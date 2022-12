[アルテリア・ネットワークス株式会社]

アルテリア・ネットワークス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 CEO:株本 幸二)が出資するFar North Fiber, Inc.(以下:FNF)は、北欧の研究・教育機関が連携するネットワークであるNORDUnet(本部:NORDUnet A/S - Kastruplundgade 22 DK - 2770 Kastrup Denmark、以下NORDUnet)より、FNFの北極海ケーブル(Far North Fiber 事業、以下:FNF 事業)の利用について意向表明書(LOI)を受領しました。

https://www.farnorthfiber.com/





NORDUnetは研究・教育機関向けに、FNFを通じて3つの大陸間に、より高速・大容量かつセキュアな通信ネットワークの構築を目指します。

これが実現することで研究・教育機関のコミュニティによって所有・管理される史上初の大陸間ファイバーペアが誕生し、大容量データの伝送、遠隔での教育や会議などが不可欠な現代において、大変有用なコネクティビティの確保に貢献することになります。さらに、ヨーロッパ全域の研究・教育機関のユーザーは、通信コストの削減、送受信容量の増加や遅延の改善、更には耐障害性の向上といった様々なメリットを享受することができます。



【Far North Fiber Inc.について】

Far North Fiber, Inc.は、北極圏を経由してアジアとヨーロッパを結ぶ海底ケーブルシステムの開発のために設立された会社です。Far North Fiber, Inc.の出資者は、フィンランドのCinia Ltd、アラスカのFar North Digital , LLC、日本のアルテリア・ネットワークス株式会社です。Far North Fiberは、日本、北米、アイルランド、北欧を直接結ぶ、より高速で安全なルートの実現を目指し、海底ケーブルシステムを推進していきます。

https://www.farnorthfiber.com/



【NORDUnetについて】

NORDUnetは、北欧5カ国(デンマーク(DeiC)、フィンランド(Funet)、アイスランド(RHnet)、ノルウェー(Uninett)、スウェーデン(SUNET))のNational Research and Education Networks(NRENs)が連携して運営するネットワークです。ダークファイバーと波長シェアをベースにした世界トップクラスのデータネットワークと、ビデオ会議や講義のキャプチャー・再生などのメディアサービスを含むeインフラストラクチャのサポートを行っています。北欧の400以上の研究・教育機関、120万人以上のユーザーが北欧NRENネットワークで接続されており、科学者、教育者、学生がグローバルに活動し、知識を共有することを可能にしています。NORDUnetはヨーロッパのNRENコラボレーションGÉANTに参加しており、グローバル研究教育ネットワーク(GREN)の一部である先進北大西洋(ANA)やアジア太平洋ヨーロッパリング(AER)システムなどの大陸間NRENコラボレーションの創始者でもあります。2020年、NORDUnetは北欧のNREN連携40周年を迎えました。

https://www.nordu.net/



【アルテリア・ネットワークスについて】

アルテリア・ネットワークス株式会社は、1997年の創業以来、自社保有の光ファイバーによる大容量のバックボーンとアクセスラインを活用し、法人向けに、お客様のニーズに合わせてオーダーメイドのネットワーク環境を構築するネットワークサービスと、専有型による安定的な高速通信を提供するインターネットサービス、マンション向けに国内シェアNo.1*1のマンションインターネットサービスを展開しています。これらのサービスを基盤にし、新たな価値を創出するDXサービスを拡充してまいります。

「日経コンピュータ 2022年9月1日号 顧客満足度調査 2022-2023」では「ネットワークサービス部門」において1位を受賞しました。



つながる地球に、新しい鼓動を。

持続可能な世界の実現に貢献するため、独自に築き、磨き上げてきたネットワークにより、世界に新たな鼓動を伝えていきます。



*1 株式会社MM総研「全戸一括型マンションISPシェア調査(2022年3月末)」



<会社概要>

会社名:アルテリア・ネットワークス株式会社

代表者:代表取締役社長CEO 株本 幸二

所在地:〒105-0004 東京都港区新橋六丁目9番8号 住友不動産新橋ビル

URL : https://www.arteria-net.com/



※記載されている内容は、発表日時点の情報です。 ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/02-20:46)