在地:神奈川県横浜市)は、2023年3月に開業7周年を迎えました。年代や性別、そして商業施設という概念をも超え、地域の皆様に愛され続ける存在を目指して、 “THE RAINBOW”をコンセプトとしたアニバーサリーイベントを2023年3月25日(土)~4月2日(日)に開催します。



今回は7周年に因んで数字の7にフォーカスし、「Fun」「Fashion」「Food&Drink」「Lifestyle」「Art」「Music」「Sustainable」の7つのジャンルに関連するコンテンツを展開。毎年春の恒例イベントとなっている人気の「GREEN MARKET」や、Z世代を中心に絶大な人気を誇る注目のDJ達よるDJイベントなどを開催し、MARINE & WALK YOKOHAMAでしか体験できない「楽しむための商業施設」として、施設に集まる多種多様な人々のための“オープンモール”を表現します。また、今回のコンセプトとなる“THE RAINBOW”の象徴となるような、レインボーカラーを基調としたアート装飾やライトアップなどが施設内の至る所に設置され、アニバーサリーイベントをより一層華やかに盛り上げます。



<MARINE&WALK YOKOHAMA 7th Anniversary – THE RAINBOW->

■期間:2023年2023年3月18日(土)~4月2日(日)

※各種イベントのスケジュールは次頁以降に記載

■場所:MARINE & WALK YOKOHAMA(〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1丁目3番1号)

■コンセプト:THE RAINBOW

■内容:GREEN MARKET,DJ EVENT,ART INSTALLATION,PLOGGING DOG,PANECO,テナント・お客様還元施策,ANNIVERSARY DECORATION

期間:2023年4月1日(土)~4月2日(日)※各日15:00~18:00





DJ EVENT



4/1(sat)





◆UNA+MATCHA

2017年よりDJデュオとしての活動スタート。

エッジィかつ変幻自在なプレイで国内外のファッションパーティーやクラブイベントに出演する。 また、写真、映像、アートなど様々な表現をして いく、クリエティブニットとしても新たな活動をスタート。

ファッションと音楽を通して彼らにしかない唯一無二のスタイルを発信している。



4/1(sat)





◆矢部ユウナ

静岡県出身。 雑誌のオーディションでグランプ リを獲得しモデルデビュー。 2017年にDJとして活動をはじ め、音楽フェスやクラブイベント やパーティーに出演。動画編集な ども得意とし、ファッション・音 楽を中心に同世代への影響力も高 い。



4/2(sun)





◆Whelmiy’nd

青森県八戸市生まれ。都内中心にDJとして活動、Hip-HopやR&B/SOULをベースにFuture Beats/Funk/Houseなど多彩なジャンルを掛け合わせ様々なシチュエーションに沿ったMIX, DJ SETをSoundcloudにて定期的に配信中。アートワークなども全て自身で手掛ける一方、ペインターやアーティストなどを集めたGroup Exhibitionも不定期で開催し、音楽以外でも幅広く活動中。



4/2(sun)

◆Coming Soon ... 近日公開予定





GREEN MARKET





毎年春の恒例イベントになっている人気のGREEN MARKETが周年祭のコンテンツとして今年も開催



期間:2023年3月25日(土)~3月26日(日)・4月1日(土)~4月2日(日)※各日12:00~18:00







PANECO



お客様・テナントの皆様のご協力で集めた廃棄衣類から施設内の椅子やテーブルを製作!

~3/25(土)に遂にお披露目~



世界で年間約920万トンものファッションロス(fashion waste)があると言われ、その多くが焼却処分されることにより大量の温室効果ガス排出にもつながっています。



「PANECO(R)」はこの深刻なファッションロス(fashion waste)と地球環境問題に、ディスプレイ・デザインの視点からアプローチし、地球にリスペクトした、廃棄衣料繊維を原料とするサステナブルな美しい環境配慮型素材の繊維リサイクルボードです。



◆お披露目予定の什器

※イメージ



MARINE & WALK YOKOHAMAでは、昨年秋頃からの対象イベントにてお客様・テナントから衣類回収へのご協力を頂き、回収した衣料をPANECOとして施設内の椅子やテーブルへアップサイクルいたしました。製作した椅子やテーブルは周年祭期間中の3月25日(土)より、実際に施設内に設置させていただきます。





ART INSTALLATUION



昨年の10月に開催したART DISTRICTでも人気コンテンツとなったインスタレーションを開催

※2日間かけてアニバーサリーにふさわしい1枚のアートをライブペイントで完成させます。

期間:2023年3月25日(土)~3月26日(日)※各日12:00~17:00(作品の仕上がりなどにより前後あり)



◆nanamy

イラストレーター 1991年生まれ東京都出身。 幼少期をインターナショナルスクールで過ごす。 ポップアートに心打たれ、独学でイラストとデザインを勉強し、 現在は雑誌やweb、広告を中心にイラストを提供している。





ANNIVERSARY DECORATION “THE RAINBOW”



7周年に因んでレインボーをテーマにしたデコレーションを施設ストリートの各所に展開。周年祭ならではのお祝いムードを演出し、お客様に楽しんで頂きます。

期間:2023年3月18日(月)~4月2日(日)





テナント/お客様還元施策



テナント賞品と飲食チケットが当たる抽選会を実施いたします。M&Wでの7,000円以上のお買い上げレシートで挑戦が出来、参加賞としてM&W特性のノベルティをご用意しておりますのではずれ無しでご参加いただけます。

期間:2023年3月25日(土)~3月26日(日)・4月1日(土)~4月2日(日)11:00~20:00





その他イベント情報



Plogging Dog Action

~4月より定期開催~



いつもの散歩にゴミ拾いをプラスオン!犬たちが愛される社会を飼い主みんなで創る!「犬と暮らす人はマナーが素晴らしいと多くの人に認知してもらいたい!」その想いから2021年4月にスタートしたPlogging Dogアクションは、犬と暮らす日常に、新しいマナーや犬に関わるスキルをプラスオンすることで、楽しく健康的に犬たちが愛される社会を築いています。

現在、360頭の犬たちが世界中から活動参加中!この度、ドッグトレーナーに「お散歩トレーニング」を学び、MARINE & WALK YOKOHAMAエリアでPlogging Dogたちが飼い主と供に地域をクリーンアップします!





新店舗情報



3月9日(木)オープン

リラックス&ラグジュアリーをコンセプトにヨーロッパのモダンなスタイルをご提案



Gente di Mareは、イタリアを中心としたドレスやカジュアルの高感度なブランドを取りそろえ、落ち着いた内装でリラックスした雰囲気の中お買い物を楽しんでいただける空間となっています。休日や余暇を楽しんでいらっしゃる感度の高いお客様を中心に、普段のビジネスシーンのドレスアップへのご相談も承れるようなMD、さらにはフレグランスや小物までしっかりと品揃えして横浜のお散歩の際に気軽に立ち寄っていただけるお店となっています。



PICK UP ITEM

▪LARDINI ニットジャケット



肌当たりが良くツヤのあるコットン糸で編み上げたシングルフロントのニットジャケットです。ラペルは大きめで存在感がありフロントは2つボタンのシンプルなデザインが採用されシンプルで大人っぽいスタイリングを楽しむことができます。デニムなどと組み合わせてラフに着こなしたいニットジャケットです。



▪LARDINI シャツジャケット



上質なリネン100%の素材と深いネイビーカラーがイタリアらしいサマージャケット。リネンらしいシワ感があり、ふわりとした柔らかな生地を使いながらラルディーニならではのカッティングパターンと縫製技術で体のラインに沿った美しいシルエットを作り出しています。リラックスしたカジュアルなジャケットにもラルディーニらしさがしっかりと感じられるジャケットに仕上がっています。



▪CIRCOLO 1901 ジャケット





チルコロが独自に開発したストレッチ性・通気性の高い、鹿の子織りのジャージー生地で仕立てたジャージージャケット。コットンをベースにストレッチ素材をミックスした糸で鹿の子状に織る事で、ストレッチ感に加え通気性も確保し、立体的な織りの表面感が美しく、柔らかな肌当たりとしなやかな生地感が魅力のジャケット。ラクチンな着心地の綺麗めジャケットとなっています。



◆3/9(木)~3/19(日)の期間中は限定ノベルティも配布



Gente オリジナル白ワイン

配布条件:税込33,000円以上お買い上げの方 先着順

限定数:40本

実施期間: 3/9(木)~3/19





MARINE & WALK YOKOHAMAについて



セレクトアイテムやインポートブランドを扱う個性的なショップ、ベイフロントの景観を生かしたテラス席が自慢のレストランやカフェ、全フロア完全貸切型の結婚式場などからなるオープンモールです。







◆SHOPPING &RESTAURANT

横浜を象徴する赤レンガ倉庫に隣接する海と緑に囲まれた空間はまるで一つの街。街歩きを楽しむショッピングや、海を眺めながらの食事など、洗練された上質な時間とリラックスできる空間をお楽しみいただけます。



◆ART SPOT

Angel Wings



「天使の羽」の壁画で世界をハッピーにするアートプロジェクト”Global Angel Wings Project”





◆WRDSMTH×Angel Wings



日本初上陸!LA発のストリートアートシーンを賑わすアーティストの一人であるワードスミスの壁画





◆Spangle Art





自由な発想で誰もがアーティストになれる作品スパンコールアート。LAを中心に活躍するララの新感覚アート



◆DOG FRIENDLY

犬連れのお客様も、リードをつけることでモール内の散歩が可能です。施設内には同伴可の飲食店舗もございます。犬の水飲み場やリードフックなども設置された、ドッグフレンドリーなオープンモールです。



■施設概要

(1)施設名称 :MARINE & WALK YOKOHAMA(マリン アンド ウォーク ヨコハマ)

(2)所在地 :〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1丁目3番1号

(3)交通 :みなとみらい線 「馬車道駅」6番出口より徒歩9分

JR・市営地下鉄 「桜木町駅」より徒歩15分

(4)駐車場 :駐車場 89台 / 駐輪場 63台 / バイク置場 3台

(5)営業時間 :物販 11:00~20:00 / 飲食 11:00~23:00

※一部営業時間が異なります。

駐車場入出庫可能時間 6:00~24:00

(6)管理会社 :三菱地所プロパティマネジメント株式会社

(7)公式サイト:http://www.marineandwalk.jp/



